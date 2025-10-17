Hà Nội

Chơi hình xăm dán, nam TikToker bị dị ứng nghiêm trọng

Cộng đồng trẻ

Chơi hình xăm dán, nam TikToker bị dị ứng nghiêm trọng

TikToker Huỳnh Khánh Đông đăng tải đoạn video "cầu cứu" cộng đồng mạng về vết dị ứng trên cánh tay do hình xăm dán tạm thời từ 2 tuần trước đó.

Thiên Anh
Ngày 16/10, TikToker Huỳnh Khánh Đông tiếp tục đăng tải đoạn video "cầu cứu" cộng đồng mạng về vết dị ứng trên cánh tay do hình xăm dán tạm thời từ 2 tuần trước đó.
Trong clip, Huỳnh Khánh Đông mô tả các dấu mẩn đỏ đã lặn dần, song bị thâm da và mực vẫn chưa biến mất. Nam TikToker cho biết anh sợ hãi khi biết tình trạng dị ứng có thể để lại sẹo.
"Bây giờ làm sao đây mọi người. Từ trước đến giờ, cơ thể Đông lành lặn chưa từng có vết sẹo nào. Tôi tự ti nên không dám ra đường", anh lo lắng nói.
Trước đó, ngày 4/10, Huỳnh Khánh Đông dán 2 hình xăm lớn trên cơ thể với mục đích chụp ảnh. Một hình được dán trên ngực với thời gian lưu trên da 3-5 ngày. Loại thứ 2 lâu trôi hơn, từ 3-4 tuần, được nam TikToker dán trên cánh tay.
Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, phần da trên tay của Huỳnh Khánh Đông bắt đầu có dấu hiệu nổi mẩn đỏ, gồ lên. Chúng xuất hiện cục bộ chạy dọc theo vết mực, không gây ngứa.
Sau đó, Huỳnh Khánh Đông cho biết anh chưa thể đi da liễu vì cuối tuần. May mắn dấu hiệu kích ứng giảm dần nhờ bôi thuốc.
Tiếp đó, dù đã đến bác sĩ da liễu và được dặn tình trạng kéo dài khoảng 1 tuần, nam TikToker tỏ ra "hoảng loạn" khi nhìn vào mảng kích ứng càng sưng đỏ, môi cũng ảnh hưởng.
Huỳnh Khánh Đông cho biết sự việc có thể là "biến cố khủng khiếp nhất trong đời".
Cả 4 video chia sẻ tình trạng phản ứng với mực xăm dán của Huỳnh Khánh Đông thu hút hơn 500.000 lượt xem trên TikTok. Cao nhất là clip chia sẻ cách điều trị với hơn 860.000 lượt xem.
Sau khi trải qua sự cố, Huỳnh Khánh Đông lên tiếng cảnh báo người theo dõi không nên thử qua các loại hình xăm tạm thời lâu trôi để tránh rơi vào trường hợp tương tự. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
Thiên Anh
#hình xăm dán #dị ứng #TikToker #nguy hiểm sức khỏe #Huỳnh Khánh Đông #hình xăm giả

