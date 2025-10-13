Hà Nội

Niệc nâu bay vào nhà dân ở Quảng Trị quý hiếm cỡ nào?

Giải mã

Niệc nâu bay vào nhà dân ở Quảng Trị quý hiếm cỡ nào?

Người dân ở Quảng Trị đã giao nộp 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm (thuộc họ Hồng hoàng) bay vào nhà cho cơ quan kiểm lâm. Đây là loài chim quý hiếm.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 12/10, ông Nguyễn Xuân Quế, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Kim Ngân thông tin về việc đơn vị mới tiếp nhận 2 cá thể chim niệc nâu do anh Hồ Va Li, trú tại bản Hà Lẹc, xã Kim Ngân tự nguyện giao nộp và bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và Phát triển sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng chăm sóc để chăm sóc và thả về tự nhiên. Ảnh: Tiền phong.
Trước đó, anh Hồ Va Li phát hiện 2 cá thể chim còn non bay vào nhà. Nhận thấy đây có thể là loài quý hiếm, anh đã liên hệ với cơ quan chức năng để giao nộp theo quy định của pháp luật. Ảnh: PLO.
Sau khi tiếp nhận, Hạt Kiểm lâm Kim Ngân kiểm tra xác định đây là 2 cá thể chim niệc nâu quý hiếm. Loài này thuộc nhóm IB, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Ảnh: Công lý.
Chim niệc nâu có tên khoa học là Anorrhinus austeni, thuộc họ hồng hoàng (Bucerotidae) còn gọi là họ mỏ sừng, sở hữu bộ lông màu nâu. Ảnh: Sam Hambly.
Loài chim niệc nâu có bộ lông nâu đặc trưng, mỏ sừng lớn, thường sinh sống trong rừng lá rộng thường xanh hoặc rừng thứ sinh, ghi nhận đến độ cao 1.800m. Ảnh: armaan_chandra.
Chim trống có lông rực rỡ và sáng màu hơn với phần lông mặt màu trắng và các phần dưới màu nâu cam nhạt. Ảnh: Wild Chroma.
Trong khi đó, chim mái có bộ lông tối màu hơn, chủ yếu là nâu và phần lông trên mặt có màu đen. Ảnh: observation.org.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
