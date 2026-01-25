Đấu thầu tại Công ty Cấp nước Đồng Nai: Hai nhà thầu trượt kỹ thuật đầy bất ngờ

Dù đưa ra giá dự thầu cạnh tranh, nhưng Công ty Hoàng Nam Thịnh và Công ty Wacom đã phải dừng bước đầy bất ngờ tại gói thầu tuyến ống Trảng Bom do không vượt qua rào cản kỹ thuật.

Dự án mở rộng mạng lưới cấp nước nối xã Trảng Bom và xã Bàu Hàm vừa xác định được đơn vị triển khai, hứa hẹn mang lại giải pháp nước sạch bền vững cho người dân địa phương. Kết quả thầu lần này không chỉ gây ấn tượng bởi tỷ lệ tiết kiệm ngân sách cao mà còn bởi sự góp mặt của một "lão tướng" trong ngành nước: Công ty TNHH Việt Thanh Sơn.

Cuộc đua gay cấn giữa 5 nhà thầu

Gói thầu số 3 (xây lắp): Thi công xây dựng công trình (Mã TBMT: IB2500519943) do Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai làm chủ đầu tư đã thu hút sự tham gia của 5 nhà thầu xây lắp chuyên nghiệp. Theo Biên bản mở thầu ngày 09/12/2025, cuộc đua có sự góp mặt của các đơn vị: Việt Thanh Sơn, Hoàng Nam Thịnh, Xây dựng Vận tải 68, Wacom và Liên danh Ngành nước.

Kết quả cuối cùng ghi nhận tại Quyết định số 26/QĐ-CN ngày 20/01/2026, Công ty TNHH Việt Thanh Sơn đã chính thức giành chiến thắng với mức giá trúng thầu 3.882.321.331 đồng. So với giá dự toán 4.533.661.248 đồng, gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm hơn 14%, một con số ấn tượng cho thấy sự tối ưu hóa chi phí của nhà thầu và tính hiệu quả trong công tác tổ chức đấu thầu của chủ đầu tư.

Quyết định số 26/QĐ-CN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Bản lĩnh vượt qua vòng sát hạch kỹ thuật

Đi sâu vào Báo cáo đánh giá E-HSDT số 01/2026/BC-TCGĐT, có thể thấy tính khắt khe của gói thầu khi có tới 2 nhà thầu bị loại ngay ở vòng kỹ thuật. Cụ thể, Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hoàng Nam Thịnh và Công ty CP Xây dựng Wacom đã không đáp ứng được các tiêu chuẩn về năng lực hoặc giải pháp kỹ thuật đề ra trong E-HSMT.

Việc Công ty Việt Thanh Sơn không chỉ đáp ứng trọn vẹn các yêu cầu kỹ thuật mà còn đưa ra mức giá cạnh tranh nhất (vượt qua các nhà thầu xếp hạng sau như Xây dựng Vận tải 68) cho thấy năng lực thi công chuyên sâu trong lĩnh vực hạ tầng ngành nước.

Bề dày 20 năm và phong độ rực sáng năm 2025

Chiến thắng của Việt Thanh Sơn tại gói thầu thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500519943) với giá trúng thầu 3.882.321.331 đồng được giới chuyên môn đánh giá là "vàng thật không sợ lửa". Thành lập từ năm 2005, Việt Thanh Sơn đã dành trọn hai thập kỷ để khẳng định vị thế trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng kỹ thuật ngành nước. Hai mươi năm qua, đơn vị này đã tích lũy được khối lượng kinh nghiệm đồ sộ trong việc thi công những mạng lưới tuyến ống phức tạp ngầm dưới lòng đất.

Chỉ tính riêng trong năm 2025 và những ngày đầu năm 2026, Việt Thanh Sơn đã chứng minh phong độ đang ở độ "chín" nhất với hàng loạt gói thầu tiêu biểu:

Tại Kiên Giang, nhà thầu ghi dấu ấn với dự án tuyến ống chuyền tải HDPE D225 & Phân phối HDPE D90 trên Quốc lộ 80 (trị giá hơn 3.500.800.996 đồng); gói Cải tạo các tuyến ống trên đường Lê Hồng Phong (trị giá 2.738.334.822 đồng) cho Công ty TNHH 01 TV Cấp thoát nước Kiên Giang.

Tại Đồng Tháp, doanh nghiệp trúng gói thầu xây lắp và lắp đặt thiết bị cho Công ty CP Cấp nước và Môi trường đô thị (trị giá hơn 3.648.148.000 đồng).

Tại TP HCM, nhà thầu khẳng định uy tín với gói thầu cung cấp vật tư và thi công cho Công ty CP Cấp nước Gia Định (trị giá 2.318.861.181 đồng)

Vĩnh Long: Ghi dấu ấn tại các gói: Gói thầu số 6: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị (trị giá 61.819.163.405 tỷ đồng) cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn; gói Thi công xây dựng công trình (trị giá 12.188.035.029 đồng) cho Ban Quản lý dự án nông nghiệp tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, ngay đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục được xướng tên tại gói thầu chi phí xây dựng của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn thành phố Cần Thơ (trị giá 17.287.510.597 đồng)

Chính bề dày thực chiến qua hàng loạt dự án đa dạng địa hình đã giúp Việt Thanh Sơn làm chủ các công nghệ hàn ống HDPE hiện đại và kỹ thuật lắp đặt đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối – những "hàng rào" kỹ thuật mà các đối thủ nặng ký khác đã không thể vượt qua tại dự án này.

Hiệu quả kinh tế đi đôi với chất lượng thực chất

Sự thấu hiểu sâu sắc về chuỗi cung ứng vật tư suốt 20 năm giúp Việt Thanh Sơn đưa ra mức giá trúng thầu tiết kiệm tới 14,36% cho ngân sách nhà nước, trong khi nhiều đơn vị khác vẫn "loay hoay" với bài toán chi phí. Theo các chuyên gia, với một đơn vị có thâm niên, mức giá thấp không đồng nghĩa với cắt giảm chất lượng mà là kết quả của quản trị thi công tối ưu.

Chuyên gia Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Việc lựa chọn một nhà thầu có 20 năm chuyên môn như Việt Thanh Sơn mang lại sự an tâm rất lớn cho chủ đầu tư. Tuy nhiên, trách nhiệm giải trình của đơn vị trúng thầu là phải biến con số trên giấy thành một công trình vận hành an toàn, không rò rỉ, đảm bảo dòng nước sạch thông suốt đến với nhân dân huyện Trảng Bom."

Tuyến ống nối Trảng Bom – Bàu Hàm sẽ là một dấu mốc tiếp theo trong hành trình hơn 20 năm kiến tạo hạ tầng ngành nước của Việt Thanh Sơn, khẳng định giá trị bền vững của những doanh nghiệp lấy năng lực thực làm kim chỉ nam.