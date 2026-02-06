Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Danh hài giàu có thập niên 1990 Bảo Chung giờ ra sao?

Giải trí

Danh hài giàu có thập niên 1990 Bảo Chung giờ ra sao?

Bảo Chung ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, gần gũi. Sau ánh hào quang, cuộc sống hiện tại của nam danh hài nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.

Thu Cúc (tổng hợp)
Bảo Chung biết hát vọng cổ từ nhỏ. Theo Vietnamnet, năm 15 tuổi, anh theo gánh hát cải lương, làm ca sĩ với nghệ danh Phương Lâm. Trong một lần đến đoàn cải lương Sông Hàn, do đoàn thiếu kép nhì, Bảo Chung được mời thử giọng và chính thức gia nhập. Sau khoảng 3 năm hoạt động, anh được bầu show định hướng chuyển sang diễn hài Ảnh: Vietnamnet.
Bảo Chung biết hát vọng cổ từ nhỏ. Theo Vietnamnet, năm 15 tuổi, anh theo gánh hát cải lương, làm ca sĩ với nghệ danh Phương Lâm. Trong một lần đến đoàn cải lương Sông Hàn, do đoàn thiếu kép nhì, Bảo Chung được mời thử giọng và chính thức gia nhập. Sau khoảng 3 năm hoạt động, anh được bầu show định hướng chuyển sang diễn hài Ảnh: Vietnamnet.
Lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Thanh Điền, Bảo Chung được giao vai Trần Lôi trong vở Chắp cánh chim bằng. Vai diễn giúp anh nhanh chóng được chú ý và cải thiện đáng kể thu nhập. Sau đó, Bảo Chung tiếp tục tạo dấu ấn khi vào vai trưởng ấp trong vở Bài ca tìm mẹ. Ảnh: Vietnamnet.
Lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ Thanh Điền, Bảo Chung được giao vai Trần Lôi trong vở Chắp cánh chim bằng. Vai diễn giúp anh nhanh chóng được chú ý và cải thiện đáng kể thu nhập. Sau đó, Bảo Chung tiếp tục tạo dấu ấn khi vào vai trưởng ấp trong vở Bài ca tìm mẹ. Ảnh: Vietnamnet.
Khi được mời tham gia chương trình Mưa bụi, Bảo Chung càng nổi tiếng hơn, giúp anh có điều kiện ổn định cuộc sống và sở hữu nhà tại khu vực trung tâm. Ảnh: Vietnamnet.
Khi được mời tham gia chương trình Mưa bụi, Bảo Chung càng nổi tiếng hơn, giúp anh có điều kiện ổn định cuộc sống và sở hữu nhà tại khu vực trung tâm. Ảnh: Vietnamnet.
Theo Tiền Phong, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Chung từng có niềm đam mê sưu tầm xe hơi thể thao và đầu tư bất động sản. Có thời điểm, nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân sở hữu đến 38 xe hơi, trong đó có những chiếc trị giá hàng chục cây vàng. Ảnh: Tiền Phong.
Theo Tiền Phong, ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Chung từng có niềm đam mê sưu tầm xe hơi thể thao và đầu tư bất động sản. Có thời điểm, nam nghệ sĩ chia sẻ bản thân sở hữu đến 38 xe hơi, trong đó có những chiếc trị giá hàng chục cây vàng. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 1999, Bảo Chung sang Mỹ sinh sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên phủ nhận tin đồn sang nước ngoài định cư vì vỡ nợ. Anh chia sẻ trên Dân Việt: “Tôi khẳng định lại lần nữa mình chưa từng bị vỡ nợ. Tôi có bị giật nợ. Khi làm ăn, người ta vay mượn tiền hay lừa gạt mình cũng có nhiều nhưng tôi xem đó là của đi thay người”. Ảnh: Dân Việt.
Năm 1999, Bảo Chung sang Mỹ sinh sống và tiếp tục hoạt động nghệ thuật. Nam diễn viên phủ nhận tin đồn sang nước ngoài định cư vì vỡ nợ. Anh chia sẻ trên Dân Việt: “Tôi khẳng định lại lần nữa mình chưa từng bị vỡ nợ. Tôi có bị giật nợ. Khi làm ăn, người ta vay mượn tiền hay lừa gạt mình cũng có nhiều nhưng tôi xem đó là của đi thay người”. Ảnh: Dân Việt.
Những năm gần đây, Bảo Chung ở Việt Nam tham gia biểu diễn, kinh doanh. Ảnh: Dân Việt.
Những năm gần đây, Bảo Chung ở Việt Nam tham gia biểu diễn, kinh doanh. Ảnh: Dân Việt.
Bảo Chung cảm thấy mình may mắn vì dù lúc nhỏ gia đình nghèo, nhưng sau này được Tổ nghiệp thương cho nổi tiếng và không bao giờ nặng gánh về kinh tế. “Cuộc sống của tôi bình yên không có sóng gió gì trong nghề nghiệp lẫn đời thường”. Bảo Chung nói. Ảnh: Vietnamnet.
Bảo Chung cảm thấy mình may mắn vì dù lúc nhỏ gia đình nghèo, nhưng sau này được Tổ nghiệp thương cho nổi tiếng và không bao giờ nặng gánh về kinh tế. “Cuộc sống của tôi bình yên không có sóng gió gì trong nghề nghiệp lẫn đời thường”. Bảo Chung nói. Ảnh: Vietnamnet.
Bảo Chung gắn bó với ca sĩ Diệu Thắm. Chia sẻ về vợ kém anh 29 tuổi, nam diễn viên cho biết, cả hai có sự thấu hiểu và chia sẻ, đặc biệt vì cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: Dân Việt.
Bảo Chung gắn bó với ca sĩ Diệu Thắm. Chia sẻ về vợ kém anh 29 tuổi, nam diễn viên cho biết, cả hai có sự thấu hiểu và chia sẻ, đặc biệt vì cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Ảnh: Dân Việt.
Dù Bảo Chung thường xuyên đi diễn tỉnh hoặc tham gia ghi hình xa nhà, Diệu Thắm luôn cảm thông, âm thầm ủng hộ và chăm sóc gia đình, giúp nam diễn viên yên tâm theo đuổi công việc. Ảnh: Dân Việt.
Dù Bảo Chung thường xuyên đi diễn tỉnh hoặc tham gia ghi hình xa nhà, Diệu Thắm luôn cảm thông, âm thầm ủng hộ và chăm sóc gia đình, giúp nam diễn viên yên tâm theo đuổi công việc. Ảnh: Dân Việt.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Bảo Chung #diễn viên Bảo Chung #diễn viên hài Bảo Chung #danh hài Bảo Chung

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT