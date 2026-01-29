Đặc sản nghe tên ngượng đỏ mặt, cách ăn lạ khiến du khách thích thú

Ốc trinh nữ gây tò mò bởi tên gọi, hình dáng lạ, chinh phục thực khách nhờ thịt ngọt, giòn dai, cách ăn độc đáo, là đặc sản “trời ban” biển Việt.
Mới đây, thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến người hâm mộ vô cùng thích thú khi chia sẻ hình ảnh buổi gặp gỡ thân mật giữa gia đình anh và gia đình tiền đạo Xuân Son.
Tăng Duy Tân - Bích Phương đều có các sản phẩm được công chúng đón nhận. Từ năm 2024, hai nghệ sĩ vướng tin đồn tình cảm.
Ngắm trọn visual '10 điểm không có nhưng' và outfit dạo phố cực chất của hot girl Hoàng Lan Anh - bóng hồng bên cạnh thủ trẻ Phạm Minh Phúc.
Sau ca phẫu thuật dây chằng, tình trạng sức khỏe của diễn viên Tuấn Trần nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Vốn gắn liền với hình ảnh tiểu thư kẹo ngọt, bộ ảnh mới của Tăng Mỹ Hàn khiến netizen không khỏi bất ngờ trước màn quay xe phong cách đầy cá tính và năng động.
Phải đến tháng 3 năm nay, xe mới bắt đầu được bàn giao cho khách hàng nhưng toàn bộ những chiếc BMW iX3 sản xuất trong năm 2026 gần như đều đã có chủ.
Người dân tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp cung ứng cho thị trường những đóa hoa đẹp nhất.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 30/1, Bạch Dương gặp trở ngại đừng than vãn, cố gắng chấp nhận thực tế và kiên trì. Xử Nữ thu lợi nhuận ổn định.
Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu Prelude e:HEV hoàn toàn mới tại thị trường Indonesia, đánh dấu sự trở lại của dòng coupe biểu tượng sau nhiều năm vắng bóng.
Qatna là một trong những thành phố cổ quan trọng của Cận Đông, phản ánh quyền lực và sự văn hóa tinh tế của vương quốc Qatna ở Syria thời cổ đại.
Nhóm các nhà thiên văn học ở Australia đã xác định được một ứng viên hành tinh cách Trái đất khoảng 150 năm ánh sáng "có khả năng tồn tại sự sống".
Phương Ly diện đồ bơi hai mảnh khoe trọn làn da nâu nóng bỏng. Diễn viên Vân Trang khoe tóc mới đón Tết.
Để sở hữu chiếc Hermès bạch tạng, ngay cả những ngôi sao hay người nổi tiếng quyền lực cũng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm dù giá hàng tỷ đồng.
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh bikini mới đây của Phương Ly nhanh chóng gây chú ý bởi visual gợi cảm, tràn đầy năng lượng của nữ ca sĩ.
Toyota Việt Nam đã chính thức ra mắt Hilux 2026, xe được phân phối với 3 phiên bản: 2.8 MT 4x2, 2.8 AT 4x2 và 2.8 AT 4x4. Giá xe từ 632, 706 và 903 triệu đồng.
Ngôi nhà được thiết kế như một tập hợp các lớp vật liệu và không gian mở, giúp tận dụng ánh sáng và thông gió tự nhiên.
Sau xác nhận chuyện tình cảm tan vỡ, Á hậu Hoàng My gây chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ấm áp bên con gái, cho thấy cuộc sống hiện tại vẫn bình yên.
Dù đã là 'mẹ bỉm sữa', Hàn Hằng vẫn khiến người hâm mộ xuýt xoa khi khoe trọn vẻ đẹp thanh xuân trong bộ ảnh áo dài đón Tết 2026.
Có những thời điểm, như thể vũ trụ đã sắp đặt sẵn, chỉ cần ta bước thêm một bước, nỗ lực thêm một chút, là cả bầu trời cơ hội mở ra.
Di tích nghề nuôi ong của người Maya được phát hiện ở Mexico giúp hé lộ nhiều sự thật bất ngờ.