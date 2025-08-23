Hà Nội

Ổ SSD siêu bé chỉ bằng thẻ sim, tháo lắp bằng đơn giản

Số hóa

Ổ SSD siêu bé chỉ bằng thẻ sim, tháo lắp bằng đơn giản

Định nghĩa “Mini SSD” cũng ra đời dựa theo tên của loại ổ cứng thể rắn nhưng lại chỉ bé như thẻ micro SD.

Tuệ Minh
Thẻ nhớ MicroSD tuy nhỏ nhưng chậm, ổ lưu trữ M.2 trên PC của bạn thì cực nhanh nhưng lại lớn hơn và được đóng kín hoàn toàn.
Giờ đây, một loại SSD mới từ Trung Quốc có thể là sự kết hợp hoàn hảo của cả hai yếu tố — và nó đã sẵn sàng xuất hiện trong hai thiết bị chơi game di động tiên tiến.
Nhà sản xuất thiết bị lưu trữ Trung Quốc Biwin gọi sản phẩm của họ là "Mini SSD", mặc dù một nhà sản xuất khác gọi nó là "1517".
Kích thước chỉ 15mm x 17mm x 1,4mm, nhỏ hơn đồng xu 1 cent Mỹ và chỉ lớn hơn một chút so với MicroSD. Thiết bị lưu trữ nhỏ chỉ bằng thẻ SIM nhưng mang sức mạnh ngang ngửa ổ M.2.
Sản phẩm này cung cấp tốc độ đọc tuần tự tối đa 3.700 megabyte mỗi giây (hoặc 3.400 MB/giây ghi) qua kết nối PCIe 4x2, và có các mức dung lượng 512GB, 1TB và 2TB.
Mặc dù thẻ SD Express kích thước đầy đủ về mặt lý thuyết có thể vượt qua Mini SSD với tốc độ 3.940MB/giây, nhưng kích thước của nó lại gần gấp đôi sản phẩm của Biwin.
Để dễ hình dung, thẻ MicroSD Express mới tương thích với Nintendo Switch 2 có tốc độ lý thuyết tối đa là 985MB/giây, chậm hơn đến một phần ba.
Thiết bị lưu trữ này có tốc độ đọc ghi cao hơn gấp 3 lần so với thẻ MicroSD.
Điểm thú vị là Biwin thiết kế khe cắm tương tự khe SIM điện thoại, cho phép tháo lắp bằng que chọc SIM.
Sản phẩm còn đạt chuẩn chống nước bụi IP68 và chịu được va đập khi rơi từ độ cao 3 mét, mở rộng khả năng ứng dụng trên laptop, tablet, điện thoại và máy ảnh.
Không rõ liệu Mini SSD của Biwin có phải là một tiêu chuẩn thực sự mà các nhà sản xuất thiết bị lưu trữ khác có thể dễ dàng áp dụng hay không. Tuy nhiên, công ty đang tiếp thị sản phẩm này cho máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại, máy ảnh và nhiều thiết bị khác, với khe cắm riêng hoạt động giống hệt như khe cắm thẻ SIM trên điện thoại thông minh: cắm một chiếc ghim vào để tháo khay.
GPD Win 5 và OneXPlayer Super X, hai mẫu máy chơi game cao cấp của Trung Quốc, đã xác nhận tích hợp khe Mini SSD. Đây là dấu hiệu cho thấy công nghệ mới này sẽ sớm xuất hiện trên nhiều thiết bị hiệu năng cao.
Giá bán và thời điểm thương mại hóa của Mini SSD vẫn chưa được công bố, nhưng với những gì thể hiện, đây có thể là bước tiến lớn trong lưu trữ tốc độ cao và siêu gọn.
Bộ nhớ gắn ngoài dành cho smartphone của Bewin dùng Mini SSD nhỏ như thẻ sim nhưng tốc độ gấp ba lần thẻ Micro SD.
Tuệ Minh
theverge.com
