Bạn đọc

CDC Tây Ninh: Bài học từ gói thầu hiệu chuẩn thiết bị trúng thầu giá thấp

Dù trúng thầu với giá giảm gần 50%, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ vừa bị CDC Tây Ninh chấm dứt hợp đồng do không đảm bảo năng lực thực hiện.

Thục Anh

Trong hoạt động đấu thầu, việc lựa chọn được nhà thầu có mức giá tiết kiệm cho ngân sách là mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, câu chuyện tại gói thầu IB2500489387 do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Tây Ninh làm chủ đầu tư đã cho thấy một góc nhìn khác về mối quan hệ giữa giá thầu và khả năng thực thi hợp đồng trên thực tế.

Từ quy trình đấu thầu bài bản...

Gói thầu "Bảo trì, hiệu chuẩn trang thiết bị năm 2025" (mã TBMT: IB2500489387) được triển khai dựa trên Quyết định số 210/QĐ-KSBT ngày 30/10/2025 của Giám đốc CDC Tây Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Gói thầu này có giá dự toán là 741.325.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi lăm ngàn đồng), nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước.

Quy trình phê duyệt E-HSMT được thực hiện chặt chẽ qua Quyết định số 1548/QĐ-KSBT ngày 05/11/2025. Theo Biên bản mở thầu ngày 17/11/2025, có 02 nhà thầu tham gia cạnh tranh. Kết quả, Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (Mã định danh: vn0314902658) đã giành chiến thắng với mức giá trúng thầu là 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng).

So với giá gói thầu, nhà thầu này đã giảm giá tới hơn 46% (tiết kiệm hơn 341 triệu đồng). Ngày 05/12/2025, ông Huỳnh Hữu Dũng – Giám đốc CDC Tây Ninh đã ký Quyết định số 1333/QĐ-KSBT chính thức phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho đơn vị này với thời gian thực hiện hợp đồng là 30 ngày.

Phân tích yêu cầu kỹ thuật: "Rào cản" cho nhà thầu thiếu nguồn lực

Nhìn vào Chương V về Yêu cầu kỹ thuật trong hồ sơ mời thầu, có thể thấy tính chất công việc đòi hỏi chuyên môn rất cao. Danh mục hiệu chuẩn bao gồm hơn 80 loại thiết bị tinh vi như: Máy đo bụi Microdust Pro, Máy đo CO2, thiết bị quan trắc môi trường và các hệ thống xét nghiệm chuyên sâu.

Chủ đầu tư yêu cầu rất rõ tại mục 5.1: "Trên giấy chứng nhận hiệu chuẩn cần thể hiện đầy đủ các thông số như số hiệu chính, hệ số hiệu chính, độ không đảm bảo đo và các thông số có liên quan". Đặc biệt, nhà thầu phải đảm bảo việc liên kết chuẩn và cung cấp đầy đủ mã số thiết bị chuẩn, nhà sản xuất, thời hạn hiệu chuẩn của chuẩn đo lường.

Theo chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ: "Đối với lĩnh vực hiệu chuẩn thiết bị y tế, yêu cầu kỹ thuật chính là 'linh hồn' của gói thầu. Việc nhà thầu bỏ giá thấp kỷ lục trong khi phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn về độ không đảm bảo đo và chuẩn đo lường quốc gia là một thách thức cực lớn. Nếu không có đội ngũ nhân sự tinh nhuệ và máy móc chuẩn hiện đại, nhà thầu rất dễ rơi vào tình trạng 'việt vị' khi triển khai thực tế".

5-3494.png
Ngày 16/01/2026, Giám đốc CDC Tây Ninh đã ký Quyết định số 113/QĐ-KSBT về việc phê duyệt xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng. Nguồn MSC

Quyết định chấm dứt hợp đồng: Sự quyết liệt của chủ đầu tư

Dù đã ký hợp đồng số HD2500211296 vào ngày 10/12/2025, nhưng quá trình thực thi đã không suôn sẻ. Ngày 16/01/2026, Giám đốc CDC Tây Ninh đã ký Quyết định số 113/QĐ-KSBT về việc phê duyệt xử lý nhà thầu vi phạm hợp đồng.

Theo nội dung Quyết định 113, lý do vi phạm được nêu rõ: "Không hoàn thành hợp đồng gói thầu Bảo trì, hiệu chuẩn trang thiết bị năm 2025". Cụ thể, giá trị hợp đồng đã ký là 400.000.000 đồng nhưng giá trị nghiệm thu thực tế chỉ đạt 233.100.000 đồng.

Căn cứ theo khoản 23 Điều 140 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP, CDC Tây Ninh đã đưa ra hình thức xử lý nghiêm khắc: Chấm dứt hợp đồng với Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học Công nghệ. Đăng tải thông tin vi phạm hợp đồng của nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Góc nhìn pháp lý và ý kiến chuyên gia

Phân tích về vấn đề này dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Việc chủ đầu tư chấm dứt hợp đồng và đăng tải thông tin vi phạm là hoàn toàn phù hợp với quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và đặc biệt là các quy định mới tại Luật số 90/2025. Theo quy định mới, việc không hoàn thành hợp đồng không chỉ dẫn đến thiệt hại về thời gian cho đơn vị sử dụng ngân sách mà còn khiến nhà thầu đối mặt với nguy cơ bị cấm tham gia các gói thầu tương tự trong tương lai".

Luật sư Hương nhấn mạnh thêm: "Cần lưu ý rằng theo Luật 90/2025, tính minh bạch và trách nhiệm của nhà thầu sau trúng thầu được đẩy lên rất cao. Việc bỏ giá thầu thấp để trúng thầu bằng mọi giá sau đó không thực hiện được là hành vi gây rối loạn thị trường đấu thầu và cần được xử lý nghiêm để làm gương".

Dưới góc độ chuyên gia đánh giá, ông Nguyễn Quốc Vũ nhận định: "Chúng ta cần nhìn nhận khách quan. Một mặt, nhà thầu có thể đã quá lạc quan khi tính toán chi phí vận hành dẫn đến việc không đủ kinh phí bù đắp cho các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của CDC Tây Ninh. Mặt khác, quyết định của CDC Tây Ninh cho thấy sự quyết liệt trong quản lý chất lượng. Họ thà đau một lần, chấm dứt để tìm phương án thay thế còn hơn chấp nhận những kết quả hiệu chuẩn không đạt chuẩn, vốn có thể gây hậu quả nghiêm trọng trong công tác kiểm soát bệnh tật".

Gói thầu IB2500489387 khép lại với một kết quả không mong muốn cho cả hai bên. Nhà thầu bị tổn hại uy tín và đối mặt với các hình thức kỷ luật, trong khi chủ đầu tư CDC Tây Ninh phải đối mặt với việc chậm trễ trong công tác bảo trì thiết bị y tế định kỳ.

Đây là bài học đắt giá cho các đơn vị tham gia đấu thầu: Giá thấp là lợi thế cạnh tranh, nhưng năng lực thực thi mới là yếu tố sống còn. Đối với các chủ đầu tư, việc giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện theo đúng E-HSMT và yêu cầu kỹ thuật tại Chương V là chìa khóa để bảo vệ dòng vốn ngân sách và đảm bảo chất lượng dịch vụ công.

Sự việc này một lần nữa khẳng định tinh thần của Luật Đấu thầu 2023 và Luật 90/2025: Đấu thầu không chỉ là cuộc đua về giá, mà là cuộc đua của chất lượng, uy tín và trách nhiệm thượng tôn pháp luật.

Bạn đọc

Kịch tính gói thầu tại Đồng Nai: Từ 'đạt' năng lực đến bị chấm dứt hợp đồng

Vượt qua vòng đánh giá một cách thuyết phục, Công ty Hoàng Phong đã bị Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai chấm dứt hợp đồng vì vi phạm cam kết, gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính trung thực sau lựa chọn nhà thầu.

Ngày 07/10/2025, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, ông Lê Anh Phong, đã ký Quyết định số 1141/QĐ-BVNĐĐN, chính thức chấm dứt hợp đồng với nhà thầu trúng gói "Mua sắm hệ thống thiết bị chống sét lan truyền và hệ thống tiếp địa cho tủ điện trạm 500 KVA". Động thái quyết liệt này diễn ra sau khi phát hiện nhà thầu vi phạm nghiêm trọng cam kết, cho thấy sự nghiêm minh trong quản lý hợp đồng mua sắm công, nhưng cũng đặt ra câu hỏi về năng lực thực thi của doanh nghiệp sau khi trúng thầu.

3.png
Quyết định xử phạt số 1141/QĐ-BVNĐĐN. Nguồn MSC
Xem chi tiết

Bạn đọc

Đấu trường 45 tỷ tại BVĐK Lâm Đồng: Hé lộ lý do một "ông lớn" bị chấm dứt hợp đồng

Gói thầu vật tư ngoại thần kinh hơn 45 tỷ đồng tại BV Đa khoa Lâm Đồng thu hút 16 nhà thầu, nhưng kịch tính lại nằm ở giai đoạn hậu kiểm, sau khi đã có kết quả.

Một cuộc đua marathon trong đấu thầu vừa có hồi kết kịch tính tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng. Gói thầu "Vật tư chuyên khoa ngoại thần kinh" trị giá hơn 45 tỷ đồng không chỉ thu hút tới 16 nhà thầu tham gia, mà còn chứng kiến một trong những đơn vị thắng lớn bất ngờ bị chấm dứt hợp đồng và chịu chế tài tài chính nặng nề do vi phạm hợp đồng.

"Đấu trường" khốc liệt và quá trình sàng lọc gắt gao

Xem chi tiết

Bạn đọc

Bất ngờ tại Bệnh viện Y học cổ truyền BR-VT: Chấm dứt hợp đồng với nhà thầu

Kịch tính gói thầu hơn 2,8 tỷ đồng tại Bệnh viện Y học cổ truyền BR-VT khi nhà thầu xếp hạng nhất, trúng thầu với giá tốt lại không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Câu chuyện đấu thầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có một cái kết đầy bất ngờ khi nhà thầu trúng thầu sau một cuộc cạnh tranh gay cấn lại bị chính chủ đầu tư ra quyết định chấm dứt hợp đồng. Vụ việc tại gói thầu "Xây lắp và thiết bị" thuộc dự án "Sửa chữa cơ sở vật chất tại Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024" đã cho thấy sự quyết liệt trong công tác quản lý và giám sát thực hiện hợp đồng của chủ đầu tư.

44-1089.png
Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (nay là Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa – Vũng Tàu) đã có một cái kết đầy bất ngờ khi nhà thầu trúng thầu sau một cuộc cạnh tranh gay cấn lại bị chính chủ đầu tư ra quyết định chấm dứt hợp đồng với Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Phát Triển Việt. Nguồn MSC
Xem chi tiết

