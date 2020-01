Điểm mặt các hot boy tuổi Tý nổi đình nổi đám trên mạng xã hội

Phạm Hồng Nam là gương mặt không hề xa lạ đối những người yêu thích thể thao, đặc biệt là môn cầu lông. Hiện tại hot boy tuổi Tý đang tập luyện tại Đội tuyển Cầu lông Ciputra Hà Nội. Sở hữu ngoại hình điển trai cùng chiều cao 1m83 cực đỉnh, Hoài Nam còn làm người mẫu cho các thương hiệu thời trang bên cạnh sự nghiệp cầm vợt. Đây cũng chính là lý cho mà hot boy sinh năm 1996 lại khiến biết bao cô gái "điêu đứng". Luyện tập cầu lông từ năm 12 tuổi, đến nay, Nam đã gặt hái được một số thành công nhất định. Anh hiện đang sở hữu 30 huy chương các loại từ các giải đấu trong nước và quốc tế. Minh Hoàng được biết đến với biệt danh "hot boy xe buýt" nhờ khoảnh khắc chụp lén cực kỳ điển trai. Ngoại hình của anh được đánh giá là giống hệt các nam thần thanh xuân trong các bộ phim Trung Quốc. Minh Hoàng từng là sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân, song song với việc học, anh cũng thử sức với việc kinh doanh online cùng một số người bạn. Không chỉ điển trai, hot boy của trường ĐH Kinh tế Quốc dân còn ghi điểm tuyệt đối bởi tấm lòng nhân ái. Anh từng tham gia dạy tiếng Anh tình nguyện cho các em học sinh tiểu học ở trường tiểu học Vân Từ, huyện Phú Xuyên, cách Hà Nội khoảng 40km vào mỗi chủ nhật hàng tuần. "Hot boy quân phục" Hoàng Văn Trần Bảo, quê ở thành phố Vinh, Nghệ An cũng là một trong dàn nam thần sinh năm 1996 đình đám trên mạng xã hội. Anh chàng sở hữu nước da trắng, mắt to, sống mũi cao mà đôi môi luôn đỏ hồng. Hoàng Bảo từng theo học hệ Trung cấp Thanh nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội. Có cơ hội đi diễn từ sớm, những bức hình mặc quân phục của anh chàng đươc săn lùng trên mạng xã hội. Trước khi được chú ý với loạt ảnh quân phục, hot boy gốc Nghệ An cũng đã sở hữu lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội. Xem thêm clip: Người Yêu Đầu - Bảo Hoàng - Hot Boy Quân Phục [Audio Official] - Nguồn: Youtube

