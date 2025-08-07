Hà Nội

Chúng Huyền Thanh khoe vẻ gợi cảm với bikini

Giải trí

Người mẫu Chúng Huyền Thanh - học trò Hồ Ngọc Hà sở hữu làn da nâu, vóc dáng quyến rũ sau 2 lần sinh nở.

Thu Cúc
Trên trang cá nhân, người mẫu Chúng Huyền Thanh đăng ảnh diện bikini trong một chuyến du lịch. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Chân dài sinh năm 1997 khoe thân hình gợi cảm, săn chắc, làn da nâu khỏe khoắn. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Sau 2 lần sinh nở, học trò Hồ Ngọc Hà đẹp mặn mà hơn. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Chúng Huyền Thanh tự tin mặc hở bạo tôn lên đường cong hình thể. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Nữ người mẫu từng tham gia một số cuộc thi nhan sắc. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Năm 2015 và 2017, Chúng Huyền Thanh tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tuy nhiên, cô không tiến sâu ở hai mùa giải. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Năm 2016, tham gia The Face Vietnam, Chúng Huyền Thanh thuộc đội của huấn luyện viên Hồ Ngọc Hà. Trong chung kết cuộc thi, Chúng Huyền Thanh đoạt danh hiệu á quân. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Tháng 12/2017, học trò Hồ Ngọc Hà kết hôn với Jay Quân. Tháng 5/2018, Chúng Huyền Thanh sinh con trai đầu lòng. Tháng 4/2021, nữ người mẫu chào đón con thứ hai gia nhập tổ ấm. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Chia sẻ trong một chương trình, Chúng Huyền Thanh cho biết, sau kết hôn, vợ chồng cô đối mặt với sự bấp bênh về tài chính. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Vợ chồng Chúng Huyền Thanh từng kiếm được bao nhiêu sẽ tiêu bấy nhiêu và cho tới khi có con, mới đặt ra các kế hoạch chi tiêu. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
Mỗi khi cãi nhau, Jay Quân luôn là người nhường nhịn. Anh còn đồng hành cùng Chúng Huyền Thanh giảm 20kg sau sinh. Ảnh: FB Chúng Huyền Thanh.
