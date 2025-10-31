Hà Nội

Chuyển vận từ 1/11, 3 con giáp bứt phá tài lộc lên đỉnh

Thời khắc chuyển vận đã điểm! 3 con giáp bước vào chu kỳ may mắn rực rỡ, công việc thuận lợi, tiền vào như nước, mở đầu hành trình bứt phá giàu có.

Tuổi Thìn – Rồng trỗi dậy, tiền tài cuộn sóng: Qua đêm nay, tử vi dự báo tuổi Thìn chính thức bước vào giai đoạn “vàng son” hiếm có trong năm. Sau ngày này họ làm gì cũng thuận lợi vô bờ.
Tài tinh chiếu mệnh, cánh cửa mới mở ra, con đường phía trước rực sáng, mọi dự định về công việc, đầu tư hay kinh doanh đều có tín hiệu sinh lời mạnh mẽ. Những chuỗi ngày đen tối đã kết thúc, Rồng nay bừng dậy sau giấc ngủ đông, đạp tan mây mù, mở đường cho vận may đổ về.
Quý nhân xuất hiện đúng lúc mang tới cho họ nhưng thời cơ làm ăn cực lớn, được trao cơ hội bất ngờ – có thể là lời mời hợp tác, dự án sinh lợi hoặc một khoản thu ngoài dự kiến.
Chỉ cần họ nắm bắt thời cơ, dòng tiền sẽ ào ạt như nước lũ. Từ giờ đến cuối năm, tuổi Thìn chẳng khác nào “cỗ máy in tiền” vận hành hết công suất – vừa có tài, vừa có lộc, lại thêm danh tiếng tăng cao.
Tuổi Tỵ – Tỉnh táo, lạnh lùng nhưng kiếm tiền như vũ bão: Người tuổi Tỵ vốn thông minh, nhanh nhẹn, có suy nghĩ sâu sắc. Họ thực tế và cực nhạy với mùi tiền. Sau đêm nay, vận Tài Bạch của con giáp này được kích hoạt mạnh mẽ nhờ cát tinh Thiên Hỷ và Nguyệt Đức chiếu rọi nên hanh thông sáng chói, cơ hội kiếm tiền dồi dào.
Công việc của bạn thuận lợi, các kế hoạch bắt đầu “ra hoa kết trái”. Dù là đầu tư nhỏ, buôn bán online hay phát triển công việc chính họ đều tìm thấy cửa sáng, tuổi Tỵ đều có khả năng nhân đôi, thậm chí nhân ba thu nhập.
Khác với sự trầm lắng thường ngày, họ trở nên sôi nổi hoạt bát. Người khác nhìn vào tưởng may mắn, nhưng thực chất là nhờ bản lĩnh “đọc vị dòng tiền” thiên bẩm. Qua đêm nay, Tỵ không chỉ kiếm tiền nhanh mà còn biết cách làm tiền đẻ ra tiền – đúng nghĩa “cỗ máy tài lộc” của năm.
Tuổi Hợi – Lộc phủ đầy, an nhàn mà tiền vẫn đổ: Hợi là con giáp chăm chỉ, hoạt bát, lương thiện, họ rất giàu phúc báo.. Sau đêm nay, phúc tinh Lộc Tồn chiếu mệnh con đường đi của họ sáng thênh thang, giúp con giáp này thu hút tài khí như nam châm hút vàng.
Họ không quá đấu đá, không tranh giành nhưng ông Trời cứ thế ưu ái họ, tuổi Hợi tự nhiên có người dẫn đường, có cơ hội mở ra. Tài vận hanh thông, tiền về từ nhiều nguồn – cả chính lẫn phụ.
Danh tiếng của họ cũng được khẳng định mạnh mẽ, nghe tên đã thấy nể. Hợi không cần bon chen, chỉ cần giữ tinh thần tích cực, lòng tốt và niềm tin, là lộc lá tự khắc tìm đến. Đêm nay chính là bước ngoặt giúp Hợi bước sang chu kỳ giàu sang, an yên mà sung túc. (*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).
GALLERY MỚI NHẤT