Xe

Chốt hạ biển số VIP “HR 88 B 8888”, dân chơi mất hút chạy làng

Biển số “HR 88 B 8888” được xem là đắt nhất Ấn Độ, từng gây sốt với mức 1,17 crore rupee (hơn 3,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, người trả giá cao nhất đã không nộp tiền.

Thảo Nguyễn
Video: Đấu giá biển số "tứ quý 8" giá siêu khủng, dân chơi mất hút bỏ cọc.

Trước đó, sự kiện đấu giá biển số HR 88 B 8888 này lan truyền mạnh trên mạng xã hội tại Ấn Độ khi nhiều người tò mò chiếc xe nào sẽ mang biển số “tứ quý 8” đắt đỏ. Một YouTuber nổi tiếng có tên Arun Panwar còn đăng video hài hước, ghép biển số này lên xe của mình rồi tuyên bố chính anh là người đã trả giá. Nhưng ngay sau đó Panwar cho biết đây chỉ là hình ảnh minh họa để nói về “thực tế khác” phía sau các phiên đấu giá biển số.

1-5134.jpg
Chốt hạ biển số VIP “HR 88 B 8888”, dân chơi mất hút chạy làng.

Theo Panwar, để tham gia, người chơi chỉ cần đóng 10.000 rupee (khoảng 2,93 triệu đồng) phí đăng ký và 1.000 rupee (gần 300.000 đồng) tiền đặt cọc, sau đó có thể trả bất kỳ mức giá nào. Nếu không thanh toán số tiền thắng cuộc, họ chỉ mất tổng cộng 11.000 rupee cho Sở Giao thông Haryana và không chịu thêm bất kỳ chế tài nào. Chính vì thế, việc người thắng cuộc “bỏ cuộc” là chuyện xảy ra thường xuyên; nhiều biển số dù được trả giá cao ngất vẫn quay trở lại sàn đấu giá do chưa được thanh toán.

Thực tế này đã xảy ra với biển HR 88 B 8888 từng gây sốt khi chốt mức 1,17 crore rupee (khoảng hơn 3,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, giới chức Haryana vừa xác nhận kết quả đấu giá đã bị hủy do người trả giá cao nhất không nộp tiền. Như vậy, biển số này sẽ tiếp tục lên sàn trong các phiên đấu giá tiếp theo tại Ấn Độ.

