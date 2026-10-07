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Chính trị

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hoà Panama

Sáng 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8 tháng 10/2026.

Theo Lê Tuyết/VOV
Sáng 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8 tháng 10/2026.

Sáng 7/10, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino, nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 5-8 tháng 10/2026.

#Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn #Tổng thống Cộng hoà Panama

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Chương trình 'Kết nối yêu thương'

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Chương trình do Bộ Công an và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Cùng dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy.

Chương trình vinh dự được chào đón bà Ngô Phương Ly, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; bà đã đồng hành cùng Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam trong nhiều chương trình chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân lên đường thăm Hàn Quốc và Mông Cổ. Ảnh: TTXVN.
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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gian trưng bày Hội báo toàn quốc 2026

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