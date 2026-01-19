Hà Nội

Doanh nghiệp

Đại phẫu trong đêm cứu sống du khách nước ngoài bị chấn thương sọ não nặng tại Phú Quốc

Một ca đại phẫu thần kinh được kích hoạt ngay trong đêm tại Vinmec Phú Quốc đã giành lại sự sống cho nam du khách người Kazakhstan bị chấn thương sọ não nặng.

PV

Ê-kíp không chỉ chạy đua với thời gian, mà còn phối hợp nhịp nhàng giữa nhiều chuyên khoa để kịp thời tiến hành phẫu thuật ngay trong “giờ vàng”.

Hôn mê sâu, nguy cơ tử vong cận kề

Anh Abenov Margulan (34 tuổi, quốc tịch Kazakhstan) được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh khi đang lưu trú tại một khách sạn ở Phú Quốc. Ngay lập tức, xe cấp cứu 115 được điều động đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc trong đêm.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân rơi vào hôn mê sâu, tổn thương não nghiêm trọng, có thể tử vong trong thời gian rất ngắn nếu không được can thiệp kịp thời. Song song với các biện pháp hồi sức ban đầu, đội ngũ bác sĩ đa chuyên khoa được huy động khẩn trương để triển khai đánh giá tình trạng bệnh nhân, sẵn sàng cho ca mổ cấp cứu.

Kết quả chụp CT sọ não cho thấy bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng lượng lớn, gây hiệu ứng khối mạnh, làm đường giữa não lệch tới 10 mm. Ngoài ra, bệnh nhân còn bị gãy kín xương đòn phải, cơ thể nhiều vết trầy xước, bầm tím rải rác, cho thấy đây là một ca đa chấn thương phức tạp.

anh-1.jpg
ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân khám cho người bệnh. Nam du khách không xuất hiện các khiếm khuyết thần kinh nặng nề thường gặp sau chấn thương sọ não nghiêm trọng.

“Tụ máu ngoài màng cứng là dạng tổn thương ‘chèn ép cơ học’. Máu tụ càng tồn tại lâu, mô não càng bị thiếu máu và tổn thương không hồi phục. Vì vậy, thời gian chính là yếu tố quyết định sống còn đối với người bệnh. Với mức độ lệch đường giữa lên tới 10 mm và tình trạng hôn mê sâu, bệnh nhân đang đứng trước nguy cơ tụt kẹt não bất cứ lúc nào. Nếu chậm trễ phẫu thuật, cơ hội sống gần như bằng không”, ThS.BS Hoàng Nguyễn Nhật Tân - bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh - cho biết.

Ngay sau khi chẩn đoán, quy trình báo động đỏ nội viện được kích hoạt. Các chuyên khoa Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm, Gây mê hồi sức và Ngoại thần kinh đồng loạt vào cuộc, phối hợp.

Bệnh nhân là người nước ngoài, nhập viện trong tình trạng đơn độc, không có người thân đi cùng, chưa hoàn tất bất kỳ thủ tục viện phí nào. Tuy nhiên, với mục tiêu cao nhất là giành lại sự sống cho bệnh nhân, lãnh đạo bệnh viện lập tức phê duyệt phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm.

Can thiệp trong “giờ vàng” bảo toàn chất lượng sống cho người bệnh

Ê-kíp bác sĩ đã tiến hành mở hộp sọ để tiếp cận và lấy bỏ hoàn toàn khối máu đông đang chèn ép não, đồng thời cầm máu triệt để, hạn chế tối đa tổn thương mô não lành xung quanh.

“Đây là ca đại phẫu trong lĩnh vực ngoại thần kinh, đòi hỏi độ chính xác từng milimet. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể để lại di chứng thần kinh vĩnh viễn gây liệt, rối loạn ngôn ngữ hoặc khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái sống thực vật”, bác sĩ Tân cho hay.

anh-2.jpg
Bác sĩ Tân kiểm tra tình trạng vết mổ cho bệnh nhân.

Sau mổ, bệnh nhân được chuyển về khu Hồi sức tích cực (ICU) để tiếp tục theo dõi sát, kiểm soát nguy cơ biến chứng như tái xuất huyết, phù não, nhiễm trùng. Trong những giờ đầu, bệnh nhân tiếp tục được thở máy, kiểm soát chặt chẽ huyết áp, nhịp tim, tình trạng thần kinh, không ghi nhận nhiễm trùng, vết mổ khô, không sốt.

Điều khiến ê-kíp điều trị đặc biệt ấn tượng là sự hồi phục nhanh chóng về mặt tri giác của người bệnh, các chức năng vận động và hô hấp tiến triển tích cực, cho phép cai máy thở an toàn. Kết quả này cho thấy mô não đã được bảo tồn tối ưu nhờ can thiệp kịp thời trong “giờ vàng”. Bệnh nhân không xuất hiện các khiếm khuyết thần kinh nặng nề thường gặp sau chấn thương sọ não nghiêm trọng. Sau thời gian theo dõi và điều trị, bệnh nhân hoàn toàn ổn định, vết mổ liền tốt, không biến chứng, đủ điều kiện xuất viện và trở về nước an toàn.

Ca bệnh là minh chứng điển hình cho giá trị của cấp cứu ngoại thần kinh hiện đại. Một bệnh nhân đứng trước “cửa tử” đã hồi phục kỳ diệu nhờ sự phối hợp đồng bộ của cả hệ thống: Cấp cứu, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, gây mê hồi sức.

Thành công của ca bệnh tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng xử trí cấp cứu phức tạp của Vinmec Phú Quốc. Với định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, sẵn sàng đặt tính mạng con người lên trên mọi thủ tục hành chính, Vinmec Phú Quốc đã trở thành điểm tựa y tế tin cậy, góp phần nâng cao mức độ an tâm cho du khách và khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện và có hệ thống chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn quốc tế.

