Chủ xe VinFast tại Việt Nam chinh phục 6 quốc gia Đông Nam Á

Video: Xuyên 6 nước Đông Nam Á cùng xe điện Vinfast sạc tốn báo nhiêu?

Bắt đầu xuất phát từ Hà Nội ngày 5/4/2025, nhóm 8 thành viên là các chủ xe điện VinFast đã thực hiện thành công hành trình Vietnam EV Rally lần 2 dài 10.000km đi qua 6 nước Đông Nam Á với thông điệp “Hành trình xanh – Kết nối ASEAN”.

Hành trình sử dụng hai mẫu xe VinFast VF8 và VinFast VF6 đi qua 6 nước bao gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore và Malaysia. Hành trình dài ngày tuy đầy thử thách nhưng đã thành công tốt đẹp và mỗi quốc gia đi qua đều để lại nhiều kỷ niệm khó quên cho các thành viên trong đoàn.

Hành trình 28 ngày rong ruổi hơn 10.000km

Các thành viên xuất phát từ Hà Nội di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh trước khi xuất cảnh tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Di chuyển trong điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, có những lúc xe sạc đầy pin chỉ chạy được 200km, tuy nhiên nhờ kinh nghiệm nhiều lần đi xuyên Việt, cùng hệ thống trạm sạc của VinFast phủ rộng khắp, đoàn không hề gặp chút khó khăn nào trong những ngày đầu tiên của hành trình.

Trong những ngày lưu trú tại Campuchia, đoàn đã có cơ hội khám phá Di tích Angkor Wat và nghỉ ngơi tại Xiêm Riệp – O Smach. Dù đã có kinh nghiệm sạc xe tại Campuchia, song tại đây đoàn đã gặp phải bất ngờ khi chi phí sạc xe tại một số trạm sạc quá đắt đỏ tại 1 trạm sạc điện của hệ thống trạm xăng Total (Chi phí tính bằng số phút sạc ~ 500.000VNĐ cho 16 số điện). Tại Campuchia, đoàn đã có cơ hội gặp gỡ trò chuyện cùng anh Vathna – một doanh nhân phát triển hệ thống trạm sạc xe điện của Campuchia và được nghe chia sẻ những khó khăn trong việc phát triển trạm sạc tại đất nước chùa tháp.

Sau khi rời Campuchia, đoàn xe di chuyển tới Thái Lan. Đến với Thái Lan là đến với quốc gia có tay lái nghịch khiến cho các thành viên phải mất một khoảng thời gian để làm quen và thoải mái di chuyển trên đường. Nhưng mọi khó khăn và mệt mỏi đều được xoa dịu khi đoàn có dịp tham gia vào Lễ hội té nước Songkran – lễ hội truyền thống lớn nhất của Thái Lan.

Tới Malaysia, đoàn có cơ hội đến thăm thủ đô Kuala Lumpua, check-in tòa tháp đôi nổi tiếng Petronas, đi thăm thành phố cổ Malacca và khám phá biển ở Kuatan. Đây là quốc gia không quá ưa chuộng xe điện do chi phí xăng dầu quá rẻ, do vậy đoàn cũng bị giới hạn các điểm sạc do cơ sở hạ tầng trạm sạc vẫn chưa được phát triển.

Quốc gia thứ 5 mà đoàn ghé đến là Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên các xe điện mang thương hiệu VinFast được chính chủ xe người Việt nhập cảnh và lăn bánh tại Singapore. Rất nhiều người Singapore tò mò và đặt câu hỏi cho các thành viên trong đoàn: “Tại sao các bạn có thể đi ô tô được từ Việt Nam sang đây?”.

Cuối cùng đoàn quay ngược về Lào và về Việt Nam qua cửa khẩu Cầu Treo, kết thúc hành trình 28 ngày rong ruổi với hơn 10.000km tại 6 quốc gia một cách an toàn.

Nhiều khó khăn nhưng đều được giải quyết nhanh chóng

Khó khăn đầu tiên ập đến khi đoàn di chuyển từ Campuchia sang Thái Lan. Tới Thái Lan trong giai đoạn đất nước này đang thắt chặt an ninh đối với người ngoại quốc nhập cảnh bằng đường bộ, đoàn đã phải nhờ sự hỗ trợ của đơn vị chuyên làm du lịch để làm các thủ tục nhập cảnh. Song họ cũng cần tới 12 tiếng để có thể đáp ứng hết những yêu cầu của phía Hải quan Thái Lan.

“Hải quan nước này chia sẻ đoàn xe VinFast là những người Việt Nam duy nhất được đi qua cửa khẩu này trong vòng 3 tháng gần đây” – Anh Ngô Lộc, một thành viên trong đoàn phấn khởi chia sẻ.

Ngoài những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính, chiếc VinFast VF8 từng gặp lỗi báo nhiệt trong chuyến đi, gây ra hiện tượng giảm công suất. "Sau khi gọi điện nhờ hãng tư vấn kỹ thuật thì biết nguyên nhân là do xe VF 8 đã dùng khá lâu, đồng thời di chuyển trong điều kiện nắng nóng và sạc liên tục, nên có một vài cổng tiếp xúc của lốc điều hòa bị bẩn", anh Lê Trường Giang – chủ xe VF 8 trong đoàn cho biết. Rất may đoàn đã chuẩn bị đồ sửa chữa xe đầy đủ nên có thể tự tháo gỡ và vệ sinh các chi tiết này.

Còn về chiếc VinFast VF 6, anh Phùng Thế Trọng cho biết xe vận hành ổn định xuyên suốt hành trình: "Lúc chuẩn bị đi thì mình khá quan ngại về không gian của VF 6, do có 4 người ngồi, chưa kể đồ đạc. Nhưng thực tế thì không đến mức vậy, công suất 170 mã lực vẫn đem lại cho mình cảm giác tự tin khi tăng tốc và vượt xe ở tốc độ cao dù 'full tải', trên những tuyến đường cao tốc có giới hạn tới 140-150km/h như ở Thái Lan hoặc Malaysia", anh nhận xét về VF 6.

Còn vấn đề sạc ô tô điện tại những quốc gia này không quá phức tạp hay khó khăn, theo anh Trọng. "Hiện tại đều có app (ứng dụng điện thoại) và thanh toán qua thẻ Visa nên rất thuận tiện. Khu vực Đông Nam Á đang trong giai đoạn phát triển xe điện, nên cũng không quá khó tìm trạm sạc công cộng", anh Trọng bổ sung.

Tuy nhiên với điều kiện nắng nóng và tải nặng, quãng đường thực tế của xe điện sẽ khó được như mức công bố của nhà sản xuất. Ví dụ như chiếc VF 6, trong điều kiện thử nghiệm sẽ đi được tối đa 399km cho mỗi lần sạc đầy, nhưng trong hành trình của anh Trọng, chiếc xe chỉ đi được khoảng 300km. Việc này đòi hỏi các thành viên cần cân đối lịch trình và quãng đường đi sao cho hợp lý nhất.

Nhiều kỷ niệm đẹp khó quên

Bên cạnh cơ hội được tham quan một số địa danh nổi tiếng tại các quốc gia, điều ấn tượng nhất đối với các thành viên trong đoàn là được trải nghiệm Tết té nước truyền thống của người Thái. Đồng thời, đoàn cũng có cơ hội giao lưu với người dân địa phương để quảng bá hình ảnh xe điện Việt Nam cũng như tìm hiểu về sự phát triển xe điện tại nước bạn.

“Trong hành trình này, chúng tôi được trải nghiệm chạy xe trên 3 đất nước tay lái nghịch là Thái Lan, Malaysia và Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên các xe điện mang thương hiệu VinFast được chính chủ xe người Việt nhập cảnh và lăn bánh tại Singapore” – anh Hải Quân chia sẻ.

"Không chỉ là các chủ xe gặp ở trạm sạc trên đường, mà các hội nhóm xe trên mạng xã hội của các nước đều bàn tán sôi nổi khi thấy đoàn xe VinFast xuất hiện tại quốc gia của họ. Một số youtuber của Thái Lan và Singapore cũng đã có video về hành trình của bọn mình, rất viral với hơn 600.000 lượt xem ở thời điểm hiện tại", anh Trọng tự hào chia sẻ.

Anh Phùng Thế Trọng chia sẻ thêm: “Ấn tượng nhất là chúng tôi gặp được bác Justin đã hơn 65 tuổi tại Singapore. Bác liên lạc và hẹn gặp tôi để được trực tiếp trải nghiệm chiếc xe VinFast VF 6. Chưa dừng lại ở đó, sau khi về nhà, bác ấy đã nhắn tin cho tôi một nội dung rất hay. Bác ấy nói rằng Việt Nam cũng là một thành viên ASEAN giống Singapore, chúng ta là một gia đình. Bác ấy rất ấn tượng với VinFast, bởi từ một thương hiệu xe mượn nền tảng của BMW, nhưng giờ đây đã có thể tự sản xuất những mẫu xe của riêng mình. Cuối cùng, bác ấy nói rằng những thương hiệu như VinFast sẽ giúp “gia đình ASEAN” không bị phụ thuộc vào các thương hiệu ô tô từ phương Tây, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc. Sau khi đọc tin nhắn này, tự nhiên tôi cảm thấy thực sự tự hào”.

Phượt xuyên các quốc gia bằng ô tô điện là hoàn toàn khả thi

Anh Phùng Thế Trọng chia sẻ: “Trước khi đi tôi cũng đã tưởng tượng sẽ có rất nhiều khó khăn khi đi xuyên qua 6 quốc gia như thế này, đặc biệt là người bạn đồng hành lại là chiếc xe điện. Nhưng thực tế lại đơn giản hơn rất nhiều, từ thủ tục nhập cảnh cho tới việc sạc điện. Vậy nên nếu cảm thấy việc đi du lịch trong nước đã quá quen thuộc hoặc chưa đủ thử thách, các bạn hãy cứ tự tin lên kế hoạch khám phá các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á bằng ô tô như chúng tôi. Thú thực, sau chuyến đi dài ngày nhưng rất thành công này, đầu tôi đang nhen nhóm những cung đường xa hơn cùng chiếc xe điện của mình”.