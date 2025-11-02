Hà Nội

Coser hóa thân nhân dịp Halloween, netizen chỉ biết xao xuyến

Cộng đồng trẻ

Coser hóa thân nhân dịp Halloween, netizen chỉ biết xao xuyến

Coser kiêm người mẫu Hàn Quốc là Donggeuran khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi hóa thân thành ma nữ với “tâm hồn người tốt”. 

Thiên Anh
Bộ ảnh mới nhất của Donggeuran, lấy cảm hứng từ "Virgin Ghost - Hồn Ma Trinh Nữ" trong văn hóa dân gian Hàn Quốc, đã khiến người xem "sởn da gà" vì quá cuốn hút, vừa ma mị vừa quyến rũ đến khó tin.
Xuất hiện trong bộ hanbok cách tân màu trắng, Donggeuran tái hiện hình ảnh ma nữ truyền thống theo cách hiện đại và đầy nghệ thuật.
Tông ánh sáng xanh lạnh kết hợp với hiệu ứng sương khói mờ ảo khiến từng khung hình như được bước ra từ một bộ phim kinh dị - nhưng lại khiến người xem chẳng thể rời mắt. Nhiều fan bình luận rằng: "Nếu đây là ma, tôi sẵn sàng bị ám suốt đêm!"
Không chỉ nổi bật bởi khuôn mặt đậm chất điện ảnh, với đôi mắt sắc, làn da trong suốt và biểu cảm lạnh lùng như búp bê, Donggeuran còn khéo léo khai thác hình thể một cách tinh tế - đủ để tạo cảm giác quyến rũ nhưng không hề phản cảm.
Cách nữ coser này kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại khiến bộ ảnh trở thành một "tác phẩm thị giác", hơn là một buổi cosplay thông thường.
Chia sẻ thêm về Donggeuran, cô vốn đã là cái tên quen thuộc với cộng đồng fan Hàn Quốc và quốc tế.
Sở hữu chiều cao 171cm, cô được xem là một trong những coser có thần thái người mẫu chuyên nghiệp nhất xứ kim chi, luôn mang lại cảm giác vừa "ảo mộng" vừa rất thật.
Mỗi bộ ảnh của Donggeuran không chỉ là cosplay, mà còn là một màn trình diễn cảm xúc - nơi người xem cảm nhận được câu chuyện, không chỉ nhìn thấy vẻ đẹp.
Cộng đồng cosplay quốc tế đánh giá cao Donggeuran không chỉ vì ngoại hình, mà còn ở tư duy nghệ thuật độc đáo. Thay vì chỉ chạy theo xu hướng quyến rũ, cô luôn biết cách kể chuyện bằng hình ảnh - tạo cảm giác vừa gợi cảm, vừa có chiều sâu, khiến người xem nhớ mãi.
Tính đến hiện tại, Donggeuran đã có đến 29 bộ ảnh trả phí cùng với nguồn thu nhập khổng lồ từ vai trò cosplayer. Đặc biệt, cô luôn tự sản xuất và biên tập hầu hết các bộ ảnh của mình, từ ý tưởng, phục trang đến hậu kỳ ánh sáng. Chính sự chỉn chu ấy giúp Donggeuran trở thành gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu thời trang, làm đẹp, và các sự kiện cosplay quốc tế.
Thiên Anh
#Hóa thân Halloween #Coser và người mẫu Hàn Quốc #Donggeuran #Hóa trang ma nữ #Ảnh hưởng mạng xã hội #Coser

