Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Đại biểu thảo luận tại Đoàn các văn kiện Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, các đại biểu làm việc tại Đoàn để thảo luận các văn kiện Đại hội.

Thiên Tuấn
banh0120782.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn Đảng bộ Quân đội.
banh0120774.jpg
Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu thảo luận tại Đoàn.
banh0120825.jpg
Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
banh0120975.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Quốc hội thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
vna-potal-dai-hoi-xiv-cua-dang-dai-bieu-lam-viec-tai-doan-800.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu trong buổi thảo luận tại Đoàn.
banh0120969.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
banh0120886.jpg
Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại phiên thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn Đảng bộ Công an Trung ương.
banh0120895.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
banh0120882.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
banh0120813.jpg
Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ thảo luận các văn kiện Đại hội tại Đoàn.
#đại hội đảng #đại biểu #quốc hội #văn kiện #mặt trận tổ quốc #thảo luận

Bài liên quan

Chính trị

559 thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam chính thức khai mạc sáng 20/1/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Chiều 20/1, Đại hội lần thứ XIV của Đảng phát đi thông cáo báo chí ngày khai mạc Đại hội.

Theo đó, dự Đại hội có 1.586 đại biểu thay mặt cho hơn 5,6 triệu đảng viên toàn Đảng. Trong đó, đại biểu đương nhiên là 163 đồng chí (chiếm tỷ lệ 10,28%); đại biểu được bầu là 353 đồng chí (chiếm tỷ lệ 22,25%); đại biểu được chỉ định là 1.070 đồng chí (chiếm tỷ lệ 67,47%). Đại biểu nam có 1.285 đồng chí, chiếm 81,02%; đại biểu nữ có 301 đồng chí, chiếm tỷ lệ 18,98%. Đại biểu là người dân tộc thiểu số có 167 đồng chí, chiếm tỷ lệ 10,53%. Có 1 đại biểu là Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, chiếm 0,06%; 10 đại biểu là Nhà giáo ưu tú, chiếm 0,63%; 10 đại biểu là Thầy thuốc nhân dân, Thầy thuốc ưu tú, chiếm 0,63%; 3 đại biểu là Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú, chiếm 0,19%.

Xem chi tiết

Chính trị

Để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, kế thừa phát huy những bài học kinh nghiệm, thực hiện thật tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng.

Sáng 20/1, tại phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

NHỮNG KẾT QUẢ TỪ SỰ CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN VÀ TOÀN QUÂN

Xem chi tiết

Chính trị

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Báo Tri thức và Cuộc sống trân trọng giới thiệu toàn diễn văn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng của Chủ tịch nước Lương Cường.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý,

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV của Đảng về chủ đề: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Động lực đưa Cà Mau phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới

Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau phỏng vấn đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau dự Đại hội XIV của Đảng về chủ đề: “Huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực; khai thác tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, bền vững; xây dựng tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, bền vững”.

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Thủ đô Hà Nội với sứ mệnh tiên phong, sẵn sàng hiện thực hóa tầm nhìn Đại hội XIV của Đảng

Nhân Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời phỏng vấn về những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong nhiệm kỳ qua, đồng thời khẳng định trách nhiệm chính trị tiên phong của Thủ đô trong việc quán triệt và cụ thể hóa tầm nhìn, định hướng chiến lược của Trung ương.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo nâng tầm vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới của đất nước, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc trở thành động lực trung tâm cho phát triển nhanh và bền vững của Việt Nam.