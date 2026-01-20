Để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh

Sáng 20/1, tại phiên khai mạc chính thức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

NHỮNG KẾT QUẢ TỪ SỰ CHUNG SỨC ĐỒNG LÒNG CỦA TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN VÀ TOÀN QUÂN

Theo Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo bám sát quan điểm, đường lối, Quy chế làm việc và tình hình thực tiễn; chủ động nắm bắt thời cơ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Tổ chức thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ bản mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Sự phối hợp giữa Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều quyết sách quan trọng có tính đột phá chiến lược. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra. Tiến bộ, công bằng, phúc lợi và an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Không ngừng hoàn thiện và phát triển tư duy lý luận, đường lối, chủ trương, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới. Củng cố, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, trật tự và an toàn xã hội. Mở rộng, nâng tầm quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương; giải quyết những vấn đề thách thức toàn cầu; xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa các mối quan hệ song phương, góp phần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao độ, sự chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu chung. Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư, là trung tâm, là hạt nhân lãnh đạo, luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững nguyên tắc, đoàn kết thống nhất cao, bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời có chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và của nhân dân.

THẲNG THẮN NHÌN NHẬN NHỮNG HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

Về hạn chế, khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng vẫn còn có mặt hạn chế; có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ. Nhiều yếu kém, bất cập tồn động, tích tụ từ trước chưa được xử lý kịp thời, triệt để, gây hệ lụy kéo dài.

Hệ thống thể chế có mặt chưa đồng bộ, còn là "điểm nghẽn của điểm nghẽn". Lãnh đạo chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về kinh tế - xã hội, bảo vệ tài nguyên môi trường vẫn còn một số hạn chế bất cập…

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng thẳng thắn nhìn nhận: Một số tổ chức đảng, cơ quan quản lý cán bộ chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một số đồng chí Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt, thiếu tu dưỡng rèn luyện, thiếu vững vàng kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Đảng.

“Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên”, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nói.

6 BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Về bài học kinh nghiệm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh, từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Trong lãnh đạo, chỉ đạo luôn kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới đất nước; thực hiện nghiêm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; giữ gìn, củng cố, tăng cường sự đoàn kết thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và hệ thống chính trị; kế thừa và phát huy kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các nhiệm kỳ trước.

Hai là: Bám sát đường lối, chủ trương, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Quy chế làm việc, Chương trình toàn khóa, chương trình làm việc hằng năm của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp cao, nhất là người đứng đầu. Tầm nhìn, định hướng chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân là nhân tố quyết định thành công.

Ba là: Lãnh đạo, chỉ đạo với bản lĩnh và quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, kịp thời, có trọng tâm trọng điểm, có lộ trình bước đi phù hợp; nhất quán, kiên định về chiến lược, linh hoạt, mềm dẻo về sách lược. Đối với những vấn đề lớn, mới, phức tạp, nhạy cảm, chưa có tiền lệ thì phải được thảo luận kỹ lưỡng, dân chủ để tạo sự thống nhất cao. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quyết tâm, quyết liệt tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, khắc phục những tồn tại tại yếu kém kéo dài; chủ động nghiên cứu nắm bắt dự báo sát đúng tình hình, có tư duy sáng tạo và có đối sách, phương pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bốn là: Thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trực tiếp của các cấp ủy với mục tiêu bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa; chủ động thích ứng với tình hình mới, khai thác sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, động lực trong xây dựng phát triển và bảo vệ Tổ quốc; chủ động hội nhập sâu rộng vào nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại.

Năm là: Không ngừng tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng. Đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược và cấp cơ sở thực sự tiêu biểu, có tư duy, năng lực quản trị tiên tiến, phù hợp với mô hình tổ chức mới và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng, thực sự cầu thị lắng nghe ý kiến của nhân dân.

Sáu là: Công tác tuyên truyền thì phải kịp thời, sắc bén, minh bạch; chống các luận điệu xuyên tạc sai trái, xấu độc, gây tác động tiêu cực, làm cản trở sự phát triển của đất nước.

ĐỂ ĐẢNG TA THỰC SỰ LÀ ĐẠO ĐỨC, LÀ VĂN MINH

Về phương hướng khắc phục các hạn chế khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới, kế thừa phát huy những bài học kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh. Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ và công tác kiểm tra giám sát. Giữ vững nguyên tắc kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của từng đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra giám sát, kiểm soát quyền lực.

Lãnh đạo chỉ đạo triển khai các định hướng tầm chiến lược, tập trung hoàn thiện toàn diện đồng bộ thể chế để phát triển nhanh bền vững đất nước. Khẩn trương nghiên cứu đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới, đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Xây dựng và thực hiện đồng bộ hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam. Hoàn thiện mô hình cơ chế chính sách quản lý phát triển xã hội hiện đại, bền vững; phát triển kinh tế gắn với đảm bảo tiến bộ công bằng xã hội, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân.

Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp tuyệt đối toàn diện của Đảng; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, tăng cường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại.

Lãnh đạo xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả; khắc phục những điểm nghẽn chồng chéo, thiếu đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng hợp pháp của nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.