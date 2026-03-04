Hà Nội

Số hóa - Xe

Hé lộ Macbook Neo giá rẻ đủ màu sắc nổi bật

MacBook Neo bất ngờ xuất hiện thoáng qua trên trang tài liệu của Apple, hé lộ mẫu MacBook giá rẻ mới có thể dùng chip A18 Pro và ra mắt ngay trong tuần này.

Tuệ Minh

Apple dường như đã vô tình tiết lộ tên gọi của mẫu MacBook giá rẻ đang được đồn đoán bấy lâu nay, chỉ ít ngày trước thời điểm công bố chính thức. Theo thông tin xuất hiện trên website của hãng, một tài liệu tuân thủ quy định tại Liên minh châu Âu đã nhắc tới cái tên "MacBook Neo" cùng mã model A3404.

Cái tên MacBook Neo (Model A3404) khác lạ xuất hiện trong tài liệu.

Hiện tại, chưa có thêm hình ảnh hay thông số kỹ thuật chính thức nào được công bố. Tuy nhiên, theo các tin đồn trước đó, MacBook Neo được cho là sẽ sử dụng chip dòng A dành cho iPhone, cụ thể có thể là A18 Pro hoặc A19 Pro, thay vì chip dòng M vốn đang được trang bị trên các mẫu MacBook hiện nay.

Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là bước đi đáng chú ý khi Apple mang kiến trúc chip iPhone lên máy tính xách tay.

Bên cạnh đó, mẫu MacBook giá rẻ này được cho là sở hữu màn hình kích thước 12.9 inch. Sản phẩm cũng được đồn đoán sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc nổi bật như vàng, xanh lá, xanh dương và hồng. Tên gọi "Neo" phần nào cho thấy định hướng trẻ trung hơn trong danh mục sản phẩm Mac.

Các màu sắc nổi bật của chiếc MacBook sắp ra mắt

Về vị trí trong dải sản phẩm, MacBook Neo nhiều khả năng sẽ được xếp dưới MacBook Air, trở thành lựa chọn có giá thấp nhất trong dòng MacBook.

Mức giá khởi điểm hiện vẫn chưa được xác nhận, song các ước tính dao động từ 599 USD đến 799 USD, tương đương khoảng 15,8 triệu đồng đến 21,1 triệu đồng theo tỷ giá quy đổi 1 USD = 26.400 đồng.

Theo kế hoạch, giới truyền thông sẽ có cơ hội trải nghiệm trực tiếp MacBook Neo tại các sự kiện "Apple Experience" diễn ra tại New York, London và Shanghai vào lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông nước Mỹ trong ngày thứ Tư.

Đáng lưu ý, lần ra mắt này sẽ không có sự kiện livestream truyền thống của Apple. Thay vào đó, nhiều khả năng hãng sẽ phát hành thông cáo báo chí trên website Apple Newsroom.

MacBook Neo được cho là sẽ sử dụng chip dòng A18 như trên iPhone.

Việc tên sản phẩm bất ngờ xuất hiện rồi nhanh chóng biến mất khỏi trang web chính thức càng làm tăng thêm sự chú ý trước thời điểm công bố.

Nếu đúng như các thông tin rò rỉ, MacBook Neo có thể đánh dấu một hướng đi mới của Apple trong việc mở rộng phân khúc laptop phổ thông, với cấu hình và mức giá dễ tiếp cận hơn so với các mẫu MacBook hiện tại.

Được biết, MacBook Neo sẽ được giới thiệu vào tối ngày 4/3.

iPhone giá rẻ mới, vẫn còn màn hình tai thỏ.
Apple Insider
