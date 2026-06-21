Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian trưng bày Hội báo toàn quốc 2026

Chiều tối 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tham quan không gian giới thiệu về chặng đường 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, tìm hiểu các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.

Thăm gian trưng bày của các cơ quan báo chí: Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Đại biểu nhân dân…, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo và ấn tượng của các cơ quan báo chí trong Hội báo năm nay.

Tại gian trưng bày của Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu đã nghe giới thiệu về lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua các thời kỳ như: Ngày 7/9/1945, chỉ sau 5 ngày Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Người, đúng 11h30 phút, Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng chương trình đầu tiên. Chương trình được dịch ra tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và phát sóng ra nước ngoài, đánh dấu sự ra đời của Phát thanh đối ngoại quốc gia.

Ngày 28/1/1947, đêm Giao thừa Tết Đinh Hợi, tại Chùa Trầm, Chương Mỹ (Hà Tây cũ), nơi Đài Tiếng nói Việt Nam sơ tán, lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết trên làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tại đây, Người đã dâng 8 chữ vàng “Kháng chiến tất thắng, Kiến quốc tất thành” lên bàn thờ Phật.

Bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với cán bộ, phóng viên, nghệ sỹ, kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Phủ Chủ tịch năm 1967 và nhiều bức ảnh, tư liệu quý khác của Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hội báo toàn quốc năm 2026 là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Hội Báo năm nay lựa chọn chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”. Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Hội Báo toàn quốc năm 2026 có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ Khu trưng bày chuyên đề “101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh”, các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực đến các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương; tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động, phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới. Song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm nay với 11 phiên thảo luận đã diễn ra chất lượng, hiệu quả.