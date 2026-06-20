Hội Báo toàn quốc 2026 với chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”do Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, tổ chức dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ VH,TT&DL cùng thành phố Hải Phòng.

Đây là ngày hội lớn mang ý nghĩa đặc biệt của những người làm báo cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026.

Dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng…

Bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc năm 2026 diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang nỗ lực ra sức thi đua, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đối với giới báo chí, đây là giai đoạn có tính bước ngoặt khi chúng ta vừa kế thừa một thế kỷ truyền thống vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, vừa phải chủ động, bứt phá, đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới.

Chính vì vậy, Hội Báo năm nay lựa chọn một chủ đề mang tính định hướng sâu sắc và toàn diện: “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”. Ba từ khóa này khẳng định sứ mệnh cốt lõi của người làm báo cách mạng: Luôn tuyệt đối trung thành với lý tưởng của Đảng, lợi ích của nhân dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại; đồng thời nâng cao trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp trong công cuộc xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Khẳng định, Hội Báo toàn quốc năm 2026 thực sự là bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, điểm nổi bật của không gian Hội Báo chính là Khu vực trưng bày trung tâm – được xây dựng như một hành trình kết nối giữa truyền thống và tương lai.

Thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng sẽ có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Đồng thời, chúng ta cũng được chiêm ngưỡng không gian trưng bày đặc sắc của đơn vị chủ nhà với thông điệp “Hải Phòng – Hội tụ và Toả sáng”, khẳng định mối liên kết bền chặt giữa báo chí và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, Hội Báo năm 2026 sẽ là một không gian trao đổi nghiệp vụ sôi động với Diễn đàn Báo chí toàn quốc bao gồm 11 phiên thảo luận chuyên sâu. Tại đây, các nhà quản lý, các chuyên gia và các nhà báo sẽ cùng nhau hiến kế, thẳng thắn thảo luận về những vấn đề nóng của báo chí hiện đại như: Sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí; phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai; đặc biệt là bài toán “Trí tuệ nhân tạo - Ứng dụng thế nào, áp dụng cái gì và kiểm soát ra sao tại các cơ quan báo chí Việt Nam”...

Đặc biệt, đó là chuỗi hoạt động phong phú từ Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo quốc tế từ các nước như Lào, Thái Lan, Campuchia; chương trình dâng hương tại di tích lịch sử Hải Phòng, cho đến hệ thống các giải thưởng tôn vinh các gian trưng bày, sự kiện nổi bật và các sản phẩm báo chí ấn tượng xuất sắc, hứa hẹn sẽ mang đến một kỳ Hội Báo đổi mới, sáng tạo, hấp dẫn và hiệu quả.

“Hội Báo toàn quốc năm 2026 không chỉ là nơi để tôn vinh những thành tựu của báo chí nước nhà, mà quan trọng hơn, đây là diễn đàn giao lưu mở, là cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa những người làm báo với công chúng – những độc giả, khán thính giả từ mọi miền tổ quốc, nguồn cổ vũ và là trọng tâm phục vụ của báo chí cách mạng”, ông Lê Quốc Minh nói.

Thay mặt địa phương đăng cai tổ chức, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đã thông tin về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng sau khi hợp nhất.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu cho biết, Hải Phòng hiện có quy mô nền kinh tế đứng thứ ba cả nước; tốc độ tăng trưởng GRDP quý I/2026 đạt 11,21%. Theo ước tính, trong quý II năm 2026, tốc độ tăng trưởng của thành phố vẫn đạt mức cao, tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu trong nhóm 5 địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất toàn quốc; tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng ước đạt hơn 113 nghìn tỷ đồng; thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt trên 3 tỷ USD. Năm 2025, thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước về Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).

Nhấn mạnh những thành tựu đạt được của Hải Phòng trong thời gian qua luôn có sự đồng hành, hỗ trợ tích cực của các cơ quan báo chí, truyền thông trên cả nước, Bí thư Thành ủy Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, chung tay, góp sức của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong việc củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội, cổ vũ khát vọng phát triển và tinh thần cống hiến của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân thành phố, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại hàng đầu khu vực.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng nêu rõ, sự đồng hành thường xuyên, sâu rộng của các cơ quan báo chí chính là nguồn lực giúp lan tỏa hình ảnh Hải Phòng, góp phần khẳng định vị thế của một trong những địa phương đi đầu trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Đồng thời, Hải Phòng cam kết phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí, cung cấp đầy đủ thông tin và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tác nghiệp, qua đó tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026

Báo chí phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai mạc, ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các nhà báo lão thành cùng toàn thể đội ngũ những người làm báo cả nước.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết nêu rõ, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam đã dạy: “Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng”. Quán triệt tư tưởng đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu báo chí phải không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, thực sự trở thành nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Đó vừa là sự tôn vinh, vừa là giao ước trách nhiệm mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng gửi gắm cho những người làm báo.

Theo ông Trịnh Văn Quyết, hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng luôn đồng hành và gắn bó máu thịt với sự nghiệp của Đảng, với công cuộc giành độc lập, bảo vệ và dựng xây đất nước. Trong thời gian vừa qua, báo chí nước nhà đã chuyển mình mạnh mẽ: quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định, đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới mô hình hoạt động theo hướng thông minh, hiệu quả. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần được hình thành.

Đề cập chủ đề Hội Báo năm nay “Báo chí Việt Nam: Trung thành - Sáng tạo - Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho rằng đã nói trúng những yêu cầu của thời cuộc. Trung thành là gốc rễ, sáng tạo là con đường, trách nhiệm là đích đến. Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và các nền tảng xuyên biên giới đang làm thay đổi sâu sắc phương thức truyền thông toàn cầu. Nhưng giữa cơn lốc thông tin ấy, một chân lý: Công nghệ có thể thay đổi cách làm báo, nhưng không bao giờ thay đổi được sứ mệnh và lý tưởng của báo chí cách mạng Việt Nam.

Để báo chí cách mạng thực sự trở thành lực lượng tiên phong, một động lực thúc đẩy xã hội phát triển, tôi đề nghị đội ngũ những người làm báo cả nước bám sát vào thực tiễn, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, giữ vững tính Đảng, tính nhân văn, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, là phẩm chất hàng đầu của báo chí cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí, sau khi tinh gọn, phải là một pháo đài vững chắc để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu để đưa Nghị quyết Đại hội 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

Thứ hai, không ngừng đổi mới, sáng tạo, bứt phá, làm chủ công nghệ. Trước làn sóng cách mạng công nghệ, người làm báo không được phép đi sau. Phải quyết liệt thực hiện chuyển đổi số theo tinh thần của Nghị quyết 57, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại, xây dựng tòa soạn hội tụ, đa nền tảng, làm chủ dòng chảy thông tin trên không gian mạng; làm chủ công nghệ không chỉ để theo kịp, mà để dẫn dắt, để báo chí cách mạng giữ vai trò chủ lực, định hướng dư luận ngay trên nền tảng số. Tôi xin lưu ý: Trí tuệ nhân tạo có thể viết được câu chữ, nhưng không thể viết thay được bản lĩnh chính trị, được lương tri và trái tim của người làm báo cách mạng.

Thứ ba, làm tốt vai trò động lực phát triển, vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng và dân vận. Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng; truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.

Thứ tư, kiên định “nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ”, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn. Công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng chỉ là phương tiện; nội dung chất lượng, tính định hướng, tính nhân văn và đạo đức của người làm báo mới làm nên uy tín và sức sống của một tờ báo. Mỗi nhà báo phải giữ vững phương châm “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”; mỗi tờ báo phải là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, kiên quyết chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tuyệt đối không để thương mại hóa làm mờ nhạt thiên chức cao quý của người làm báo chí cách mạng.

Thứ năm, đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí bền vững đi đôi với xây dựng đội ngũ người làm báo tinh nhuệ, bản lĩnh và chuyên nghiệp. Sau sắp xếp, tinh gọn, các cơ quan chủ quản và các tòa soạn phải chủ động đổi mới quản trị, tăng cường tự chủ, giải cho được bài toán kinh tế báo chí trong kỷ nguyên số, bảo đảm nguồn lực tái đầu tư chăm lo đời sống đội ngũ báo chí để mỗi người làm báo yên tâm cống hiến, sáng tạo những tác phẩm có giá trị cao.

“Bất kỳ cuộc chuyển đổi nào cũng có những khó khăn ban đầu về tổ chức, vị trí việc làm và cả những trăn trở rất đời thường của những người làm báo. Nhưng hơn 100 năm qua đã chứng minh người làm báo cách mạng Việt Nam chưa bao giờ lùi bước trước khó khăn gian khổ. Càng trong thử thách, bản lĩnh và phẩm chất, và giá trị, phẩm giá của nghề báo càng tỏa sáng. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các đồng chí yên tâm gắn bó, cống hiến và trưởng thành cùng nghề”, ông Trịnh Văn Quyết nói.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, đội ngũ những người làm báo cả nước sẽ tiếp tục giữ vững ngọn cờ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, cùng với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 14, vững bước tới hai cột mốc lịch sử: 100 năm thành lập Đảng vào năm 2030 và 100 năm thành lập nước vào năm 2045. “Hãy để mỗi trang báo là một viên gạch dựng xây niềm tin xã hội và giữ vững ngọn cờ khát vọng của Việt Nam. Đất nước không thể vươn mình nếu thiếu một nền báo chí bản lĩnh, tiên phong và đầy khát vọng”, ông nói.

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