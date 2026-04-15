Đề xuất kéo dài thời gian ưu đãi thuế ôtô điện đến năm 2030

Bộ Tài chính mới đây đã đề xuất kéo dài thời gian ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt và lệ phí trước bạ với ôtô điện chạy pin đến hết năm 2030.

Nguyễn Thảo
Video: Tương lai xe xanh: thuần điện hay hybrid sẽ chiến thắng?

Đề xuất được đưa ra trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Theo Bộ Tài chính, việc đề xuất kéo dài chính sách ưu đãi xuất phát từ thực tiễn triển khai thu lệ phí trước bạ đối với ôtô điện chạy pin thời gian qua.

Chính sách nhằm góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ khí thải phương tiện giao thông, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sản xuất, tận dụng thời cơ cung ứng và kích thích người tiêu dùng sử dụng ôtô điện chạy pin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 10/2022/NĐ-CP.

Bộ Tài chính cho biết, Nghị định quy định trong 3 năm trước đó, kể từ ngày 01/3/2022, ôtô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu 0%. Trong 2 năm tiếp theo, mức thu bằng 50% so với ôtô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Đến ngày 28/02/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2025/NĐ-CP, kéo dài thời gian áp dụng mức thu 0% đến hết tháng 2/2027.

Đánh giá quá trình thực hiện, Bộ Tài chính cho rằng chính sách miễn lệ phí trước bạ đã đạt được các mục tiêu đề ra, tác động rõ rệt đến người tiêu dùng, nhà sản xuất và phân phối ôtô điện chạy pin.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Các nhà sản xuất ôtô quốc tế, tỉ lệ sở hữu ôtô tại Việt Nam vẫn ở mức thấp so với nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, trong khi nhu cầu sử dụng còn cao. Việc áp dụng mức thu 0% thay vì 10% - 12% như xe chạy xăng, dầu đã góp phần giảm chi phí đăng ký, tăng khả năng tiếp cận của người dân và thúc đẩy tiêu dùng.

Số lượng ôtô điện chạy pin đăng ký lệ phí trước bạ lần đầu tăng nhanh qua các năm. Giai đoạn từ 1/3.2022 đến 31/12.2022 có 4.040 xe, bình quân 404 xe mỗi tháng. Năm 2023 đạt 29.281 xe, bình quân 2.440 xe mỗi tháng, tăng gấp 6,04 lần so với năm 2022.

Năm 2024 đạt 79.781 xe, bình quân 6.648 xe mỗi tháng, tăng gấp 2,72 lần so với năm 2023. Đến năm 2025, con số này đạt 178.668 xe, bình quân 14.889 xe mỗi tháng, tăng gấp 2,24 lần so với năm 2024. Sau 4 năm, ôtô điện chạy pin đã dần khẳng định vị trí trên thị trường, hỗ trợ các nhà phân phối đẩy mạnh tiêu thụ và tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, lắp ráp.

Về môi trường, ôtô điện chạy pin không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, xe điện hiện nay đã giúp giảm khoảng 0,5 triệu tấn CO2 tương đương mỗi năm và có tiềm năng tăng mạnh khi dự báo số lượng xe điện tăng 25 - 30% mỗi năm.

Trong khi đó, ô nhiễm không khí tại Việt Nam, đặc biệt tại các khu vực kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, đang gia tăng. Khí thải từ phương tiện giao thông đường bộ chiếm tỉ trọng lớn trong tổng lượng phát thải. Việc chuyển đổi sang ôtô điện chạy pin được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Bộ Tài chính cũng cho biết, trên thế giới, xu hướng phát triển xe điện diễn ra mạnh mẽ. Doanh số toàn cầu năm 2024 vượt 17 triệu xe và dự kiến vượt 20 triệu xe vào năm 2025. Nhiều quốc gia áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí để thúc đẩy tiêu dùng và sản xuất xe điện, đồng thời phát triển hạ tầng trạm sạc và chuỗi cung ứng.

Tại Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 06/4/2026, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì xây dựng Nghị định sửa đổi Nghị định số 10/2022/NĐ-CP theo hướng gia hạn thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ phù hợp đối với ôtô điện chạy pin đến hết năm 2030, trình Chính phủ trong tháng 4.2026 theo thủ tục rút gọn.

Từ các cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn, Bộ Tài chính đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức lệ phí trước bạ đối với ôtô điện chạy pin đến hết năm 2030 nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, góp phần khuyến khích phát triển phương tiện xanh, hạn chế phát thải và bảo vệ môi trường.

#ưu đãi thuế ôtô điện đến năm 2030 #lệ phí trước bạ với ôtô điện #ôtô điện chạy pin #Nghị định số 10/2022/NĐ-CP #phí trước bạ đối với ôtô điện #ôtô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ

