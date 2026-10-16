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Xã hội

Công bố số điện thoại của Cục trưởng CSGT để người dân phản ánh đua xe

Khi phát hiện thanh thiếu niên tụ tập đua xe, bốc đầu, lạng lách, đánh võng…người dân có thể phản ánh qua số điện thoại của Cục trưởng Cục CSGT.

Hải Ninh

Mới đây, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trên mạng xã hội, nhất là TikTok và Facebook xuất hiện nhiều clip các thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô, xe gắn máy có hành vi phạm như tụ tập chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng.

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Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, cũng có các hành vi chạy xe độ chế, lắp thêm đèn, còi và các thiết bị trái quy định; dán che biển số; không đội mũ bảo hiểm… và những biểu hiện càn quấy trên đường.

Cục Cảnh sát giao thông cho biết sẽ tiếp nhận, phân loại và xác minh phản ánh của người dân về tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, chạy tốc độ cao, bốc đầu, lạng lách, đánh võng, che biển số hoặc có các hành vi gây mất an toàn giao thông.

Người dân có thể phản ánh qua đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông: 0789.388.539; nhắn tin trên Fanpage Cục Cảnh sát giao thông hoặc thông qua ứng dụng VNeTraffic.

Bên cạnh phản ánh từ người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng sẽ tăng cường nắm bắt các hình ảnh, clip được đăng tải trên mạng xã hội để xác minh và xử lý vi phạm theo quy định.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh gần đây xuất hiện nhiều vụ việc thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường phố, trong đó gần đây nhất là vụ việc tại khu vực quanh sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

>>> Mời độc giả xem thêm video chuyên án ma túy liên quan diễn viên Kiều Thanh:

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