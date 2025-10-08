May mắn nhất cuối tháng 8 Âm, 3 con giáp tiền về nhiều... thăng tiến nhanh

Top 3 con giáp may mắn nhất 10 ngày cuối tháng 8 âm lịch, tài lộc tụ hội, tình cảm nở hoa, cơ hội thăng quan tiến chức đến bất ngờ.
Đội Cảnh sát đường thủy - Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa lập biên bản xử phạt với chủ phà ngang sông vi phạm hàng loạt quy định về an toàn giao thông.
Được ví như viên ngọc xanh của Trung Á, hồ Issyk-Kul ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, từ thiên nhiên cho tới lịch sử cổ xưa.
Không chỉ là một loại gia vị, Wasabi mà còn là biểu tượng của sự tinh túy và đẳng cấp.
Tân Thị trưởng Iris Stalzer của thị trấn Herdecke (Đức) đang trong tình trạng nguy kịch sau khi bị tấn công tại nhà riêng.
Quân đội Nga xâm nhập trung tâm thành phố Kupyansk và tấn công phía nam, Ukraine khẩn trương điều quân tinh nhuệ để lấp đầy phòng tuyến.
Không hào nhoáng nhưng căn hộ 55m của cô nàng độc thân khiến bất cứ ai ghé thăm cũng trầm trồ vì sự sạch sẽ, gọn gàng và tinh tế.
Quan tài chì chứa thi thể cô gái La Mã cùng kho báu vàng 1.700 năm khiến giới khảo cổ ngỡ ngàng, hé lộ nhiều điều chưa từng biết.
Các nhà thiên văn học phát hiện một thiên hà xa xôi được bao quanh bởi 2 vành đai ánh sáng khổng lồ giao nhau trong vũ trụ.
Dù khuyến mãi có thể hút người dùng tải app và mở tài khoản, Gen Z vẫn nhanh chóng rời đi nếu trải nghiệm không mượt, thiếu minh bạch.
Tóc Tiên trở thành tâm điểm khi xuất hiện trong bộ váy hai mảnh ôm sát cơ thể. Bộ trang phục giúp nữ ca sĩ "flex" vai trần thon thả và vòng eo săn chắc nuột nà.
Nồi canh bị mặn chát không còn là nỗi lo. Với 7 mẹo đơn giản này, bạn có thể cứu ngay món canh, vừa tiết kiệm lại giữ trọn hương vị.
Hãng xe máy Kawasaki Nhật Bản mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe môtô hoài cổ W800 phiên bản năm 2026 với một số thay đổi nhẹ nhưng khác biệt hơn bản cũ.
Jessie Vard người đẹp lai nổi tiếng với danh xưng "nữ thần tắm suối", trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra những hình ảnh mới bên bờ biển.
Ikko MindOne gây chú ý khi có camera lật độc đáo, có thể gắn case bàn phím QWERTY, gợi nhớ “huyền thoại” BlackBerry một thời.
Giữa tiết thu mát lành, Hồng Kông hút hồn du khách bằng lễ hội ẩm thực rộn ràng, cảnh sắc vịnh Victoria lấp lánh và không gian tâm linh giữa đô thị hoa lệ.
Dù đã vay mượn hàng loạt ý tưởng từ Android, Apple vẫn kiên quyết nói không với trình khởi chạy, tính năng được xem là linh hồn của sự tùy biến trên smartphone.
Tấm cỏ dệt cổ xưa được tìm thấy ở Alaska không chỉ quý hiếm mà còn chứa đựng dấu vết lịch sử, phản ánh trình độ sáng tạo tinh tế của người tiền sử.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/10, Kim Ngưu nên giữ tỉnh táo, gặp rắc rối chớ nản lòng. Cự Giải có vận quý nhân, làm việc có tâm sẽ vượng phát.
Bộ ảnh nghỉ dưỡng mới nhất của hot TikToker Xuân Ca tại bãi biển đã nhanh chóng "càn quét" mạng xã hội với vẻ đẹp nóng bỏng khó rời mắt.
Anastasia Venza làm người mẫu từ năm 13 tuổi, vừa đăng quang Hoa hậu Nga 2025, trở thành đối thủ của Hương Giang ở Miss Universe 2025.
Theo một số nguồn tin từ các diễn đàn xe máy Indonesia cho thấy, Honda đang phát triển một mẫu xe tay ga hoàn toàn mới và rất có thể sẽ là Honda Air Blade Pro.