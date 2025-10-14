Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cua bổ nhưng có phần 'độc', chuyên gia chỉ rõ 3 bộ phận không nên ăn

Sống Khỏe

Cua bổ nhưng có phần 'độc', chuyên gia chỉ rõ 3 bộ phận không nên ăn

Cua là món ngon bổ dưỡng nhưng không phải bộ phận nào cũng an toàn. Chuyên gia khuyến cáo 3 phần của cua cần loại bỏ ngay để tránh rước độc vào người.

Vân Giang (Tổng hợp)
Cua là thực phẩm giàu protein, khoáng chất và vitamin, từ lâu đã xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g thịt cua có tới 59mg canxi, 0,8mg sắt, 1,5g chất béo, 19g protein cùng nhiều vitamin nhóm B – những thành phần thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ thị lực và tốt cho tim mạch. Ảnh minh hoạ
Cua là thực phẩm giàu protein, khoáng chất và vitamin, từ lâu đã xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100g thịt cua có tới 59mg canxi, 0,8mg sắt, 1,5g chất béo, 19g protein cùng nhiều vitamin nhóm B – những thành phần thiết yếu giúp tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ thị lực và tốt cho tim mạch. Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cua cũng an toàn để ăn. Các chuyên gia khuyến cáo, khi chế biến và thưởng thức món cua, người nội trợ cần đặc biệt lưu ý loại bỏ ba phần dưới đây để tránh rước độc tố vào cơ thể. Ảnh minh hoạ
Tuy nhiên, không phải bộ phận nào của cua cũng an toàn để ăn. Các chuyên gia khuyến cáo, khi chế biến và thưởng thức món cua, người nội trợ cần đặc biệt lưu ý loại bỏ ba phần dưới đây để tránh rước độc tố vào cơ thể. Ảnh minh hoạ
Trước hết là mang cua – bộ phận giúp cua hô hấp dưới nước, nằm ngay dưới mai và có hình dạng như hai hàng lông mày màu xám. Đây được xem là vùng bẩn nhất trên cơ thể cua, thường tích tụ nhiều cát, chất thải và ký sinh trùng. Ảnh minh hoạ
Trước hết là mang cua – bộ phận giúp cua hô hấp dưới nước, nằm ngay dưới mai và có hình dạng như hai hàng lông mày màu xám. Đây được xem là vùng bẩn nhất trên cơ thể cua, thường tích tụ nhiều cát, chất thải và ký sinh trùng. Ảnh minh hoạ
Nếu không làm sạch kỹ, phần mang này có thể chứa mầm bệnh, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu. Vì vậy, trước khi chế biến, nên loại bỏ hoàn toàn phần mang cua để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh minh hoạ
Nếu không làm sạch kỹ, phần mang này có thể chứa mầm bệnh, gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, đặc biệt ở những người có sức đề kháng yếu. Vì vậy, trước khi chế biến, nên loại bỏ hoàn toàn phần mang cua để đảm bảo an toàn thực phẩm. Ảnh minh hoạ
Tiếp đến là ruột cua, một đoạn nhỏ màu đen nối từ dạ dày đến rốn cua. Do tập tính ăn tạp, cua tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau như thực vật, tôm cá nhỏ và cả xác động vật dưới đáy nước. Ảnh minh hoạ
Tiếp đến là ruột cua, một đoạn nhỏ màu đen nối từ dạ dày đến rốn cua. Do tập tính ăn tạp, cua tiêu thụ nhiều loại thức ăn khác nhau như thực vật, tôm cá nhỏ và cả xác động vật dưới đáy nước. Ảnh minh hoạ
Chính vì vậy, phần ruột thường chứa nhiều cặn bẩn, chất thải chưa tiêu hóa hết. Theo các chuyên gia, việc ăn phần ruột cua chẳng khác nào “ăn rác thải” mà con cua hấp thụ trong quá trình sinh sống. Để món ăn được sạch và an toàn, người chế biến nên loại bỏ hoàn toàn ruột cùng dạ dày hình tam giác nhỏ trong thân cua. Ảnh minh hoạ
Chính vì vậy, phần ruột thường chứa nhiều cặn bẩn, chất thải chưa tiêu hóa hết. Theo các chuyên gia, việc ăn phần ruột cua chẳng khác nào “ăn rác thải” mà con cua hấp thụ trong quá trình sinh sống. Để món ăn được sạch và an toàn, người chế biến nên loại bỏ hoàn toàn ruột cùng dạ dày hình tam giác nhỏ trong thân cua. Ảnh minh hoạ
Phần cuối cùng cần tránh là “tim” cua – bộ phận có hình lục giác nằm giữa mai và được bao phủ bởi lớp màng đen. Dù không chứa ký sinh trùng, song theo quan niệm Đông y, đây là phần “lạnh” nhất của con cua, có thể gây lạnh bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa, đặc biệt khi ăn cùng đồ chua hoặc rượu. Ảnh minh hoạ
Phần cuối cùng cần tránh là “tim” cua – bộ phận có hình lục giác nằm giữa mai và được bao phủ bởi lớp màng đen. Dù không chứa ký sinh trùng, song theo quan niệm Đông y, đây là phần “lạnh” nhất của con cua, có thể gây lạnh bụng, khó tiêu hoặc rối loạn tiêu hóa, đặc biệt khi ăn cùng đồ chua hoặc rượu. Ảnh minh hoạ
Thêm vào đó, “tim” cua không mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể, lại có vị tanh và khó ăn, nên các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ qua phần này khi chế biến. Ảnh minh hoạ
Thêm vào đó, “tim” cua không mang lại giá trị dinh dưỡng đáng kể, lại có vị tanh và khó ăn, nên các chuyên gia khuyến cáo nên bỏ qua phần này khi chế biến. Ảnh minh hoạ
Không chỉ cần chú ý đến từng bộ phận, người ăn cua cũng nên hiểu rằng không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Cua tuy bổ dưỡng nhưng có thể gây hại cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách. Ảnh minh hoạ
Không chỉ cần chú ý đến từng bộ phận, người ăn cua cũng nên hiểu rằng không phải ai cũng phù hợp với món ăn này. Cua tuy bổ dưỡng nhưng có thể gây hại cho một số nhóm người nếu dùng không đúng cách. Ảnh minh hoạ
Theo khuyến cáo y tế, những người đang bị cảm lạnh, sốt, đau bụng hoặc tiêu chảy tuyệt đối không nên ăn cua. Tương tự, bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày – tá tràng, viêm túi mật, sỏi mật hoặc viêm gan cũng nên hạn chế. Ảnh minh hoạ
Theo khuyến cáo y tế, những người đang bị cảm lạnh, sốt, đau bụng hoặc tiêu chảy tuyệt đối không nên ăn cua. Tương tự, bệnh nhân mắc viêm loét dạ dày – tá tràng, viêm túi mật, sỏi mật hoặc viêm gan cũng nên hạn chế. Ảnh minh hoạ
Đặc biệt, người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu, xơ vữa động mạch cần kiêng ăn gạch cua, bởi bộ phận này chứa hàm lượng cholesterol rất cao. Ngoài ra, người có tỳ vị hư yếu, dễ dị ứng hoặc thể chất quá mẫn cảm cũng nên thận trọng trước món ăn hấp dẫn này. Ảnh minh hoạ
Đặc biệt, người bị bệnh tim mạch, huyết áp cao, mỡ máu, xơ vữa động mạch cần kiêng ăn gạch cua, bởi bộ phận này chứa hàm lượng cholesterol rất cao. Ngoài ra, người có tỳ vị hư yếu, dễ dị ứng hoặc thể chất quá mẫn cảm cũng nên thận trọng trước món ăn hấp dẫn này. Ảnh minh hoạ
Vân Giang (Tổng hợp)
#Phân biệt các bộ phận cua cần loại bỏ #Nguy cơ độc tố từ mang cua #An toàn khi chế biến cua #Ảnh hưởng của cua đến sức khỏe #Lợi ích dinh dưỡng của cua #Những người không nên ăn cua

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT