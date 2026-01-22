Hà Nội

Nghệ sĩ Xuân Hinh lên tiếng về danh xưng ‘vua hài đất Bắc’

Giải trí

Nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ, ông không phải là 'vua hài đất Bắc'. Ông còn phủ nhận là đại gia.

Thu Cúc (tổng hợp)
Theo VOV, mới đây, nghệ sĩ Xuân Hinh thẳng thắn bày tỏ quan điểm về danh xưng ‘vua hài đất Bắc’. Cụ thể, ông nói: “Từ trước đến nay, tôi chỉ là Xuân Hinh hay là kẻ chọc cười dân dã. Còn cái tên ‘vua hài’ chắc là do báo chí và khán giả yêu quý mà đặt cho. Nhưng hôm nay tôi nói thẳng, tôi không bao giờ nhận là ‘vua hài’. Cùng lắm là danh hài thôi, hoặc hề chèo Xuân Hinh như ngày xưa, chứ gọi như thế sợ lắm”. Ảnh: VOV.
Ngoài đính chính danh xưng, Xuân Hinh còn khẳng định rằng ông không phải là đại gia: “Tôi không dám nói mình là vua, càng không phải đại gia gì cả. Tiền bạc kiếm được vợ con đều giữ hết", Tiền Phong dẫn lời Xuân Hinh. Ảnh: Tiền Phong.
Năm 2017, nghệ sĩ Xuân Hinh cũng từng lên tiếng về danh xưng khán giả dành cho ông. Nam nghệ sĩ chia sẻ trên Người Đưa Tin: "Nhiều năm qua, nhiều người gọi Xuân Hinh là "vua hài" rồi "vua hài số một đất Bắc"... nhưng Xuân Hinh không thích thế, tôi vẫn luôn là ‘kẻ chọc cười dân dã’ thôi. Đừng gọi tôi là ‘vua hài số một đất Bắc’, nếu có ưu ái tôi, thì tạm gọi là ‘danh hài’ cũng được. Vì tôi cũng có một cái tên, gọi là cũng có người biết đến...". Ảnh: Vietnamnet.
Tháng 7/2025, trước câu hỏi về những danh xưng như ;Vua hài đất Bắc’, ‘Vua hề Chèo’, nghệ sĩ Xuân Hinh chia sẻ trên Công Luận: “Tôi chỉ thích cái tên Xuân Hinh – kẻ chọc cười dân dã. Chương trình kỷ niệm 40 năm hoạt động nghệ thuật của tôi cũng lấy tên là 'Xuân Hinh – Kẻ chọc cười dân dã'”. Ảnh: Công Luận.
Dịp Tết Nguyên đán 2026, Xuân Hinh góp mặt trong bộ phim Mùi phở với vai ông Mùi. Theo Vietnamnet, ngay từ khâu phát triển kịch bản, nhà sản xuất Minh Beta đã đo ni đóng giày nhân vật chính cho Xuân Hinh. Tuy nhiên, nghệ sĩ Xuân Hinh từ chối ngay lời mời đầu tiên từ nhà sản xuất. Ảnh: FB Xuân Hinh.
Minh Beta cho hay: "Nghệ sĩ Xuân Hinh nói lý do tuổi cao, không thể tham gia nhưng bằng kỹ năng thuyết phục, tôi đã khiến ông gật đầu đồng ý". Ảnh: FB Xuân Hinh.
Về cát-sê phim Mùi phở, nghệ sĩ Xuân Hinh hài hước cho biết: "Bây giờ tôi đi diễn cũng không đói kém gì nữa nhưng phải diễn gần 2 tháng trời. Khi anh Minh hỏi về chuyện kinh phí, tôi bảo cho bao nhiêu cũng được. Khi ký hợp đồng, tôi bảo cứ quay bao giờ xong kể cả 3 tháng, không tính ngày. Quay xong tính ra cũng hơi nhiều mà chẳng thu được tiền". Ảnh: FB Xuân Hinh.
Xuân Hinh tiết lộ, trong phim Tết, ông sẽ thể hiện đa dạng thể loại nghệ thuật dân gian: chèo, hát văn, hát xẩm và rap. Ảnh: FB Xuân Hinh.
