Đại biểu thảo luận tại Đoàn các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng phát đi thông cáo báo chí ngày khai mạc Đại hội.

Theo đó, dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 đồng chí (chiếm tỷ lệ 10,28%); đại biểu được bầu là 353 đồng chí (chiếm tỷ lệ 22,25%); đại biểu được chỉ định là 1.070 đồng chí (chiếm tỷ lệ 67,47%). Đại biểu nam có 1.285 đồng chí, chiếm 81,02%; đại biểu nữ có 301 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,98%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 đồng chí, chiếm tỷ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,63%; 3 đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, chiếm 0,19%.