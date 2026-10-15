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Số hóa - Xe

Jeff Bezos dự báo AI có thể mở ra tuần làm việc 3 ngày

Jeff Bezos cho rằng AI sẽ thúc đẩy năng suất lao động, giúp con người rút ngắn tuần làm việc xuống ba ngày và giảm áp lực phải duy trì hai nguồn thu nhập.

Thiên Trang (th)

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) làm dấy lên lo ngại về nguy cơ mất việc, nhà sáng lập Amazon Jeff Bezos lại đưa ra góc nhìn lạc quan về tương lai của thị trường lao động. Trong cuộc phỏng vấn với Fox News, ông cho rằng những tiến bộ của AI có thể tạo ra bước nhảy vọt về năng suất, giúp con người làm việc ít hơn mà vẫn duy trì mức sống. Theo Bezos, tuần làm việc năm ngày hiện nay có thể được thay thế bằng lịch làm việc chỉ ba ngày mỗi tuần khi công nghệ phát triển đủ mạnh.

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Jeff Bezos cho rằng AI có thể giúp tăng năng suất và mở ra những lựa chọn linh hoạt hơn về thời gian làm việc. (Ảnh: t-systems)

Không chỉ kỳ vọng rút ngắn thời gian làm việc, Bezos còn cho rằng năng suất tăng cao có thể thay đổi cách các gia đình tổ chức cuộc sống. Những hộ gia đình hiện phụ thuộc vào hai nguồn thu nhập có thể trở lại mô hình chỉ một người đi làm, trong khi người còn lại có thêm lựa chọn dành thời gian cho gia đình hoặc các hoạt động cá nhân. Tuy nhiên, đây mới là viễn cảnh được ông dự báo, chưa phải kết quả đã được chứng minh trên diện rộng.

Trái với quan điểm cho rằng AI sẽ khiến thất nghiệp gia tăng, Bezos thậm chí nhận định thị trường có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực khi người lao động không còn phải làm nhiều công việc để bảo đảm thu nhập. Trước câu hỏi về việc Amazon cắt giảm khoảng 30.000 nhân sự trong 12 tháng, ông phủ nhận đây là hệ quả trực tiếp của AI. Theo Bezos, việc tinh giản nhân sự liên quan đến quá trình mở rộng quá nhanh và tuyển dụng ồ ạt sau đại dịch COVID-19.

Đối với làn sóng đầu tư AI, Bezos cho rằng tình trạng được ví như “bong bóng” công nghệ vẫn có mặt tích cực. Dù nhà đầu tư có thể thua lỗ khi rót vốn vào những dự án thiếu triển vọng, dòng tiền đầu cơ cũng giúp nhiều ý tưởng có cơ hội được thử nghiệm. Theo ông, những công nghệ tạo ra giá trị thực sự vẫn có thể tồn tại sau khi thị trường điều chỉnh. Bezos cũng bày tỏ sự đồng tình với cách gọi “siêu trí tuệ” thay cho thuật ngữ trí tuệ nhân tạo.

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Tác động của AI đến việc làm vẫn là chủ đề gây tranh luận, khi kỳ vọng tăng năng suất song hành với lo ngại về nguy cơ thay thế lao động. (Ảnh: vneconomy)

Những dự báo lạc quan này có điểm tương đồng với quan điểm của Elon Musk về một tương lai dư dả nhờ tiến bộ công nghệ. Dù vậy, tác động thực tế của AI đến việc làm vẫn cần được theo dõi. Theo nội dung được dẫn từ báo cáo tháng 6 của Yale Budget Lab, ảnh hưởng của AI đến thị trường lao động Mỹ kể từ cuối năm 2022 còn tương đối hạn chế, với xu hướng thay đổi tính chất công việc rõ nét hơn việc xóa bỏ hàng loạt vị trí. Vì thế, viễn cảnh tuần làm việc ba ngày vẫn phụ thuộc vào tốc độ phát triển công nghệ, cách doanh nghiệp phân phối lợi ích năng suất và khả năng thích ứng của thị trường lao động.

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#AI #tuần làm việc #Jeff Bezos #năng suất #công nghệ #thị trường lao động

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