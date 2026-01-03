Lọc máu liên tục cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng biến chứng nặng

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố vừa cứu sống một bé trai 24 tháng tuổi, trú tại xã Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch.

Theo BS CK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khai thác bệnh sử, ghi nhận trẻ bệnh 3 ngày: Ngày 1, 2 trẻ sốt, nôn, ói, nổi hồng ban mụn nước ở lòng bàn tay chân, ngày 3 sốt giật mình chới với nên nhập Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Tại đây, trẻ biểu hiện li bì, mạch nhẹ 188 lần/phút, chi mát lạnh, huyết áp 70/50 mmHg, thở 42 lần phút không đều, thở kiểu bụng, SpO2: 86 – 88%, da xanh tái, được chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, suy hô hấp tuần hoàn, xét nghiệm men gan tăng nhẹ, toan chuyển hóa nặng, lactate máu tăng.

Bé trai 24 tháng tuổi, chẩn đoán bệnh tay chân miệng độ 4, được điều trị tích cực đặt nội khí quản giúp thở, truyền IVIG, an thần phenobarbital, midazolam, fentanyl, lọc máu liên tục. Ảnh BV

Các bác sĩ bệnh viện đã đặt nội khí quản giúp thở, chống sốc dịch truyền tế nhị dưới hướng dẫn của đo huyết áp xâm lấn và áp lực tĩnh mạch trung tâm, truyền thuốc vận mạch, thuốc điều hòa miễn dịch gammaglobuline (IVIG), an thần phenobarbital, midazolam, fentanyl, hạ sốt, điều chỉnh điện giải toan kiềm.

Tình trạng của trẻ diễn tiến phức tạp, suy hô hấp tuần hoàn kém đáp ứng điều trị, sốt cao liên tục 40 – 41 độ C, mạch nhanh trên 200 lần/phút, da xanh tái, được tiến hành lọc máu liên tục 2 đợt.

Kết quả sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ có cải thiện bớt sốt, nhịp tim giảm còn 120 – 130 lần/phút, huyết động ổn định, được cai máy thở, tỉnh tiếp xúc được.

Sau gần 2 tuần điều trị, tình trạng trẻ cải thiện dần, cai được máy thở, tỉnh táo/Ảnh BV

Qua trường hợp này, BS CK2 Nguyễn Minh Tiến, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố lưu ý đến quý phụ huynh khi thấy con em mình biểu hiện sốt, nổi hồng ban mụn nước ở tay chân mông gối, loét miệng, thêm xuất hiện một trong các triệu chứng giật mình chới với, ói nhiều, sốt cao khó hạ, thở bất thường, run tay chân, đi loạng choạng, ngồi không vững, nuốt khó, da nổi bông (vân tím), xanh tái, lơ mơ, co giật,… hãy đưa ngay trẻ tới bệnh viện để được các bác sĩ thăm khám và điều trị kịp thời.

Phụ huynh lưu ý phòng ngừa tránh để con em mắc bệnh tay chân miệng bằng cách: Vệ sinh cá nhân, ăn chín, uống chín, không dùng chung đồ dùng cá nhân (khăn, bàn chải đánh răng, chén bát đũa muỗng,…).

Phụ huynh, người chăm sóc trẻ cần rửa tay xà phòng sau thay quần áo, tã lót trẻ; sau tiếp xúc phân, nước tiểu, nước bọt; trước và sau chế biến thức ăn; trước và sau chăm sóc trẻ này rồi rửa tay trước và sau chăm sóc trẻ khác; rửa sạch đồ chơi, vật dụng, sàn nhà, thanh vịn, nắm cửa,…

Trẻ em cần thực hiện “3 sạch” ăn sạch, ở sạch, chơi sạch, cùng với bàn tay sạch; hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước; rửa tay: trước sau ăn, sau chơi đồ chơi, trẻ lớn rửa tay sau khi đi vệ sinh, rửa tay khi tay dơ; cách ly trẻ bệnh trong 7-10 ngày, nghỉ học, tránh làm vỡ mụn nước gây lây lan bệnh.