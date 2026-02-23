Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Choáng ngợp kỳ quan khảo cổ ấn tượng nhất Myanmar

Kho tri thức

Choáng ngợp kỳ quan khảo cổ ấn tượng nhất Myanmar

Tọa lạc giữa miền trung Myanmar, Bagan từng là kinh đô rực rỡ của vương quốc Pagan và hiện được xem là một trong những cảnh quan khảo cổ ấn tượng nhất châu Á.

T.B (tổng hợp)
Từng là trung tâm của vương quốc Pagan hùng mạnh. Từ thế kỷ 9 đến 13, Bagan là kinh đô của vương quốc Pagan – nhà nước đầu tiên thống nhất phần lớn lãnh thổ Myanmar ngày nay. Thời kỳ cực thịnh, nơi đây là trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa quan trọng của khu vực. Ảnh: Pinterest.
Từng là trung tâm của vương quốc Pagan hùng mạnh. Từ thế kỷ 9 đến 13, Bagan là kinh đô của vương quốc Pagan – nhà nước đầu tiên thống nhất phần lớn lãnh thổ Myanmar ngày nay. Thời kỳ cực thịnh, nơi đây là trung tâm chính trị, tôn giáo và văn hóa quan trọng của khu vực. Ảnh: Pinterest.
Hơn 2.000 đền chùa còn tồn tại. Bagan từng có khoảng hơn 10.000 công trình tôn giáo được xây dựng. Hiện nay vẫn còn hơn 2.000 đền, tháp và tu viện tồn tại trên đồng bằng rộng lớn ven sông Ayeyarwady. Ảnh: Pinterest.
Hơn 2.000 đền chùa còn tồn tại. Bagan từng có khoảng hơn 10.000 công trình tôn giáo được xây dựng. Hiện nay vẫn còn hơn 2.000 đền, tháp và tu viện tồn tại trên đồng bằng rộng lớn ven sông Ayeyarwady. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc phản ánh sự phát triển của Phật giáo Theravada (Thượng tọa bộ). Bagan là nơi Phật giáo Theravada phát triển mạnh mẽ, và điều này thể hiện qua các đền tháp với tượng Phật, tranh tường và bia ký mang đậm tư tưởng của dòng Phật giáo này. Ảnh: Pinterest.
Kiến trúc phản ánh sự phát triển của Phật giáo Theravada (Thượng tọa bộ). Bagan là nơi Phật giáo Theravada phát triển mạnh mẽ, và điều này thể hiện qua các đền tháp với tượng Phật, tranh tường và bia ký mang đậm tư tưởng của dòng Phật giáo này. Ảnh: Pinterest.
Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch nung. Phần lớn các đền tháp ở Bagan được xây bằng gạch đỏ nung, kết hợp vữa và trang trí đắp nổi tinh xảo, tạo nên sắc thái kiến trúc đặc trưng giữa vùng đất khô cằn. Ảnh: Pinterest.
Vật liệu xây dựng chủ yếu là gạch nung. Phần lớn các đền tháp ở Bagan được xây bằng gạch đỏ nung, kết hợp vữa và trang trí đắp nổi tinh xảo, tạo nên sắc thái kiến trúc đặc trưng giữa vùng đất khô cằn. Ảnh: Pinterest.
Đền Ananda là một trong những công trình nổi bật nhất. Đền Ananda, xây dựng vào thế kỷ 11, được xem là kiệt tác kiến trúc với bốn tượng Phật lớn quay về bốn hướng chính, thể hiện trình độ nghệ thuật cao của thời Pagan. Ảnh: Pinterest.
Đền Ananda là một trong những công trình nổi bật nhất. Đền Ananda, xây dựng vào thế kỷ 11, được xem là kiệt tác kiến trúc với bốn tượng Phật lớn quay về bốn hướng chính, thể hiện trình độ nghệ thuật cao của thời Pagan. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi động đất. Bagan nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn, và nhiều trận động đất – đặc biệt vào năm 1975 và 2016 – đã gây hư hại cho hàng trăm công trình cổ. Ảnh: Pinterest.
Từng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi động đất. Bagan nằm trong khu vực có hoạt động địa chấn, và nhiều trận động đất – đặc biệt vào năm 1975 và 2016 – đã gây hư hại cho hàng trăm công trình cổ. Ảnh: Pinterest.
Là điểm ngắm bình minh và khinh khí cầu nổi tiếng. Ngày nay, Bagan thu hút du khách bởi cảnh tượng hàng nghìn tháp đền nổi lên trong sương sớm, đặc biệt khi nhìn từ khinh khí cầu bay trên cao. Ảnh: Pinterest.
Là điểm ngắm bình minh và khinh khí cầu nổi tiếng. Ngày nay, Bagan thu hút du khách bởi cảnh tượng hàng nghìn tháp đền nổi lên trong sương sớm, đặc biệt khi nhìn từ khinh khí cầu bay trên cao. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2019, Bagan chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về khảo cổ, kiến trúc và tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
Được UNESCO công nhận Di sản Thế giới. Năm 2019, Bagan chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Thế giới nhờ giá trị nổi bật về khảo cổ, kiến trúc và tôn giáo. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khởi nguồn nền văn minh / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Kỳ quan khảo cổ Myanmar #Lịch sử vương quốc Pagan #Di tích đền tháp cổ #Phật giáo Theravada #Kiến trúc gạch nung độc đáo #Đền Ananda nổi bật

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT