Điện thoại bàn phím bất ngờ hồi sinh giữa thời AI

Sau gần 20 năm lép vế trước smartphone cảm ứng, điện thoại bàn phím vật lý đang bất ngờ trở lại và được giới trẻ săn đón vì lý do khó tin.

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi smartphone cảm ứng thống trị toàn cầu, những chiếc điện thoại có bàn phím vật lý tưởng đã “tuyệt chủng” nay bất ngờ quay trở lại thị trường nhờ làn sóng người dùng muốn thoát khỏi sự lệ thuộc vào mạng xã hội và các ứng dụng gây xao nhãng.
Các công ty như Clicks Technology hay Unihertz đang phát triển loạt smartphone và phụ kiện bàn phím mới với cảm hứng từ huyền thoại BlackBerry, hướng tới nhóm khách hàng muốn trải nghiệm sử dụng điện thoại tập trung và “ít gây nghiện” hơn.
Không chỉ những người từng gắn bó với BlackBerry, nhiều người trẻ chưa từng sử dụng điện thoại bàn phím trước đây cũng bắt đầu bị thu hút bởi cảm giác gõ phím vật lý, bởi thao tác này tạo ra một “độ ma sát” nhất định giúp hạn chế việc lướt mạng xã hội vô thức trong nhiều giờ liên tục.
Nhiều nhà sáng tạo nội dung cho biết smartphone bàn phím khiến họ thay đổi hoàn toàn cách tương tác với thiết bị, bởi màn hình vuông và bố cục khác biệt khiến các ứng dụng hiện đại như TikTok, Instagram hay Facebook hoạt động kém thuận tiện hơn, vô tình giúp người dùng giảm thời gian online mỗi ngày.
Điều thú vị là chính những tính năng bị xem là “lỗi thời” trước đây như jack tai nghe 3.5 mm, khe cắm thẻ nhớ hay pin tháo rời nay lại trở thành điểm hấp dẫn với một bộ phận người dùng yêu thích sự thực dụng, đặc biệt trong bối cảnh smartphone hiện đại ngày càng giống nhau.
Không chỉ phục vụ nhu cầu hoài niệm, điện thoại bàn phím còn được đánh giá cao về khả năng tiếp cận khi nhiều người lớn tuổi, người có thị lực kém hoặc gặp khó khăn vận động cảm thấy thao tác trên nút bấm vật lý dễ dàng và chính xác hơn rất nhiều so với bàn phím cảm ứng.
Xu hướng này đang tạo nên một thị trường ngách đầy cạnh tranh khi nhiều startup tiếp tục tham gia cuộc chơi, trong đó mẫu Titan 2 của Unihertz đã thu hút hàng nghìn người ủng hộ thông qua chiến dịch gọi vốn cộng đồng, cho thấy nhu cầu thực tế vẫn tồn tại rất mạnh.
Dù điện thoại bàn phím vẫn chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ trên thị trường smartphone toàn cầu, sự trở lại của chúng phản ánh một thay đổi đáng chú ý trong hành vi người dùng hiện đại, nơi ngày càng nhiều người muốn tìm kiếm thiết bị giúp họ tập trung hơn, ít bị thuật toán chi phối hơn và mang lại cảm giác sử dụng “con người” hơn giữa kỷ nguyên AI.
