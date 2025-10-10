Hà Nội

Cuối tuần 11–12/10: Hai con giáp đỏ vận, hai con giáp dễ xui rủi

Giải mã

Cuối tuần 11–12/10: Hai con giáp đỏ vận, hai con giáp dễ xui rủi

Vận khí biến động mạnh dịp cuối tuần, hai con giáp gặp vận may tài lộc, công việc thuận lợi, trong khi hai con giáp khác dễ vướng rắc rối vì tiền bạc

Theo PV/Phụ nữ và Gia đình
Tuổi Thìn – Cơ hội đến bất ngờ, nắm đúng thời điểm là thắng: Trong hai ngày cuối tuần, người tuổi Thìn như bước sang một giai đoạn tươi sáng hơn. Sau chuỗi ngày nỗ lực không mệt mỏi, những cơ hội mà họ chờ đợi bấy lâu nay có thể bất ngờ xuất hiện.
Không ồn ào, nhưng mọi thứ diễn ra đúng lúc, giúp tuổi Thìn củng cố niềm tin vào hướng đi mình chọn. Tài chính khởi sắc rõ rệt. Một khoản lợi nhuận nhỏ hoặc tin vui liên quan đến hợp đồng, công việc có thể giúp họ nhẹ gánh.
Với người làm kinh doanh, đây là thời điểm tốt để gặp gỡ đối tác hoặc mở rộng mạng lưới khách hàng. Sự linh hoạt, chủ động và tinh thần cầu tiến sẽ là chìa khóa giúp tuổi Thìn gặt hái thành công.
Tuy vậy, cát vận không đồng nghĩa với việc có thể chủ quan. Cuối tuần này, tuổi Thìn nên dành thời gian rà soát kế hoạch, tránh vội vã quyết định những khoản chi lớn. Càng giữ bình tĩnh, họ càng dễ nhận được “lộc” từ những việc tưởng chừng nhỏ bé.
Tuổi Dậu – Quý nhân chiếu mệnh, mọi sự hanh thông: Nếu nói về con giáp được “thiên thời – địa lợi – nhân hòa” cuối tuần này, tuổi Dậu chắc chắn là một trong số đó. Sau giai đoạn gặp nhiều trở ngại, họ bắt đầu cảm nhận luồng sinh khí mới.
Mọi việc tưởng chừng bế tắc bỗng được tháo gỡ. Một vài mối quan hệ có thể trở thành bàn đạp giúp họ đạt được mục tiêu. Người làm công việc văn phòng dễ được cấp trên ghi nhận hoặc nhận lời khen cho nỗ lực suốt thời gian qua.
Ai đang ấp ủ ý tưởng riêng, đây là lúc nên triển khai. Chỉ cần tập trung vào mục tiêu chính, kết quả sẽ khiến họ bất ngờ. Tình hình tài chính ổn định. Tuổi Dậu không nên lo lắng nếu chưa thấy tiền về ngay, bởi “lộc” sẽ đến từ những hướng họ ít ngờ tới nhất.
Cuối tuần này, chỉ cần giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và kiên trì, tuổi Dậu sẽ đón nhận nhiều niềm vui nhỏ nhưng đáng giá.
Tuổi Mão – Cẩn trọng từng lời nói và quyết định tài chính: Trái ngược với vận may của Thìn và Dậu, người tuổi Mão cần giữ mình thật chặt trong hai ngày tới. Vận khí đang ở giai đoạn dễ dao động, nên bất kỳ sự hấp tấp nào cũng có thể kéo theo hậu quả không mong muốn.
Trong công việc, tuổi Mão dễ rơi vào tình huống hiểu lầm, đặc biệt khi làm việc nhóm hoặc trao đổi với cấp trên. Một câu nói thiếu cân nhắc, một tin nhắn chưa suy nghĩ kỹ có thể khiến họ gặp phiền toái. Vì thế, điều quan trọng nhất là học cách im lặng đúng lúc và hành động thận trọng.
Về tài chính, cần đặc biệt chú ý đến chi tiêu. Cuối tuần là thời điểm dễ khiến tuổi Mão bị cuốn vào mua sắm hoặc đầu tư ngẫu hứng. Họ nên tránh các lời mời hợp tác, ký kết hay giao dịch chưa rõ ràng. Nếu biết dừng đúng lúc, tuổi Mão sẽ không mất mà còn giữ được nền tảng vững chắc cho tuần mới.
Tình cảm cũng có thể gặp sóng gió nhỏ. Những hiểu lầm không đáng có dễ nảy sinh, chỉ vì một trong hai bên quá nhạy cảm. Hãy để lý trí dẫn đường, bởi mọi chuyện rồi sẽ dịu đi nếu ai đó chịu lùi một bước.
Tuổi Tý – Trắc trở nhỏ, đừng để tâm quá nhiều: Tuổi Tý trong hai ngày cuối tuần nên giữ tâm thế nhẹ nhàng. Vận trình có vài đợt “trồi sụt” khiến họ cảm thấy mệt mỏi hoặc thiếu tập trung.
Công việc có thể phát sinh sự cố nhỏ, nhưng nếu bình tĩnh xử lý, mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Tài chính không quá khả quan. Một vài khoản chi bất ngờ khiến tuổi Tý phải tính toán lại kế hoạch.
Người kinh doanh cần chú ý hơn trong việc đối chiếu sổ sách, tránh sơ suất dẫn đến thất thoát. Dù vậy, điều an ủi là vận xui chỉ mang tính ngắn hạn. Sau khi qua cuối tuần này, mọi thứ sẽ dần trở lại quỹ đạo.
Ngoài ra, tuổi Tý cần tránh can dự vào chuyện không liên quan đến mình. Các mối quan hệ xã giao có thể trở thành nguồn thị phi nếu họ không biết giữ khoảng cách. Hãy tập trung vào những việc mang lại giá trị thật và đừng để lời nói của người khác ảnh hưởng đến tinh thần. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm
