Công ty Minh Anh trúng gói thầu 2,4 tỷ đồng tại Petrolimex Quảng Trị

Công ty CP Quảng cáo và thương mại Minh Anh vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 2,4 tỷ đồng tại Công ty Xăng dầu Quảng Trị. Kết quả này tiếp tục nối dài chuỗi thành tích ấn tượng của doanh nghiệp, tuy nhiên, lịch sử trúng thầu cho thấy tỷ lệ tiết kiệm trung bình khá thấp.

Ngày 16/9/2025, ông Nguyễn Đức Hùng, Giám đốc Công ty Xăng dầu Quảng Trị, đã ký Quyết định số 125/PLXQT-QĐ-GĐ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho gói thầu 05: Xây lắp công trình. Gói thầu này thuộc dự án Nâng cấp, đầu tư mới Biển báo tên hàng cao 6,8m tại 15 cửa hàng xăng dầu trực thuộc.

Theo đó, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Quảng cáo và thương mại Minh Anh (MSDN: 2900640380), với giá trúng thầu là 2.424.863.382 đồng, so với giá gói thầu được duyệt là 2.593.367.250 đồng. Gói thầu đạt tỷ lệ tiết kiệm khoảng 6,5%, một con số tương đối tích cực.

Báo cáo đánh giá E-HSDT số 106/BC-HSDT ngày 08/09/2025 của Tổ chuyên gia Công ty TNHH Tân Khởi Quảng Trị cho thấy, gói thầu có mã thông báo mời thầu IB2500356027 chỉ có 2 nhà thầu tham dự. Ngoài Công ty Minh Anh, nhà thầu còn lại là Công ty TNHH MTV Quang Tấn Quảng Trị.

Nguồn MSC

Kết quả đánh giá cho thấy, cả hai nhà thầu đều đạt yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, hồ sơ của Công ty Minh Anh được chấm 92 điểm, cao hơn so với 84 điểm của đối thủ. Về giá, Công ty Minh Anh bỏ giá thấp hơn (2.424.863.382 đồng) so với Công ty TNHH MTV Quang Tấn Quảng Trị (2.593.000.094 đồng). Với các yếu tố trên, Công ty Minh Anh đã được xếp hạng thứ nhất và được đề nghị trúng thầu.

Năng lực nhà thầu và hoạt động sôi nổi trong năm 2025

Công ty CP Quảng cáo và thương mại Minh Anh, có trụ sở tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, do ông Phạm Ngọc Anh làm giám đốc. Doanh nghiệp được thành lập từ năm 2005, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ quảng cáo đến xây lắp.

Thống kê trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty Minh Anh có một lịch sử đấu thầu khá ấn tượng. Doanh nghiệp đã tham gia 23 gói thầu và trúng đến 20 gói, đạt tỷ lệ thành công lên tới gần 87%. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò liên danh) là hơn 40 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2025, Công ty Minh Anh đã được công bố trúng 2 gói thầu lớn. Trước gói thầu tại Quảng Trị, vào ngày 28/02/2025, doanh nghiệp này đã trúng “Gói thầu XL-01: thi công xây lắp dự án: Sản xuất, lắp đặt hệ thống nhận diện thương hiệu kiểu mới tại các cửa hàng...” do Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Nghệ Tĩnh mời thầu, với giá trị 4.494.418.420 đồng.

Mối "duyên" đặc biệt và những con số về hiệu quả kinh tế

Phân tích sâu hơn về lịch sử đấu thầu của Công ty Minh Anh cho thấy một số điểm đáng chú ý. Doanh nghiệp này dường như có một mối "duyên" đặc biệt với các đơn vị trong ngành xăng dầu, đặc biệt là tại khu vực Nghệ An.

Dữ liệu ghi nhận, Công ty Minh Anh đã tham gia 6 gói thầu do Công ty Xăng dầu Nghệ An mời thầu và trúng cả 6 gói, đạt tỷ lệ tuyệt đối 100%. Tương tự, tại các gói thầu do Công ty CP Tư vấn đầu tư và xây dựng Nghệ Tĩnh (đơn vị thường xuyên mời thầu các dự án cho Petrolimex) làm bên mời thầu, Công ty Minh Anh tham gia 4 gói và cũng trúng cả 4.

Sự thành công gần như tuyệt đối tại một nhóm chủ đầu tư/bên mời thầu quen thuộc là một yếu tố thú vị, đặt ra các câu hỏi về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp trên "sân nhà".

Bên cạnh tỷ lệ trúng thầu cao, một chỉ số khác cũng cần được quan tâm là hiệu quả kinh tế, thể hiện qua tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu. Theo số liệu tổng hợp, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Minh Anh là 98,55%. Điều này đồng nghĩa với việc, tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho nguồn vốn của chủ đầu tư chỉ đạt 1,45%. Đây là một con số khá "khiêm tốn", cho thấy giá trúng thầu thường rất sát với giá mà chủ đầu tư dự kiến chi ra.

Cạnh tranh trong đấu thầu: Góc nhìn từ các quy định pháp luật

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, Thông tư 79/2025/TT-BTC đã liên tục được cập nhật, bổ sung nhằm tạo ra một môi trường đấu thầu thực sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

Trao đổi về vấn đề này với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Văn Lập, Đoàn Luật sư TP.HCM, chia sẻ: "Mục tiêu cao nhất của công tác đấu thầu là lựa chọn được nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm với giá cả hợp lý nhất, tiết kiệm và hiệu quả cho nguồn vốn đầu tư. Một trong những dấu hiệu để đánh giá tính cạnh tranh của một gói thầu là số lượng nhà thầu tham gia và tỷ lệ tiết kiệm sau đấu thầu. Tỷ lệ tiết kiệm thấp, lặp đi lặp lại ở nhiều gói thầu của một nhà thầu có thể là một chỉ dấu cần được các cơ quan quản lý xem xét kỹ lưỡng hơn".

Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Đỗ Phạm Giang cho biết: "Luật Đấu thầu mới đã siết chặt hơn các quy định để ngăn chặn tình trạng 'quân xanh, quân đỏ', thông thầu hay các hành vi làm hạn chế cạnh tranh. Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư không phải là điều cấm, nếu quá trình lựa chọn nhà thầu diễn ra minh bạch, khách quan. Tuy nhiên, để dư luận không có những băn khoăn, các chủ đầu tư cần công khai, minh bạch tối đa thông tin trong suốt quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu".

Hoạt động đấu thầu của Công ty CP Quảng cáo và thương mại Minh Anh với những con số thống kê ấn tượng về tỷ lệ trúng thầu nhưng lại khá "khiêm tốn" về hiệu quả tiết kiệm, cùng mối quan hệ mật thiết với một số chủ đầu tư, bên mời thầu nhất định, đang đặt ra những câu hỏi cần được tiếp tục quan sát, làm rõ để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh và hiệu quả sử dụng nguồn vốn trong các dự án đầu tư.