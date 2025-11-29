Hà Nội

4 món phụ kiện nâng cấp bàn làm việc cực chất

Số hóa

4 món phụ kiện nâng cấp bàn làm việc cực chất

Chuột, bàn phím, loa và đèn treo màn hình là những món đồ nhỏ giúp góc làm việc thêm tiện lợi.

Thiên Trang (TH)
Chuột không dây Acer hỗ trợ 2.4G + Bluetooth 5.2, DPI điều chỉnh, thao tác chính xác và tiện lợi.
Baseus F02 nhỏ gọn, click êm, tiết kiệm pin, phù hợp cho người hay di chuyển và làm việc yên tĩnh.
Bàn phím Pop Icon Keys Logitech mỏng nhẹ, nhiều màu sắc, kết nối đa thiết bị, phím gõ êm và phản hồi tốt.
Bộ Goojodoq Silent kèm chuột là giải pháp kinh tế, thiết kế công thái học giúp giảm mỏi cổ tay.
EDIFIER QD35 công suất 40W, hỗ trợ Hi-Res Audio, Bluetooth 5.3, tích hợp sạc GaN tiện lợi.
Soundbar ROBOT RB680 giá mềm, bass trầm chắc, thời lượng nghe 5 giờ, thiết kế gọn cho bàn nhỏ.
Lymax Screen Light ánh sáng chống chói, phân bố đều, phù hợp làm việc và học trực tuyến.
Baseus i-Wok 3 Series nguồn sáng bất đối xứng, điều khiển cảm ứng, gắn từ tính, dễ tháo lắp chuyên nghiệp.
Mời quý độc giả xem thêm video: Top 10 Thiết Bị Công Nghệ 'Đáng Sợ' Của Tương Lai.
