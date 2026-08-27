Đại biểu hào hứng trải nghiệm đọc báo KH&ĐS thời 5.0

Trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, gian trưng bày của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong đó có ấn phẩm in đặc biệt Khoa học và Đời sống (KH&ĐS) - Báo Tri thức và Cuộc sống thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu. GS.VS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch danh dự Liên hiệp Hội Việt Nam tham quan gian trưng bày sản phẩm báo chí công nghệ số của Báo Tri thức và Cuộc sống tại Đại hội.

Không chỉ tìm đọc những thông tin mới nhất, các đại biểu còn hào hứng trải nghiệm diện mạo báo chí KH&ĐS trong thời đại 5.0. GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng uỷ Liên hiệp Hội Việt Nam trải nghiệm ấn phẩm in đặc biệt Khoa học và Đời sống.

Từ những trang báo in quen thuộc đến các sản phẩm báo chí trên nền tảng số, gian trưng bày mang đến cho đại biểu cái nhìn trực quan về hành trình đổi mới của báo chí khoa học trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi mạnh mẽ phương thức tiếp cận thông tin. TSKH Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam đánh giá cao sự chuẩn bị tích cực phục vụ Đại hội của Báo Tri thức và Cuộc sống.

Không khí tại gian trưng bày trở nên sôi nổi khi các đại biểu trực tiếp cầm trên tay những ấn phẩm của KH&ĐS, đọc các bài viết về khoa học, công nghệ, đời sống và những vấn đề được xã hội quan tâm.

Điểm đáng chú ý là trải nghiệm báo chí không còn dừng lại ở việc đọc báo in. Với sự hỗ trợ của công nghệ số, thông tin được kết nối và mở rộng trên nhiều nền tảng, giúp độc giả có thể tiếp cận nội dung nhanh chóng, thuận tiện và sinh động hơn.

Báo chí thời 5.0 vì thế không chỉ là câu chuyện chuyển từ giấy sang nền tảng số, mà còn là quá trình kết hợp giữa nội dung báo chí chất lượng, công nghệ và nhu cầu trải nghiệm ngày càng đa dạng của độc giả. Sự quan tâm của các đại biểu tại gian trưng bày cũng cho thấy sức hút của báo chí khoa học trong việc đưa tri thức, thành tựu khoa học - công nghệ đến gần hơn với công chúng. Trong ảnh là Giáo sư, Anh hùng Lao động Nguyễn Anh Trí, Chủ tịch Hội Huyết học - Truyền máu Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương trải nghiệm đọc ấn phẩm KH&ĐS.

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, báo chí có vai trò quan trọng trong việc truyền tải tri thức một cách chính xác, dễ tiếp cận, đồng thời góp phần kết nối đội ngũ trí thức, nhà khoa học với xã hội.

Những khoảnh khắc đại biểu quét mã QR đọc báo, trao đổi về nội dung và trải nghiệm các sản phẩm báo chí tại gian trưng bày tạo nên một hình ảnh sinh động về sự giao thoa giữa tri thức - báo chí - công nghệ.

Đó cũng là tinh thần mà Báo Tri thức và Cuộc sống hướng tới trong hành trình đổi mới: giữ vững giá trị cốt lõi của báo chí chính thống, đồng thời chủ động ứng dụng công nghệ để đưa thông tin khoa học đến độc giả nhanh hơn, gần hơn và hấp dẫn hơn. Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống Nguyễn Thị Mai Hương trực tiếp giới thiệu và quảng bá sản phẩm đặc biệt của Báo.

Từ những trang báo truyền thống đến trải nghiệm báo chí thời 5.0, hành trình đổi mới của KH&ĐS đang được tiếp nối với mục tiêu đưa tri thức khoa học trở thành nguồn thông tin thiết thực, hữu ích trong đời sống xã hội.

Các đại biểu hào hứng tham quan gian trưng bày ấn phẩm đặc biệt KH&ĐS.

Và cùng check-in và chụp ảnh lưu kỷ niệm cùng gian trưng bày của Báo Tri thức và Cuộc sống.