Đại hội Đảng lần thứ XIV qua góc nhìn quốc tế

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam, thu hút sự quan tâm đặc biệt của quốc tế.

Sự kiện mở ra kỷ nguyên vươn mình cho đất nước Việt Nam

Trong số ra ngày 17/1/2026, tờ báo Lao Phattana của Lào nhấn mạnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026) là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và Nhà nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng chiến lược đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Theo tờ báo, Đại hội Đảng lần thứ XIV không chỉ tổng kết toàn diện chặng đường 5 năm qua mà còn xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm cho 5 năm tới; đồng thời định hình tư duy chiến lược, tầm nhìn và định hướng phát triển đất nước Việt Nam đến giữa thế kỷ XXI.

Hãng thông tấn Prensa Latina của Cuba đã đăng tải nhiều hình ảnh và mô tả không khí tại Hà Nội những ngày này tràn ngập sắc đỏ của cờ hoa và biểu ngữ. Tờ báo cho biết sự kiện Đại hội XIV của Đảng có vai trò "quyết định đối với sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới".

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra từ ngày 19 đến 25/1/2026. Ảnh: Baochinhphu.vn.

Báo Mundo Obrero (Tây Ban Nha) và El Ciudadano (Chile) tin tưởng Đại hội Đảng lần này sẽ mở ra kỷ nguyên vươn mình cho đất nước Việt Nam.

Trong bài viết với tiêu đề “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới: Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ định hướng tương lai đất nước đến năm 2045”, báo Mundo Obrero khẳng định Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện mang tính quyết định đối với vận mệnh đất nước đến giữa thế kỷ XXI.

"Dưới ngọn cờ của Đảng và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Việt Nam đang nỗ lực mạnh mẽ để trở thành một quốc gia phát triển, thịnh vượng vào năm 2045", tờ báo viết.

Một số hãng truyền thông lớn khác như Bloomberg cũng đánh giá Đại hội XIV của Đảng là thời điểm then chốt để định hình “mô hình tăng trưởng mới” cho Việt Nam trong thập niên tới.

Nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng độc lập, hòa bình

Trả lời phỏng vấn của báo Nhân Dân về ý nghĩa của Đại hội Đảng lần thứ XIV đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn tiếp theo, Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes cho biết, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một dấu mốc quan trọng, tiếp nối sự nghiệp cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều thế hệ đi trước đã dày công gây dựng, đặt nền móng cho một dân tộc tự hào về lịch sử vẻ vang và những thành tựu của hiện tại.

Đại sứ Fuentes cho rằng thành công của Đại hội sẽ đóng góp quan trọng cả về mặt lý luận và thực tiễn cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; là sự cống hiến vô giá cho công cuộc giải phóng dân tộc và giải phóng xã hội trên thế giới; trở thành nguồn cổ vũ to lớn đối với các dân tộc yêu chuộng tiến bộ, độc lập, hòa bình và chủ quyền quốc gia.

Đại sứ Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes. Ảnh: TTXVN.

Nhận định với Tri Thức - Znews, ông Murray Hiebert, chuyên gia về Đông Nam Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS, Mỹ), cho rằng: "Đại hội Đảng lần thứ XIV có thể sẽ thông qua những chiến lược mang tính bước ngoặt, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045".

Ông Murray nói thêm, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ là cơ hội để Việt Nam tạo thêm động lực cho nền kinh tế và chuẩn bị bước vào giai đoạn phát triển mới trong bối cảnh môi trường quốc tế đang chuyển động nhanh.

Theo TTXVN, tại Chương trình Tọa đàm “Đảng Cộng sản Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới của Việt Nam” do Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia tổ chức mới đây, Tiến sĩ Kin Phea, Viện trưởng Viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia (RAC), đánh giá Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại.

Tiến sĩ Kin Phea đề cao tiến trình phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn với cột mốc Đại hội XIV, khẳng định sự phát triển của chính đảng lãnh đạo ở quốc gia láng giềng không chỉ là câu chuyện nội bộ của Việt Nam, mà còn tác động lớn tới sự ổn định của khu vực ASEAN, đặc biệt là quan hệ Campuchia-Việt Nam.

Ông Renato Darsie, Chủ tịch Hiệp hội Italy - Việt Nam, nhận định rằng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ thể hiện sự kế thừa nghị quyết của Đại hội lần thứ XIII, đồng thời xác định rõ cách thức và phương pháp để đạt được các mục tiêu đã đề ra.