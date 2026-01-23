Danh sách 23 đồng chí trúng cử Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV

23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao.

Chiều 23/1, tại phiên bế mạc Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thay mặt Đoàn chủ tịch công bố kết quả và danh sách 23 đồng chí được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu trúng cử tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV, đạt số phiếu tín nhiệm tập trung cao.

Danh sách 23 đồng chí Uỷ ban Kiểm tra Trung ướng khoá XIV gồm:

1. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

2. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.

3. Đồng chí Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

4. Đồng chí Trần Thị Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

5. Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

6. Đồng chí Hà Quốc Trị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

7. Đồng chí Đoàn Anh Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

8. Đồng chí Bùi Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

9. Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

10. Đồng chí Lê Văn Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

11. Đồng chí Đào Thế Hoàng, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

12. Đồng chí Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

13. Đồng chí Đinh Văn Cường, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

14. Đồng chí Trần Quốc Bình, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

15. Đồng chí Trịnh Thái Linh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

16. Đồng chí Trần Văn Phúc, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

17. Đồng chí Triệu Văn Chiến, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

18. Đồng chí Phạm Thái Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 8, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

19. Đồng chí Trần Việt Hà, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 6, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

20. Đồng chí Hoàng Công Huấn, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 2A, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

21. Đồng chí Ngô Đăng Nhật, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 1, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

22. Đồng chí Nguyễn Văn Oanh, Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra.

23. Đồng chí Lê Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã biểu quyết thống nhất cao bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII tái cử giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV. Căn cứ Quy chế bầu cử trong Đảng và Quy chế bầu cử tại Đại hội, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIV đã trúng cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIV.