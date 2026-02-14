Hà Nội

Lộ diện di tích cổ chưa từng có ở Pháp

Kho tri thức

Lộ diện di tích cổ chưa từng có ở Pháp

Một di tích cổ được phát hiện ở miền Đông nước Pháp đã gây tò mò không chỉ với một, mà là ba cấu trúc hình tròn cổ xưa được kết nối với nhau.

Thiên Đăng (Theo greekreporter)
Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp mô tả phát hiện ở Marliens gần Dijon là "chưa từng có tiền lệ". Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Việc khai quật địa điểm này đã hé lộ bằng chứng về hoạt động của con người từ Thời Kỳ Đồ Đá Mới đến Thời Kỳ Đồ Sắt đầu tiên. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Phần cổ nhất của khu di tích bao gồm một công trình kiến ​​trúc gồm ba vòng tròn nối liền nhau. Vòng tròn chính ở trung tâm có đường kính khoảng 9,9 mét, khiến nó trở thành vòng tròn lớn nhất. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Ở phía bắc, có một khu vực hình móng ngựa nhỏ hơn, dài khoảng 7,9 mét. Khu vực này được nối trực tiếp với vòng tròn chính. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Ở phía nam, có một thiết kế hình vòng nhỏ hơn nhưng vẫn được kết nối với vòng tròn chính. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Nhóm nghiên cứu tin rằng, cả ba công trình đều có liên quan với nhau về bố cục và thời gian xây dựng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Họ cũng tìm thấy một lớp sỏi trên hai khu vực bao quanh bên hông, cho thấy có thể đã từng có hàng rào bao quanh chúng. Họ cũng đã phát hiện một số hiện vật trong các rãnh của khu di tích, bao gồm bảy mũi tên bằng đá lửa, hai miếng bảo vệ cổ tay của cung thủ, một bật lửa bằng đá lửa và một con dao găm bằng hợp kim đồng. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Nhóm nghiên cứu cho biết, họ chưa từng thấy một công trình nào như thế này trước đây, và chưa từng có công trình nào tương tự được tìm thấy. Ảnh: @Viện Nghiên cứu Khảo cổ học Dự phòng Quốc gia Pháp.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “2 chiếc thuyền độc đáo bậc nhất của ngành khảo cổ học”. Nguồn video: @THVL 24News.
#Di tích cổ #Pháp #vòng tròn #địa chất #tiền sử #đá lửa

