Đại biểu thảo luận tại Đoàn các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng 20/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.
Chiều 20/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng phát đi thông cáo báo chí ngày khai mạc Đại hội.
Theo đó, dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 đồng chí (chiếm tỷ lệ 10,28%); đại biểu được bầu là 353 đồng chí (chiếm tỷ lệ 22,25%); đại biểu được chỉ định là 1.070 đồng chí (chiếm tỷ lệ 67,47%). Đại biểu nam có 1.285 đồng chí, chiếm 81,02%; đại biểu nữ có 301 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,98%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 đồng chí, chiếm tỷ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,63%; 3 đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, chiếm 0,19%.
Để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, kế thừa phát huy những bài học kinh nghiệm, thực hiện thật tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.
Sáng 20/1, tại phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.
NHỮNG KẾT QUẢ TỪ SỰ CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN VÀ TOÀN QUÂN
Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn diễn văn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng của Chủ tịch nước Lương Cường.
Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,
Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,
Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng
Sáng 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).
Toàn văn báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn văn báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Toàn cảnh khai mạc Đại hội lần thứ XIV của Đảng
Sáng 20/1, Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức diễn ra, đánh dấu một cột mốc lịch sử trọng đại.
Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh vì sự phát triển của đất nước
Xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh là nền tảng quan trọng để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới - Nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của Thành phố Hồ Chí Minh
Thành phố Hồ Chí Minh nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua không chỉ để đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng là để xác lập rõ hơn vai trò, trách nhiệm và phương thức đóng góp của một trung tâm lớn đối với các mục tiêu chiến lược mà Đại hội đang thảo luận và quyết định.
Quyết tâm xây dựng Cao Bằng trở thành tỉnh năng động, phát triển nhanh và bền vững
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XX đã xác định ba khâu đột phá chiến lược, có ý nghĩa then chốt, tạo chuyển biến căn bản trong phát triển của tỉnh.
Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới
Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV của Đảng về chủ đề: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.
Lai Châu - Khát vọng phát triển xanh, nhanh và bền vững
Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu quyết tâm đưa Lai Châu phát triển xanh, nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.