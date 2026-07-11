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Chính trị

Chân dung hai Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa được bổ nhiệm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký 2 Quyết định về việc điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hải Ninh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Đoàn Trung Kiên

Ông Đoàn Trung Kiên sinh năm 1979, quê quán tại tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình); trình độ Tiến sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông từng giữ các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội, Giám đốc Học viện Tư pháp và kinh qua nhiều vị trí tại Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ cũng bổ nhiệm ông Phạm Quang Hưng, Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

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Tân Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Quang Hưng

Ông Phạm Quang Hưng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Ninh Bình. Trình độ: lý luận chính trị cao cấp; thạc sĩ và làm nghiên cứu sinh tại Đại học Tổng hợp Saskatchewan, Canada.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông là Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin.

Ông từng là giảng viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Cục trưởng Cục Đào tạo với nước ngoài, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (sau khi sáp nhập Vụ Hợp tác quốc tế và Cục Đào tạo với nước ngoài), Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi được kiện toàn gồm: Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn; Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng; các Thứ trưởng: Lê Quân, Nguyễn Thị Quyên Thanh, Phạm Quang Hưng và Đoàn Trung Kiên.

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