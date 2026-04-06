Chân dung Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI

Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XVI, có 493 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 493 đại biểu tán thành.
Theo chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI, ngày mai (7/4), Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.
Ngày 6/4/2026, Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc và bước vào ngày làm việc đầu tiên dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
Chiều 6/4/2026 tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam Iain Frew.
Tại phiên họp thứ Nhất, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về phân công nhiệm vụ và công tác nhân sự Quốc hội khóa XVI.
Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư tỉnh Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chiều 6/4, Quốc hội chính thức bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI bằng hình thức bỏ phiếu kín và biểu quyết thông qua các Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội.
Nhiều đại biểu bày tỏ kỳ vọng Quốc hội khóa XVI sẽ nâng cao chất lượng lập pháp, tăng cường hiệu lực giám sát, quyết sách kịp thời, chính xác các vấn đề lớn của đất nước.
Sáng nay (6/4), bên hành lang phiên khai mạc Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, các đại biểu bày tỏ kỳ vọng lớn về một nhiệm kỳ đổi mới, coi thể chế là động lực then chốt cho sự phát triển.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trách nhiệm và lòng biết ơn, cam kết phục vụ nhân dân và phát huy hiệu quả hoạt động của Quốc hội khóa XVI.
Sau khi được Quốc hội tín nhiệm, bỏ phiếu tán thành tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI, ông Trần Thanh Mẫn đã tuyên thệ và phát biểu nhậm chức.
Ngày 6/4/2026, Quốc hội chính thức bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.
Ông Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội khoá XV tiếp tục được tín nhiệm với số phiếu tán thành 491/491 (đạt 98,20%), tái cử giữ chức Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.
Theo Hội đồng bầu cử quốc gia, có 498 người không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh và có 2 người trúng cử đại biểu Quốc hội có đơn phản ánh.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng và Nhân dân kỳ vọng các đại biểu Quốc hội tiếp tục là những đại diện tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, tiếp nối xứng đáng truyền thống vẻ vang 80 năm của Quốc hội Việt Nam.
Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, phải đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới; không chỉ điều chỉnh thực tiễn hiện hữu, mà còn phải kiến tạo tương lai.
Quốc hội khóa XVI không chỉ kiện toàn nhân sự tại kỳ họp đầu nhiệm kỳ mà còn xem xét nhiều luật, nghị quyết quan trọng, cho thấy đổi mới trong tổ chức kỳ họp.
Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu kỳ vọng nhiệm kỳ khóa XVI sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động lập pháp, nâng cao chất lượng quyết sách và tăng giám sát thực tiễn.
Đột phá thể chế là yêu cầu cấp thiết để phát triển lực lượng sản xuất trong kỷ nguyên số, qua đó khai thác hiệu quả nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị 2 bên nỗ lực thúc đẩy thương mại song phương theo hướng cân bằng, lành mạnh, bền vững, mở cửa tối đa cho hàng nông thủy sản và chăn nuôi của Việt Nam.
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều 5/4/2026, khai mạc vào sáng ngày 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.