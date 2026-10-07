Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hoà Panama

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình 'Kết nối yêu thương'
Tối 5/10 tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự chương trình “Kết nối yêu thương” 2026, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, hoàn cảnh khó khăn.
Chương trình do Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.
Chương trình vinh dự được chào đón bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà đã đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong nhiều chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ
Việt Nam coi trọng, mong muốn tiếp tục đưa quan hệ với hai nước Hàn Quốc, Mông Cổ phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững lâu dài.
Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Đại Hàn Dân Quốc Cho Jeong Sik và Phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Sandag Byambatsogt và Phu nhân, ngày 6/9, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ từ ngày 6-11/9.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian trưng bày Hội báo toàn quốc 2026
Chiều tối 21/6, tại thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tham quan các gian trưng bày tại Hội báo toàn quốc năm 2026.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tham quan không gian giới thiệu về chặng đường 101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam, tìm hiểu các sản phẩm báo chí đa nền tảng, mô hình tòa soạn hội tụ và những ứng dụng công nghệ mới trong hoạt động báo chí.
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