Đám cưới viral cõi mạng vì cô dâu chú rể mặc áo dài Doremon

Mạng xã hội những ngày qua liên tục lan truyền hình ảnh một đám cưới cực kỳ đặc biệt và đáng yêu: từ cổng chào, khu vực chụp ảnh, bảng tên, hoa cưới cho đến nơ cài áo… tất cả đều tràn ngập hình ảnh của chú mèo máy huyền thoại Doraemon. Không những thế, cô dâu và chú rể còn gây “bão” khi diện áo dài cưới in hình Doraemon – tạo nên một trong những đám cưới độc đáo và đáng nhớ nhất thời gian gần đây. Cặp đôi Xuân Khánh – Khánh Lam đã biến ngày trọng đại của mình thành một “vũ trụ Doraemon sống động”. Ngay từ cổng chào, khách mời đã được dẫn vào không gian trang trí rực rỡ với tông xanh đặc trưng, bảng welcome wedding lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản, cùng ảnh cưới dễ thương của đôi uyên ương trong trang phục áo dài cách tân in họa tiết Doraemon nổi bật. Khu chụp ảnh cũng được thiết kế như một góc truyện tranh cổ tích, với các chi tiết đáng yêu như cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre, bánh rán Dorayaki... Không dừng lại ở đó, concept Doraemon còn được phủ khắp buổi tiệc, từ món ăn, thiệp cưới cho đến phụ kiện của các thành viên gia đình hai bên. Nơ cài áo của chú rể và dàn phụ rể cũng mang họa tiết mèo máy, góp phần đồng bộ với không khí đáng yêu và tràn đầy sự sáng tạo của hôn lễ. Bộ móng của cô dâu cũng được thiết ké với giao diện Doremon đáng yêu Khánh Lam chụp hình trong không gian tiệc cưới tràn ngập màu xanh dương và hình ảnh Doremon. Cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước đám cưới mang đậm dấu ấn cá nhân này. Nhiều bình luận cho rằng đây là một trong những lễ cưới "đu trend" thông minh và dễ thương nhất từng thấy, thể hiện rõ cá tính và tình yêu tuổi thơ của cặp đôi.

Mạng xã hội những ngày qua liên tục lan truyền hình ảnh một đám cưới cực kỳ đặc biệt và đáng yêu: từ cổng chào, khu vực chụp ảnh, bảng tên, hoa cưới cho đến nơ cài áo… tất cả đều tràn ngập hình ảnh của chú mèo máy huyền thoại Doraemon. Không những thế, cô dâu và chú rể còn gây “bão” khi diện áo dài cưới in hình Doraemon – tạo nên một trong những đám cưới độc đáo và đáng nhớ nhất thời gian gần đây. Cặp đôi Xuân Khánh – Khánh Lam đã biến ngày trọng đại của mình thành một “vũ trụ Doraemon sống động”. Ngay từ cổng chào, khách mời đã được dẫn vào không gian trang trí rực rỡ với tông xanh đặc trưng, bảng welcome wedding lấy cảm hứng từ truyện tranh Nhật Bản, cùng ảnh cưới dễ thương của đôi uyên ương trong trang phục áo dài cách tân in họa tiết Doraemon nổi bật. Khu chụp ảnh cũng được thiết kế như một góc truyện tranh cổ tích, với các chi tiết đáng yêu như cánh cửa thần kỳ, chong chóng tre, bánh rán Dorayaki... Không dừng lại ở đó, concept Doraemon còn được phủ khắp buổi tiệc, từ món ăn, thiệp cưới cho đến phụ kiện của các thành viên gia đình hai bên. Nơ cài áo của chú rể và dàn phụ rể cũng mang họa tiết mèo máy, góp phần đồng bộ với không khí đáng yêu và tràn đầy sự sáng tạo của hôn lễ. Bộ móng của cô dâu cũng được thiết ké với giao diện Doremon đáng yêu Khánh Lam chụp hình trong không gian tiệc cưới tràn ngập màu xanh dương và hình ảnh Doremon. Cộng đồng mạng không khỏi thích thú trước đám cưới mang đậm dấu ấn cá nhân này. Nhiều bình luận cho rằng đây là một trong những lễ cưới "đu trend" thông minh và dễ thương nhất từng thấy, thể hiện rõ cá tính và tình yêu tuổi thơ của cặp đôi.