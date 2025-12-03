Hà Nội

Cô chủ hóa mỹ nhân kiếm hiệp, quán cà phê Đà Lạt thành điểm check-in gây sốt

Du lịch

Cô chủ hóa mỹ nhân kiếm hiệp, quán cà phê Đà Lạt thành điểm check-in gây sốt

Quán cà phê ven hồ Tuyền Lâm bỗng trở thành điểm check-in gây sốt tháng cuối năm, khi hình ảnh cô chủ hóa thân mỹ nhân kiếm hiệp thu hút đông đảo du khách.

Vân Giang / Ảnh Happy Hill Đà Lạt
Nằm trên đường Hoa Phượng Tím, phường Xuân Hương, quán vốn được biết đến bởi không gian yên tĩnh, vị trí sát mặt hồ và bầu không khí trầm lắng đặc trưng. Tuy nhiên, lượng khách gần đây tăng vọt khi hình ảnh nữ chủ quán hóa trang theo phong cách mỹ nhân phim cổ trang được lan truyền rộng rãi.
Không gian quán được thiết kế thoáng mở, kết hợp chất mộc và phong cảnh tự nhiên. Trong khi nhiều quán cà phê tại Đà Lạt chọn phong cách hiện đại hoặc homestay kết hợp, nơi đây lại tạo dấu ấn bằng những góc nhỏ mang hơi hướng cổ trang, phù hợp với không khí trữ tình của hồ và rừng thông xung quanh.
Điểm độc đáo nhất là màn hóa thân của chủ quán. Thay vì chỉ phục vụ theo phong cách truyền thống, chủ quán chọn cách xuất hiện trong những bộ trang phục cổ phong, kết hợp lối nói chuyện mang màu sắc phim kiếm hiệp Hong Kong.
Việc hóa trang này bắt nguồn từ dịch vụ cho thuê trang phục từng có tại quán, nhưng sau khi thử nghiệm một vài lần, chủ quán nhận thấy khách rất thích thú và dần biến nó thành “đặc sản” riêng.
Sự ứng biến linh hoạt trong phong thái và cách đối đáp khiến nhiều du khách cảm thấy như đang bước vào một khung cảnh tái hiện từ phim cổ trang. Mỗi lần xuất hiện, chủ quán lại thay đổi trang phục và phong cách nói chuyện, tạo cảm giác mỗi ngày đến quán là một trải nghiệm mới.
Ngoài khả năng nói giọng TVB khá thuyết phục, chủ quán còn giao tiếp được nhiều vùng giọng Việt Nam và cả tiếng Trung. Điều này khiến nhiều du khách ngoại quốc thích thú khi được trò chuyện theo phong cách bất ngờ và vui nhộn.
Nhờ loạt video lan truyền mạnh từ giữa tháng 10, lượng khách đến quán tăng lên đáng kể. Trong khi nhiều điểm du lịch ở Đà Lạt ghi nhận tình trạng vắng khách do ảnh hưởng mưa lớn, quán cà phê này lại thường xuyên đông kín, đặc biệt vào cuối tuần. Có thời điểm, nhân viên phải liên tục điều phối chỗ ngồi vì khách đến quá đông.
Sự nổi tiếng nhanh chóng cũng tạo ra áp lực nhất định. Nhiều du khách đến đây với mong muốn được gặp nhân vật “mỹ nhân kiếm hiệp”, khiến quán phải điều chỉnh cách phục vụ để đảm bảo trải nghiệm chung. Dù vậy, không khí dễ thương và vui vẻ vẫn được giữ vững, nhờ cách vận hành khéo léo và tinh thần thân thiện của quán.
Không đặt nặng mục tiêu truyền thông hay quảng bá rầm rộ, quán hướng đến việc tạo ra một nơi thư giãn nhẹ nhàng, mang lại tiếng cười cho du khách. Những ai rời quán thường nhớ đến trải nghiệm mới lạ này như một điểm nhấn trong chuyến đi Đà Lạt – một thành phố vốn quen thuộc nhưng vẫn luôn có cách tạo bất ngờ cho du khách.
Nhờ sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, không khí yên bình của hồ Tuyền Lâm và concept hóa trang độc đáo, quán cà phê nhỏ trên đường Hoa Phượng Tím đã trở thành điểm ghé thăm thú vị, góp thêm màu sắc cho bản đồ du lịch Đà Lạt mùa thấp điểm.
Vân Giang / Ảnh Happy Hill Đà Lạt
