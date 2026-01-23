Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Đào cổ phủ kín rêu phong hút người chơi Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026

Kinh doanh

Đào cổ phủ kín rêu phong hút người chơi Hà Nội dịp Tết Bính Ngọ 2026

Những gốc đào cổ thụ khoác lớp rêu phong mang đến diện mạo khác biệt cho thị trường hoa Tết năm nay nhờ vẻ đẹp trầm mặc, xù xì nhưng đầy sức sống. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Cận Tết Nguyên đán, dọc các tuyến phố cửa ngõ Hà Nội, những gốc đào cổ thụ rêu phong, có kích thước "khủng" thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Ảnh: Tiền phong
Cận Tết Nguyên đán, dọc các tuyến phố cửa ngõ Hà Nội, những gốc đào cổ thụ rêu phong, có kích thước "khủng" thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Ảnh: Tiền phong
Năm nay, đào cổ thụ phong phú về kiểu dáng, từ dáng trực, dáng huyền đến các thế cây uốn lượn độc đáo. Ảnh: VTV Times
Năm nay, đào cổ thụ phong phú về kiểu dáng, từ dáng trực, dáng huyền đến các thế cây uốn lượn độc đáo. Ảnh: VTV Times
Mỗi gốc đào đều mang vẻ đẹp phong trần của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Tiền phong
Mỗi gốc đào đều mang vẻ đẹp phong trần của núi rừng Tây Bắc. Ảnh: Tiền phong
Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài xù xì, rêu phong của thân cây. Ảnh: Tiền phong
Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ ngoài xù xì, rêu phong của thân cây. Ảnh: Tiền phong
Các gốc đào cổ có đường kính thân từ 30cm đến hơn 50cm. Ảnh: VTV Times
Các gốc đào cổ có đường kính thân từ 30cm đến hơn 50cm. Ảnh: VTV Times
Cánh đào hồng thắm phủ kín tán, nổi bật trên nền thân đào rêu phong. Ảnh: Tiền phong
Cánh đào hồng thắm phủ kín tán, nổi bật trên nền thân đào rêu phong. Ảnh: Tiền phong
Để gốc đào nở đúng dịp Tết, các nghệ nhân và nhà vườn tốn nhiều công sức, từ đánh gốc, ghép mắt đào Nhật Tân đến tuốt lá...Ảnh: VTV Times
Để gốc đào nở đúng dịp Tết, các nghệ nhân và nhà vườn tốn nhiều công sức, từ đánh gốc, ghép mắt đào Nhật Tân đến tuốt lá...Ảnh: VTV Times
Tùy theo độ tuổi, dáng thế và lớp rêu phủ, mỗi gốc đào cổ giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: VTCnews
Tùy theo độ tuổi, dáng thế và lớp rêu phủ, mỗi gốc đào cổ giá dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: VTCnews
Rêu được lựa chọn kỹ, nuôi trồng trong thời gian dài nhằm đảm bảo độ bám chắc, phủ đều thân cây, đồng thời không ảnh hưởng đến sinh trưởng của đào. Ảnh: VTCnews
Rêu được lựa chọn kỹ, nuôi trồng trong thời gian dài nhằm đảm bảo độ bám chắc, phủ đều thân cây, đồng thời không ảnh hưởng đến sinh trưởng của đào. Ảnh: VTCnews
Tại TP HCM, những gốc đào xù xì, rêu phong phủ kín cũng được tiểu thương rao bán. Ảnh: FB Mai Vũ
Tại TP HCM, những gốc đào xù xì, rêu phong phủ kín cũng được tiểu thương rao bán. Ảnh: FB Mai Vũ
Gốc đào cổ thụ phủ rêu được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, cứng cỏi. Ảnh: FB Mai Vũ
Gốc đào cổ thụ phủ rêu được nhiều khách hàng ưa chuộng bởi vẻ đẹp mộc mạc, cứng cỏi. Ảnh: FB Mai Vũ
Hoàng Minh (tổng hợp)
#Đào cổ thụ rêu phong dịp Tết #Vẻ đẹp truyền thống Hà Nội #Nghệ thuật chăm sóc đào cổ #Gốc đào cổ hình dáng độc đáo #Giá trị và thị trường đào cổ #Ảnh hưởng của rêu phong đến cảnh quan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT