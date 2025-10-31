Hà Nội

Doanh nghiệp

Chỉ còn 1 ngày, hòa nhạc ‘Đêm trắng’ do Techcombank tài trợ đến Hà Nội

Khán giả sắp được chiêm ngưỡng kiệt tác âm nhạc hoàng gia Nga cùng Techcombank Private ngay tại Hà Nội.

PV

Chỉ còn 1 ngày nữa, hòa nhạc “White Night – Đêm Trắng” do Techcombank độc quyền tài trợ sẽ chính thức diễn ra trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm trong 2 buổi tối 01 & 02/11/2025. Những kiệt tác bất hủ ‘Hồ Thiên Nga’, ‘Kẹp hạt dẻ’, tổ khúc giao hưởng Scheherazade,... do ba nhà soạn nhạc thiên tài Tchaikovsky, Mussorgsky và Rimsky-Korsakov sáng tác sẽ được tái hiện cùng dàn nhạc St. Petersburg Philharmonic Orchestra - dàn nhạc danh dự và lâu đời nhất của Liên bang Nga.

1-7473.jpg

Với thời lượng 120 phút mỗi đêm, chương trình quy tụ hơn 100 nghệ sĩ được dẫn dắt bởi Nhạc trưởng - Nghệ sĩ Nhân dân Nga Nikolay Alexeev. Có mặt tại Hà Nội vào sáng ngày 1/11/2025, dàn nhạc sẵn sàng cho hai đêm hòa nhạc hứa hẹn mang đến cho khán giả thủ đô những trải nghiệm thú vị và trọn vẹn nhất về không gian nghệ thuật mang đậm phong cách Hoàng gia Nga giữa lòng Hà Nội

Buổi hòa nhạc lấy cảm hứng từ hiện tượng thiên nhiên ‘Đêm Trắng’ (White Night) nổi tiếng – nơi mặt trời gần như không bao giờ lặn vào mùa hạ tại St. Petersburg – thành phố lớn thứ hai của nga. Với cảm hứng ấy, Đêm Trắng được lồng ghép vào không gian của hai đêm nhạc White Night – biểu tượng cho ánh sáng di sản vĩnh cửu, vẻ đẹp trường tồn, được ví như một kỳ quan nghệ thuật, nơi di sản, âm nhạc và cảm xúc giao hòa.

Không gian biểu diễn sẽ được bao phủ bởi vẻ lộng lẫy hoàng gia, nơi từng chi tiết đều được chăm chút đến độ hoàn mỹ; kết hợp cùng ánh sáng tinh xảo, tạo nên không khí trang nghiêm mà vẫn tràn đầy cảm xúc nghệ thuật quyền quý.

Dàn nhạc Giao hưởng St. Petersburg được thành lập từ năm 1882, là dàn nhạc danh dự và lâu đời nhất của Liên bang Nga. Lịch sử lâu đời của dàn nhạc được giới chuyên môn quốc tế nhận xét “là một trong những dàn nhạc danh giá tầm cỡ thế giới và cũng là dàn nhạc quan trọng nhất trong lịch sử nước Nga”. Năm 1934, dàn nhạc được trao danh hiệu “Dàn nhạc Danh dự của Nga” và đây cũng là dàn nhạc đầu tiên của Nga được trao danh hiệu này. Trong gần hai thập kỷ, dàn nhạc đã chinh phục khán giả tại những nhà hát danh tiếng bậc nhất như Musikverein (Vienna), Royal Festival Hall (London), Carnegie Hall (New York) và Tokyo Opera City, đồng thời góp mặt trong nhiều liên hoan âm nhạc lớn tại châu Âu và châu Á.

2-8159.jpg

Bên cạnh các nghệ sĩ quốc tế của dàn nhạc, chương trình còn chào đón các vị khách Quốc tế từ Nga và Đông Âu đến tham dự cùng đại diện các Bộ, Ban ngành của Việt Nam. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia có nền âm nhạc hàn lâm phát triển.

Được biết, 2 đêm hòa nhạc White Night là trải nghiệm độc bản mang đẳng cấp Hoàng gia, dành riêng cho Quý hội viên Techcombank Private – những “khán giả” luôn trân quý cái đẹp, thấu hiểu giá trị nghệ thuật và tiên phong theo đuổi chuẩn mực sống tinh hoa.

Sự kiện đẳng cấp này một lần nữa minh chứng cho cam kết bền vững của Techcombank Private trong việc kiến tạo những giá trị sống vượt thời, nơi văn hoá - nghệ thuật và đẳng cấp cùng giao thoa trong một không gian độc bản. Không đơn thuần là một sự kiện nghệ thuật, đây còn là một không gian lan toả những giá trị văn hoá sâu sắc, điều mà Techcombank luôn gửi gắm trong từng sản phẩm, dịch vụ, kiến tạo dành riêng đến Hội viên Techcombank Private.

Doanh nghiệp

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 bùng nổ với ứng dụng đổi mới

Bùng nổ với bộ vật phẩm và các trải nghiệm công nghệ số lần đầu tiên xuất hiện tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4.

Bộ vật phẩm vận động viên Mùa thứ 4 tiếp tục kế thừa cảm hứng từ thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” với phong cách thiết kế hiện đại, tinh giản mang lại cảm giác thoải mái, phóng khoáng cho các vận động viên. Biểu tượng Khuê Văn Các được lồng ghép sáng tạo vào bộ vật phẩm góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của Thủ đô đồng thời ghi dấu ấn riêng của giải.

· Hòa nhịp cùng xu thế chuyển đổi số, lần đầu tiên, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào thể thao, nổi bật với AI Transformation Movement và hệ thống video cá nhân hóa, mang đến trải nghiệm tương tác độc đáo cho vận động viên và cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế.

Doanh nghiệp

Techcombank Sinh Lời Tự Động: Khi tiền khách hàng an toàn sinh lời mỗi ngày

Những lớp an ninh nghiêm ngặt của Techcombank Sinh Lời Tự Động. Nhờ đâu hơn 4.1 triệu khách hàng tin tưởng bật Techcombank Sinh Lời Tự Động.

· Techcombank Sinh Lời Tự Động đã tạo nên một cuộc cách mạng trong ngành ngân hàng Việt Nam khi là sản phẩm tiên phong tối ưu tài khoản thanh toán đồng thời tích hợp hệ thống bảo vệ đa tầng, mang lại sự an toàn tuyệt đối cho khách hàng. Sản phẩm còn tích hợp với chương trình Techcombank Rewards, cho phép nhân đôi lợi nhuận với điểm U-point, mang lại giá trị gia tăng thiết thực.

Được phát triển dựa trên các mô hình sản phẩm đã thành công trở thành chuẩn mực tại các quốc gia trên thế giới như Singapore, Mỹ, Trung Quốc, Techcombank Sinh Lời Tự Động sở hữu những đặc tính vượt trội và phù hợp hơn với thị trường Việt Nam như: một ngày cũng sinh lời, linh hoạt 24/7, lãi suất lên đến 4,4% và tính an toàn tuyệt đối được bảo đảm bởi các “lớp an ninh nghiêm ngặt”: pháp lý, uy tín thương hiệu, công nghệ.

Doanh nghiệp

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4: Vì một Việt Nam vượt trội

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 05/10/2025, tiếp tục lan tỏa thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

Tiếp nối thành công của 3 mùa giải trước, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 sẽ chính thức trở lại vào 05/10/2025 tại Thủ đô Hà Nội. Kiên định lan tỏa tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” từ những mùa đầu tiên, mùa giải năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng, đưa chạy bộ từ phong trào trở thành một lối sống khỏe mạnh và bền vững trong cộng đồng. Là giải chạy biểu trưng thường niên của Thủ đô Hà Nội, được tổ chức quy mô, chuyên nghiệp, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 là dịp để các vận động viên lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và cùng nhau đóng góp vào sự phát triển tích cực của xã hội.

Năm nay, sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi được tổ chức ngay sau Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Là sự kiện thể thao cộng đồng quy mô lớn đầu tiên tại Thủ đô sau dấu mốc lịch sử trọng đại này, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 được tổ chức bởi Sunrise Events Vietnam, dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội và Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cùng sự đồng hành chiến lược từ Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank), tiếp tục hành trình kết nối cộng đồng thông qua thể thao.

