Doanh nghiệp

Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 bùng nổ với ứng dụng đổi mới

Bùng nổ với bộ vật phẩm và các trải nghiệm công nghệ số lần đầu tiên xuất hiện tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4.

PV

Bộ vật phẩm vận động viên Mùa thứ 4 tiếp tục kế thừa cảm hứng từ thông điệp “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” với phong cách thiết kế hiện đại, tinh giản mang lại cảm giác thoải mái, phóng khoáng cho các vận động viên. Biểu tượng Khuê Văn Các được lồng ghép sáng tạo vào bộ vật phẩm góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa của Thủ đô đồng thời ghi dấu ấn riêng của giải.

· Hòa nhịp cùng xu thế chuyển đổi số, lần đầu tiên, Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào thể thao, nổi bật với AI Transformation Movement và hệ thống video cá nhân hóa, mang đến trải nghiệm tương tác độc đáo cho vận động viên và cộng đồng yêu thể thao trong nước và quốc tế.

· Đường chạy Mùa thứ 4 tiếp tục đạt chứng nhận quốc tế từ Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS) và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, khẳng định chất lượng tổ chức của Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank.

42.jpg

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2025 – Chỉ gần một tháng nữa, hàng chục nghìn vận động viên từ khắp Việt Nam và thế giới sẽ hội tụ về Thủ đô để cùng sải bước tại Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4. Được tổ chức ngay sau chuỗi hoạt động chào mừng Đại lễ 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 4 đã phát huy vai trò đồng hành cùng Chính phủ lan tỏa tinh thần sống khỏe và phát triển bền vững. Đồng thời, với tiêu chuẩn tổ chức quốc tế, giải chạy khẳng định vị thế đẳng cấp của một sự kiện thể thao biểu trưng của Thủ đô Hà Nội, mang đến giá trị thiết thực cho cộng đồng và góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, hội nhập ra thế giới. Tiếp thêm động lực tập luyện cho các vận động viên trước thềm giải đấu, Ban tổ chức vừa hé lộ bộ vật phẩm vô cùng “trendy”, bùng nổ với những trải nghiệm công nghệ số lần đầu tiên xuất hiện tại giải.

Ở mỗi mùa giải, bộ vật phẩm dành cho vận động viên luôn là điểm nhấn được mong chờ, vừa mang giá trị sử dụng vừa mang ý nghĩa tinh thần đồng hành cùng các vận động viên mỗi mùa giải. Năm nay, tiếp nối cảm hứng từ tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”, bộ vật phẩm lấy hình ảnh Khuê Văn Các – biểu tượng tri thức và văn hiến của kinh thành Thăng Long – làm cảm hứng chủ đạo, kết hợp với tinh thần thiết kế “Những Đường Cong Giao Thoa” để khắc họa sự uyển chuyển, tính kết nối và sự cộng hưởng của sức mạnh cộng đồng. Từ áo thi đấu, túi rút, áo Finisher (chỉ dành cho cự ly Marathon) đến huy chương hoàn thành, những đường cong cách điệu gợi lên nhịp sải bước đồng điệu, nơi mỗi cá nhân mang câu chuyện riêng nhưng cùng cộng hưởng trong một hành trình chung, hướng đến tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội”.

40.png

Đặc biệt, huy chương mùa giải năm nay được thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật, vừa mang tính di sản, vừa mang hơi thở hiện đại. Hình ảnh Khuê Văn Các và họa tiết chim Lạc được cách điệu tinh tế, kết hợp cùng đường nét sáng tạo và hiệu ứng ánh sáng hiện đại, đầy năng lượng, tạo nên biểu tượng giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Khi cầm trên tay tấm huy chương, mỗi vận động viên không chỉ cảm thấy tự hào về thành quả rèn luyện của bản thân, mà còn cảm nhận được mạch nguồn văn hóa Việt chảy xuyên suốt, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai trong từng bước chạy.

Đồng hành cùng các vận động viên, PR Sport tiếp tục giữ vai trò Nhà tài trợ trang phục chính thức, mang đến những thiết kế “made in Vietnam” sáng tạo và chất lượng, góp phần nâng tầm trải nghiệm cho cộng đồng người yêu chạy bộ.

Tiên phong mang công nghệ hiện đại vào thể thao, lan tỏa tinh thần sống khỏe

Là ngân hàng tiên phong trong chuyển đổi số tại Việt Nam, Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dắt khi đưa công nghệ AI vào các hoạt động thể thao cộng đồng. Ngay trước thềm giải chạy năm nay, nhà tài trợ chiến lược đã giới thiệu hoạt động tương tác mạng xã hội AI Transformation Movement – một trải nghiệm số độc đáo kết hợp giữa công nghệ và thể thao.

Lần đầu tiên, hệ thống AI đa mô hình được ứng dụng để tạo nên video cá nhân hóa sống động, tái hiện hành trình chạy của từng người theo cách độc nhất. Chỉ với một bức ảnh, người dùng có thể nhìn thấy “phiên bản vượt trội” của chính mình – từ những phút giây vượt qua sự trì hoãn, mệt mỏi hay nghi ngờ bản thân, đến khoảnh khắc chạm đích trong niềm hạnh phúc. Đây không chỉ là một trải nghiệm số mới mẻ, khác biệt, mà còn góp phần lan tỏa tinh thần thể thao, thông điệp về lối sống khỏe mạnh, tích cực đến cộng đồng. AI Transformation Movement qua đó trở thành cầu nối cộng đồng, nơi mỗi cá nhân đều có thể trở thành nguồn cảm hứng, góp phần khẳng định tinh thần “Bước chạy vì một Việt Nam vượt trội” cùng Techcombank.

41.jpg

Không dừng lại ở đó, Ban tổ chức cũng triển khai hệ thống video cá nhân hóa miễn phí cho tất cả vận động viên, bao gồm cả các em nhỏ tham gia Giải chạy thiếu nhi KIDS RUN. Hệ thống máy quay được bố trí tại nhiều điểm gắn những địa danh biểu tượng của Thủ đô sẽghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân của các vận động viên. Sau cuộc đua, vận động viên có thể dễ dàng tìm lại video khoảnh khắc thông qua công nghệ nhận diện gương mặt và số BIB. Đây không chỉ minh chứng cho nỗ lực của Ban tổ chức trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng tầm trải nghiệm thể thao, mà còn giúp vận động viên lưu giữ trọn vẹn những khoảnh khắc cảm xúc trên mỗi bước chạy lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sống khỏe và sống tích cực đến cộng đồng.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội, chia sẻ: “Với vai trò là cơ quan chuyên môn, Sở Văn hóa và Thể thao ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ban tổ chức Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank trong việc quảng bá hình ảnh Thủ đô - ngàn năm văn hiến, năng động và phát triển. Chúng tôi hoan nghênh việc lồng ghép hình ảnh biểu trưng của Hà Nội trong bộ vật phẩm và tiên phong ứng dụng những công nghệ tiên tiến, bắt kịp xu thế thời đại nhằm nâng cao trải nghiệm cho vận động viên. Với nỗ lực của Ban tổ chức qua từng mùa giải, tôi tin rằng giải chạy sẽ tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện thể thao – văn hóa – du lịch tiêu biểu của Thủ đô, mang tầm vóc quốc tế,góp phần phát triển bền vững phong trào thể thao cộng đồng, quảng bá hình ảnh Hà Nội tới bạn bè thế giới.”

Bà Thái Minh Diễm Tú, Giám đốc Khối Tiếp thị Ngân hàng Techcombank cho biết: “Techcombank đã đồng hành cùng giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank từ những năm đầu tiên. Trải qua mỗi mùa giải, Techcombank cùng Ban tổ chức luôn nỗ lực để mang đến trải nghiệm khác biệt, mới mẻ và đáng nhớ cho mỗi vận động viên tham gia. Những nỗ lực ấy góp phần củng cố vị thế tiên phong của giải chạy, thúc đẩy tinh thần sống khỏe và phong trào thể thao cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi cá nhân tìm thấy cảm hứng từ chính mình, cộng đồng sẽ được tiếp thêm năng lượng để cùng hướng tới một Việt Nam vượt trội.”

“Với Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4, chúng tôi mong muốn mang đến cho các vận động viên cơ hội thử thách bản thân, khám phá và phát huy sức mạnh thông qua một sự kiện thể thao chuẩn quốc tế. Ban tổ chức cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng thông qua bộ vật phẩm vận động viên và lần đầu tiên triển khai video cá nhân hóa giúp mỗi vận động viên lưu giữ trọn vẹn dấu ấn thi đấu. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động tương tác để huấn luyện cũng như chăm sóc vận động viên, nhằm mang đến trải nghiệm ngày càng toàn diện và khác biệt” - Ông Rob Zamacona, Tổng giám đốc công ty Sunrise Events Vietnam chia sẻ.

Đường chạy chuẩn quốc tế: “hộ chiếu” đưa vận động viên Việt ra thế giới

Cùng với những đầu tư về thiết kế và công nghệ, chất lượng chuyên môn tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Đường đua Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank Mùa thứ 4 vừa được Hiệp hội Marathon Thế giới (AIMS) công nhận đạt chuẩn quốc tế, đồng thời đạt chứng nhận của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam. Đây là yếu tố quan trọng giúp thành tích của vận động viên được ghi nhận trong hệ thống toàn cầu và mở ra cơ hội tranh tài tại các giải chạy danh giá nhất hành tinh thuộc hệ thống Abbott World Marathon Majors như Boston Marathon, Chicago Marathon hay London Marathon.

Việc bốn năm liên tiếp đạt đồng thời cả hai chứng nhận không chỉ khẳng định uy tín, chất lượng của giải, mà còn chứng minh nỗ lực không ngừng của Ban tổ chức trong việc nâng tầm phong trào marathon Việt Nam, đưa vận động viên trong nước tiến gần hơn tới bản đồ thể thao quốc tế.

#Giải Marathon Quốc tế Hà Nội #Techcombank #ứng dụng công nghệ số trong thể thao #bộ vật phẩm chạy bộ #huy chương nghệ thuật #Chứng nhận AIMS

