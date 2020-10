Bí ẩn tam chủng thần khí, ba báu vật thần thánh Nhật Bản

Tam chủng thần khí (ba thứ quý báu nhất) được coi là ba báu vật thần thánh tượng trưng cho ngôi báu của Hoàng gia Nhật Bản. Tương truyền, chúng bao gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi - tượng trưng cho lòng dũng cảm, chiếc gương Yata no Kagami – sự khôn ngoan và viên ngọc Yasakani no Magatama - lòng nhân từ. Đến nay, địa điểm cất giữ ba báu vật Nhật Bản chưa được công bố. Theo các giai thoại dân gian thì thanh gươm được cất giữ ở đền Atsuta (thành phố Nagoya). Viên ngọc được cất giữ ở hoàng cung Kokyo (thủ đô Tokyo), chiếc gương thì được cất giữ ở Thần cung Ise (thành phố Ise). Theo truyền thuyết, các báu vật từng thuộc vật sở hữu của các vị thần trong Thần Đạo là Susano'o và Amaterasu. Sau này cháu của Amaterasu là Ninigi-no-Mikoto khi ra đi thành lập đất nước Nhật Bản đã mang theo chúng, và ba vật này trở thành biểu tượng của Hoàng gia Nhật Bản. Cho đến nay, sự tồn tại của Tam chủng thần khí vẫn còn là ẩn số, hiếm khi dân chúng được trông thấy. Chính vì thế, nhiều chuyên gia phải đặt câu hỏi liên quan đến sự tồn tại của ba báu vật này. Bằng chứng nổi bật nhất về ba báu vật Hoàng gia là các sắc chỉ của Thiên hoàng Hirohito cho viên chưởng quan Đại Nội Kido Koichi vào cuối Thế chiến II, trong đó có lệnh phải bảo vệ Tam chủng thần khí bằng mọi giá. Với những bí ẩn hấp dẫn của mình, vào thời hiện đại, Tam chủng thần khí đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số bộ truyện tranh và phim hoạt hình của Nhật Bản, đồng thời được chế tác thành các món đồ lưu niệm, đồ trang sức, vật trang trí trong nhà... Mời quý độc giả xem video Tháp Tokyo Skytree - kiến trúc cao nhất Nhật Bản. nguồn: Truyền hình Nhân Dân.

Tam chủng thần khí (ba thứ quý báu nhất) được coi là ba báu vật thần thánh tượng trưng cho ngôi báu của Hoàng gia Nhật Bản. Tương truyền, chúng bao gồm thanh gươm Kusanagi no Tsurugi - tượng trưng cho lòng dũng cảm, chiếc gương Yata no Kagami – sự khôn ngoan và viên ngọc Yasakani no Magatama - lòng nhân từ. Đến nay, địa điểm cất giữ ba báu vật Nhật Bản chưa được công bố. Theo các giai thoại dân gian thì thanh gươm được cất giữ ở đền Atsuta (thành phố Nagoya). Viên ngọc được cất giữ ở hoàng cung Kokyo (thủ đô Tokyo), chiếc gương thì được cất giữ ở Thần cung Ise (thành phố Ise). Theo truyền thuyết, các báu vật từng thuộc vật sở hữu của các vị thần trong Thần Đạo là Susano'o và Amaterasu. Sau này cháu của Amaterasu là Ninigi-no-Mikoto khi ra đi thành lập đất nước Nhật Bản đã mang theo chúng, và ba vật này trở thành biểu tượng của Hoàng gia Nhật Bản. Cho đến nay, sự tồn tại của Tam chủng thần khí vẫn còn là ẩn số, hiếm khi dân chúng được trông thấy. Chính vì thế, nhiều chuyên gia phải đặt câu hỏi liên quan đến sự tồn tại của ba báu vật này. Bằng chứng nổi bật nhất về ba báu vật Hoàng gia là các sắc chỉ của Thiên hoàng Hirohito cho viên chưởng quan Đại Nội Kido Koichi vào cuối Thế chiến II, trong đó có lệnh phải bảo vệ Tam chủng thần khí bằng mọi giá. Với những bí ẩn hấp dẫn của mình, vào thời hiện đại, Tam chủng thần khí đã trở thành nguồn cảm hứng cho một số bộ truyện tranh và phim hoạt hình của Nhật Bản, đồng thời được chế tác thành các món đồ lưu niệm, đồ trang sức, vật trang trí trong nhà... Mời quý độc giả xem video Tháp Tokyo Skytree - kiến trúc cao nhất Nhật Bản. nguồn: Truyền hình Nhân Dân.