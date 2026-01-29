Hà Nội

Đặc sản nghe tên ngượng đỏ mặt, cách ăn lạ khiến du khách thích thú

Du lịch

Đặc sản nghe tên ngượng đỏ mặt, cách ăn lạ khiến du khách thích thú

Ốc trinh nữ gây tò mò bởi tên gọi, hình dáng lạ, chinh phục thực khách nhờ thịt ngọt, giòn dai, cách ăn độc đáo, là đặc sản “trời ban” biển Việt.

Vân Giang (Tổng hợp)
Ốc trinh nữ, còn được gọi với những cái tên dân dã như ốc bướm, ốc heo, là một trong những sản vật quý mà thiên nhiên ban tặng cho vùng biển Việt Nam. Loài ốc này thường sinh sống tại các rạn san hô và khu vực đá ngầm ven biển. Dù xuất hiện ở cả ba miền Bắc – Trung – Nam, ốc trinh nữ lại phổ biến và được khai thác nhiều nhất tại các tỉnh duyên hải miền Trung. Ảnh minh họa
Nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi, nguồn thức ăn phong phú từ san hô và sinh vật phù du, ốc trinh nữ tại khu vực này có chất lượng thịt thơm ngon, săn chắc, được nhiều du khách và người sành ẩm thực đánh giá cao. Ảnh minh họa
Ốc trinh nữ gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vỏ hình bầu dục, bề mặt trên phủ những hoa văn sáng bóng tự nhiên. Mặt dưới vỏ có đường rãnh dài dạng răng cưa, đây cũng là đặc điểm giúp phân biệt loài ốc này với nhiều loại ốc biển khác. Ảnh minh họa
Tùy theo từng vùng biển, màu sắc trên vỏ ốc có thể đậm hoặc nhạt khác nhau, tạo nên sự đa dạng và độc đáo. Phần thịt bên trong thường có màu đậm hoặc hơi ngả vàng, là dấu hiệu cho thấy độ chắc và tươi ngon của ốc. Ảnh minh họa
Điểm hấp dẫn nhất của ốc trinh nữ nằm ở chất thịt giòn dai, vị ngọt thanh, không tanh và có mùi thơm tự nhiên khi chế biến. Ốc thường được luộc, nướng hoặc hấp đơn giản để giữ trọn hương vị nguyên bản. Ảnh minh họa
Không cầu kỳ trong cách chế biến, nhưng chính sự mộc mạc ấy lại giúp ốc trinh nữ trở thành món ăn “gây nghiện” với nhiều thực khách lần đầu thưởng thức. Ảnh minh họa
Khác với nhiều loại ốc phải dùng kim hay que nhọn để khêu, ốc trinh nữ có cách thưởng thức rất riêng. Người ăn thường cầm hai con ốc và đập nhẹ vào nhau. Do vỏ không quá dày, chỉ cần một lực vừa phải là vỏ ốc vỡ ra, để lộ phần thịt chắc mẩy bên trong. Ảnh minh họa
Ngoài ra, người dân miền Trung còn có một cách ăn quen thuộc khác: dùng cán thìa, mũi dao hoặc mũi kéo làm đòn bẩy, ấn vào giữa đường rãnh răng cưa dưới thân ốc. Khi tách mạnh vỏ làm đôi, phần thịt ốc sẽ dễ dàng được lấy ra mà vẫn giữ nguyên độ tươi ngon. Ảnh minh họa
Với hương vị đặc trưng, hình dáng lạ mắt và cách thưởng thức thú vị, ốc trinh nữ không chỉ là món ăn dân dã mà còn trở thành trải nghiệm ẩm thực đáng nhớ đối với du khách khi ghé thăm các vùng biển Việt Nam. Nếu có dịp, đừng bỏ lỡ cơ hội nếm thử đặc sản “trời ban” độc đáo này. Ảnh minh họa
