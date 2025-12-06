Hà Nội

Sống đạo

Chìa khóa vượt thử thách, giữ lửa yêu thương từ 55 đến 65 tuổi

Dưới đây là những cách vượt qua bốn rào cản tuổi trung niên, duy trì sức khỏe, tình cảm gia đình và cuộc sống ý nghĩa khi bước vào tuổi vàng.

Theo ngoisao.vn

Người thân qua đời

Tôi đã nghe một người bạn nói về điều này trước đây, cách đây vài năm, ông nội cô ấy không may bị ung thư phổi và qua đời. Bởi vì từ nhỏ cô chưa từng trải qua nỗi đau trước cái chết của người thân và ông nội rất yêu thương cô nên cô vô cùng đau lòng trước việc ông ra đi.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Khi nguôi ngoai nỗi đau, cô nhận ra người đau buồn nhất thực ra chính là cha mình. Trong thời gian đó, chỉ sau một đêm cha cô gần như bạc tóc, một người đàn ông trung niên từng thích đi câu cá cùng đồng nghiệp trong những ngày nghỉ và tán gẫu với bạn bè dường như đã cạn kiệt sức lực kể từ đó.

Ban đầu, lẽ ra ông sẽ nghỉ hưu ở tuổi sáu mươi, nhưng do suy sụp tinh thần nhanh chóng nên ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu sớm vì lý do sức khỏe và tinh thần.

Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật tự nhiên không thể cưỡng lại được. Bạn chỉ có thể tranh thủ thời gian để hiếu thảo với cha mẹ, đừng để mất đi rồi mới hối hận suốt đời.

Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày càng xa

Khi bạn ở độ tuổi năm mươi hoặc sáu mươi, con cái của bạn thường ở độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi, nếu lập gia đình sớm, có thể bạn đã lên chức ông bà ở độ tuổi này.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Nhìn thấy hạnh phúc của con cái, gia đình khiến họ cảm thấy hài lòng nhưng không thể tránh khỏi cảm giác mất mát. Nghĩ đến đứa trẻ lúc đó còn nhỏ bé, bế trên tay, tưởng chừng như mới ngày hôm qua.

Ngày nay những đứa con đã lớn, có gia đình riêng và gần như không có thời gian chăm sóc bố mẹ. Trên thực tế, xã hội loài người cũng giống như thế giới động vật tự nhiên. Cha mẹ chỉ là người hướng dẫn, chúng ta trao sự sống cho con cái, đưa chúng vào thế giới này và nhiệm vụ đã hoàn thành.

Tiếp theo, hãy bình tĩnh trao quyền chủ động cho con trẻ. Hãy để chúng tự mình khám phá và nếm trải mọi loại cuộc sống, và chúng ta có thể sống cuộc sống của riêng mình.

Suy giảm chức năng cơ thể

Người ta nói thời gian không chờ đợi một ai cả. Những thứ khác có thể xem nhẹ nhưng thời gian trôi qua sẽ không bao giờ quay trở lại, kéo theo đó là sức khỏe thể chất suy giảm theo năm tháng.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Có thể bạn không chấp nhận tuổi già, có thể bạn cảm thấy trong lòng mình vẫn còn trẻ, nhưng phản ứng bản năng của cơ thể bạn không thể lừa dối người khác.

Lúc này, chúng ta phải quan tâm tới sức khỏe, chăm sóc bản thân đúng mức, chăm sóc cơ thể mình thật tốt và khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Thân thể là điều kiện tiên quyết của mọi việc, nếu không có thân thể tốt thì mọi việc đều vô ích.

Mối quan hệ vợ chồng nhạt nhẽo

Khi một cuộc hôn nhân trải qua mấy chục năm cuộc đời thì dường như người ta đã đoán trước được rằng mối quan hệ sẽ trở nên buồn tẻ, nhạt nhẽo.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Kỳ thực, tình cảm của con người là như vậy, khi còn trẻ thì nhiệt huyết và tận tâm với nhau. Khi tôi già đi, cả hai đều sống một cuộc sống nhẹ nhàng, tĩnh lặng hơn với những nhu cầu thiết yếu hàng ngày nên giờ đây tôi cảm thấy nhạt nhẽo là bình thường.

Nhưng nếu bạn thực sự cảm thấy cuộc sống của mình quá buồn tẻ, bạn cũng có thể tìm một số sở thích để làm phong phú thêm thời gian rảnh rỗi của mình.

Hoặc bạn cũng có thể thử mời đối tác của mình tham gia một chuyến du lịch đã được chờ đợi từ lâu, ngắm nhìn núi sông và tìm lại những cảm xúc lãng mạn ngày ấy.

ngoisao.vn
