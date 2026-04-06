Đẩy nhanh thi công đường Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy

Dự án Vành đai 2,5 đoạn qua Cầu Giấy được đẩy nhanh thi công sau khi bàn giao mặt bằng, nhà thầu huy động máy móc thi công xuyên ngày đêm.

Ngay sau khi được bàn giao mặt bằng, các nhà thầu đã đồng loạt triển khai thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua khu đô thị Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Hàng loạt máy móc, nhân lực được huy động nhằm đẩy nhanh tiến độ theo cơ chế công trình khẩn cấp.

Trước đó, ngày 20/3, Hà Nội đã khởi công dự án đầu tư xây dựng các đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 gồm: Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm - Trần Duy Hưng và Ngụy Như Kon Tum - Nguyễn Trãi. Đây là các hạng mục nằm trong kế hoạch hoàn thiện tuyến vành đai nội đô, giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm.

Hiện đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được bàn giao để thi công. Theo thiết kế, đoạn tuyến có chiều dài khoảng 710m, mặt cắt ngang 50m, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư.

Tại hiện trường, sau khi tiếp nhận mặt bằng, các đơn vị thi công đã triển khai nhiều mũi thi công đồng loạt. Máy móc hoạt động liên tục, tập trung vào các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là hệ thống cống thoát nước dọc hai bên tuyến với đường kính khoảng 2m.

Theo Ban Quản lý dự án, các đoạn tuyến thuộc Vành đai 2,5 dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026, góp phần hoàn thiện kết nối giao thông và giảm ùn tắc khu vực nội đô Hà Nội.

Tuyến Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 19,64km, bắt đầu từ khu đô thị Ciputra và kết thúc gần cầu Thanh Trì, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa Vành đai 2 và Vành đai 3, thúc đẩy phát triển không gian đô thị Thủ đô.