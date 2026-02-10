Hà Nội

Kinh doanh

Điều ít biết về nữ tỷ phú giàu nhất Trung Quốc 2025

Từ giáo viên dạy hóa học Chung Huệ Quyên đã xây dựng Tập đoàn Dược phẩm Hansoh và trở thành nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc.

Hoàng Minh (tổng hợp)

Nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Trung Quốc năm 2025

Theo Danh sách Nữ doanh nhân Trung Quốc 2025 do Viện Nghiên cứu Hurun công bố, Chung Huệ Quyên và con gái (đồng sở hữu cổ phần) lần đầu tiên vươn lên vị trí số một. Tổng tài sản của bà đạt khoảng 1.410 tỷ NDT, tương đương hơn 5,4 triệu tỷ đồng.

Điểm đặc biệt khiến giới tài chính toàn cầu chú ý là chỉ trong vòng 12 tháng, tài sản của nữ doanh nhân này đã tăng thêm 640 tỷ NDT, tương ứng mức tăng khoảng 83% – một trong những cú bứt phá lớn nhất từng được ghi nhận trong lịch sử xếp hạng người giàu tại Trung Quốc.

ty-phu1.jpg
Nữ tỷ phú Chung Huệ Quyên. Ảnh: Baidu

Đằng sau sự gia tăng tài sản ngoạn mục của Chung Huệ Quyên là đà tăng trưởng mạnh mẽ của Tập đoàn Dược phẩm Hansoh (Hàn Sâm Chế Dược) do bà sáng lập.

Trong chưa đầy một năm, vốn hóa thị trường của Hansoh tăng từ khoảng 900 tỷ HKD lên hơn 2.000 tỷ HKD, cổ phiếu tăng trên 100%, đưa doanh nghiệp này trở thành một trong những tập đoàn dược phẩm có giá trị lớn nhất châu Á.

Sự tăng tốc này không mang tính ngẫu nhiên mà đến từ chiến lược dài hạn tập trung vào thuốc sáng tạo, lĩnh vực đang trở thành “mỏ vàng” mới của ngành y sinh Trung Quốc.

Xuất phát điểm khiêm tốn

Sinh năm 1961, tốt nghiệp chuyên ngành hóa học, Chung Huệ Quyên từng có hơn 10 năm giảng dạy tại một trường trung học ở thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô.

Năm 1995, bà rẽ hướng sang kinh doanh khi tiếp quản một công ty dược nhỏ với chưa đến 20 nhân viên, chỉ một sản phẩm duy nhất và cơ sở vật chất hết sức đơn sơ – tiền thân của Hansoh ngày nay.

ty-phu2.jpg
Trụ sở hãng dược Hansoh. Ảnh: Zhihu.

Xuất thân là giáo viên hóa học, bà đặc biệt coi trọng độ chính xác và an toàn trong sản xuất thuốc. Chung Huệ Quyên từng trực tiếp cùng đội ngũ kỹ thuật ăn ngủ tại nhà máy để rà soát công thức, kiểm tra độ tinh khiết và độ ổn định của sản phẩm.

Chính sự khắt khe đó đã giúp Hansoh sớm tạo dựng uy tín, đặt nền móng cho giai đoạn mở rộng sau này.

Cấu trúc gia đình đặc biệt trong ngành y sinh

Một điểm đáng chú ý khác là Chung Huệ Quyên không hoạt động đơn lẻ. Chồng bà cũng là lãnh đạo của một tập đoàn dược lớn tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thay vì vận hành theo mô hình gia đình khép kín, bà chủ động tái cấu trúc cổ phần, tách bạch quản trị và mời các quỹ đầu tư lớn tham gia từ sớm.

Bước đi này giúp Hansoh đáp ứng các tiêu chuẩn minh bạch, tạo tiền đề cho việc niêm yết thành công trên sàn Hồng Kông năm 2019, huy động nguồn vốn lớn cho nghiên cứu và phát triển.

Khác với nhiều doanh nghiệp dược Trung Quốc đi lên nhờ thuốc generic giá rẻ, Hansoh lựa chọn chiến lược lấy thuốc sáng tạo làm trọng tâm. Hiện nay, doanh thu từ các sản phẩm thuốc mới chiếm hơn 77% tổng doanh thu – tỷ lệ hiếm thấy trong ngành.

Công ty liên tục giới thiệu các loại thuốc điều trị ung thư, rối loạn chuyển hóa và bệnh mãn tính, không chỉ thay thế hàng nhập khẩu mà còn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường phát triển. Nhiều thỏa thuận cấp phép quốc tế trị giá hàng chục tỷ USD đã đưa Hansoh vươn ra toàn cầu.

