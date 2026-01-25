Đào cổ thụ Tây Bắc xuống phố Thủ đô, giá thuê hàng chục triệu đồng

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, tại một số tuyến đường và làng hoa của Hà Nội, sự xuất hiện các gốc đào cổ thụ kích thước lớn thu hút sự chú ý của người dân và giới chơi cây cảnh. Đây là những gốc đào được các thương lái đưa từ vùng núi Tây Bắc về Thủ đô, tạo điểm nhấn đặc biệt cho thị trường hoa Tết năm nay.

Theo ghi nhận, nhiều gốc đào có tuổi đời hàng chục năm, thân xù xì, phủ rêu phong, đường kính từ 30 cm đến hơn 50 cm, có cây phải hai người ôm mới xuể. Đào cổ thụ Tây Bắc gây ấn tượng bởi vẻ đẹp mộc mạc, phong trần, khác biệt so với các dòng đào truyền thống trồng tại đồng bằng. Thế cây cũng rất đa dạng, từ dáng trực, dáng huyền đến các thế uốn lượn cầu kỳ, mỗi gốc mang một dáng vẻ riêng.

Để những gốc đào này nở hoa đúng dịp Tết, các nghệ nhân phải trải qua nhiều công đoạn công phu. Từ việc đánh gốc ở vùng cao, vận chuyển quãng đường dài về Hà Nội, đến ghép mắt đào, chỉnh tán, tuốt lá và chăm sóc tỉ mỉ, tất cả đều đòi hỏi kinh nghiệm và sự cẩn trọng cao.

Đào cổ thụ Tây Bắc được đặt trong không gian rộng, kết hợp hài hòa giữa dáng cây cổ kính và cảnh quan đô thị.

Những cành đào chi chít nụ hồng, báo hiệu mùa hoa rực rỡ trong những ngày Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo các chủ vườn, giá trị của đào cổ thụ nằm ở tuổi đời, thế dáng độc lạ và chi phí chăm sóc lớn. Vì vậy, phần lớn khách hàng lựa chọn hình thức thuê đào chơi Tết. Hiện giá thuê dao động từ khoảng 20 triệu đến gần 200 triệu đồng mỗi gốc, tùy kích thước và độ hiếm của cây; trong khi giá mua đứt có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Dù mức giá cao, nhiều doanh nhân và người chơi cây cảnh vẫn sẵn sàng chi tiền để sở hữu một gốc đào cổ thụ, với mong muốn mang không khí xuân sang trọng, may mắn và đậm chất truyền thống về không gian gia đình, cơ quan trong dịp năm mới.

Những gốc đào Tây Bắc gốc khủng "xuống phố":

Hoa đào cổ thụ Tây Bắc bung nở, khoe sắc hồng phai giữa không gian vườn đào tại Hà Nội những ngày giáp Tết.

Thân đào cổ thụ phủ rêu phong, xù xì theo năm tháng, tạo nên vẻ đẹp cổ kính, phong trần hiếm thấy.

Hàng loạt gốc đào cổ thụ được bày dọc lối đi trong vườn, thu hút người dân và giới chơi cây cảnh đến tham quan, lựa chọn.

Một gốc đào cổ thụ có thế dáng độc đáo, tán rộng, được đặt trong chậu lớn để phục vụ khách thuê chơi Tết.

Thân đào cổ thụ với những vết nứt tự nhiên, thể hiện tuổi đời hàng chục năm của cây.

Thương lái và thợ vườn vận chuyển, sắp xếp các gốc đào cổ thụ từ xe máy chuyên dụng vào khu trưng bày.

Nông dân tỉ mỉ chỉnh sửa cành, tạo dáng cho đào cổ thụ nhằm đảm bảo cây nở hoa đẹp đúng dịp Tết.

Người dân Thủ đô tranh thủ ghé thăm vườn đào, chiêm ngưỡng những gốc đào cổ thụ “khủng” từ Tây Bắc.