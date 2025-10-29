Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cảnh báo trồng sai cây khiến rắn kéo vào nhà rình rập

Giải mã

Cảnh báo trồng sai cây khiến rắn kéo vào nhà rình rập

Một số cây tỏa mùi thu hút rắn hoặc tạo môi trường ẩm mát, buộc chúng tìm đến. Danh sách dưới đây giúp bạn nhận diện và phòng tránh ngay khi còn kịp.

Tâm Anh (TH)
Nhiều gia đình trồng cây chuối ở góc sân hoặc khu vườn sau nhà. Loại cây này dễ trồng, tán lá to, rộng và có thể sử dụng hoa, quả... Tuy nhiên, những cây chuối thường được rắn tìm đến để làm tổ. Ảnh: nhachannuoi.
Nhiều gia đình trồng cây chuối ở góc sân hoặc khu vườn sau nhà. Loại cây này dễ trồng, tán lá to, rộng và có thể sử dụng hoa, quả... Tuy nhiên, những cây chuối thường được rắn tìm đến để làm tổ. Ảnh: nhachannuoi.
Do môi trường xung quanh gốc cây chuối đủ ẩm ướt, rậm rạp và yên tĩnh, rắn sẽ có thể chui vào giữa bẹ chuối hoặc nằm cuộn dưới gốc cây. Để ngăn rắn bò vào trong nhà, người dân hãy trồng chuối cách xa khu vực sinh hoạt, nhà ở và thường xuyên dọn sạch lá rụng, cắt tỉa bớt lá. Ảnh: camnangcaytrong.
Do môi trường xung quanh gốc cây chuối đủ ẩm ướt, rậm rạp và yên tĩnh, rắn sẽ có thể chui vào giữa bẹ chuối hoặc nằm cuộn dưới gốc cây. Để ngăn rắn bò vào trong nhà, người dân hãy trồng chuối cách xa khu vực sinh hoạt, nhà ở và thường xuyên dọn sạch lá rụng, cắt tỉa bớt lá. Ảnh: camnangcaytrong.
Hoa giấy cũng được nhiều gia đình trồng vì dễ chăm sóc, nở hoa đẹp và mang ý nghĩa phong thủy tốt. Tuy nhiên, các bụi hoa giấy thường rậm rạp, chằng chịt và mọc sát tường, thường được trồng ở cổng hoặc hàng rào. Đó là những vị trí mà rắn thường ẩn nấp rồi bò vào trong nhà. Ảnh: Vietnamnet.
Hoa giấy cũng được nhiều gia đình trồng vì dễ chăm sóc, nở hoa đẹp và mang ý nghĩa phong thủy tốt. Tuy nhiên, các bụi hoa giấy thường rậm rạp, chằng chịt và mọc sát tường, thường được trồng ở cổng hoặc hàng rào. Đó là những vị trí mà rắn thường ẩn nấp rồi bò vào trong nhà. Ảnh: Vietnamnet.
Do đó, để rắn không trú ngụ ở dưới gốc cây hoa giấy, gia chủ hãy dọn dẹp sạch sẽ cành khô, lá rụng, cắt tỉa thường xuyên để tránh tạo môi trường thuận lợi cho rắn trú ngụ. Ảnh: cafebiz.
Do đó, để rắn không trú ngụ ở dưới gốc cây hoa giấy, gia chủ hãy dọn dẹp sạch sẽ cành khô, lá rụng, cắt tỉa thường xuyên để tránh tạo môi trường thuận lợi cho rắn trú ngụ. Ảnh: cafebiz.
Cây trầu bà là một trong những loại cây phong thủy được nhiều gia đình trồng trong nhà. Loại cây dễ sống và có tác dụng lọc không khí này thường được đặt ở góc phòng, trong sân hoặc để cây leo rậm rạp. Ảnh: Namgarden.
Cây trầu bà là một trong những loại cây phong thủy được nhiều gia đình trồng trong nhà. Loại cây dễ sống và có tác dụng lọc không khí này thường được đặt ở góc phòng, trong sân hoặc để cây leo rậm rạp. Ảnh: Namgarden.
Những vị trí trồng cây trầu bà thường ẩm, ít sáng. Những điều kiện này rất thích hợp cho rắn hoặc côn trùng nhỏ trú ngụ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên treo chậu cây trầu bà lên cao, không để chạm đất hoặc che kín tường, tránh để nước đọng trong chậu khi tưới cây. Ảnh: viewgarden.
Những vị trí trồng cây trầu bà thường ẩm, ít sáng. Những điều kiện này rất thích hợp cho rắn hoặc côn trùng nhỏ trú ngụ. Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người nên treo chậu cây trầu bà lên cao, không để chạm đất hoặc che kín tường, tránh để nước đọng trong chậu khi tưới cây. Ảnh: viewgarden.
Cúc tần Ấn Độ được nhiều gia đình lựa chọn trồng để làm hàng rào hoặc tạo không gian xanh ở ban công. Loài cây này sinh trưởng nhanh, tán dày và rủ xuống sát đất. Khu vực đó sẽ trở nên tối và ẩm - môi trường lý tưởng của rắn. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Cúc tần Ấn Độ được nhiều gia đình lựa chọn trồng để làm hàng rào hoặc tạo không gian xanh ở ban công. Loài cây này sinh trưởng nhanh, tán dày và rủ xuống sát đất. Khu vực đó sẽ trở nên tối và ẩm - môi trường lý tưởng của rắn. Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+.
Do vậy, khi trồng cúc tần Ấn Độ, gia chủ nên cắt tỉa cây định kỳ, tránh để dây leo buông xuống sát đất khiến rắn bò vào. Ảnh: vnfarm.com.vn.
Do vậy, khi trồng cúc tần Ấn Độ, gia chủ nên cắt tỉa cây định kỳ, tránh để dây leo buông xuống sát đất khiến rắn bò vào. Ảnh: vnfarm.com.vn.
Nhiều gia đình trồng tre, trúc cảnh trong sân, vườn. Tuy nhiên, những bụi cây tre, trúc cảnh thường rậm rạp, xanh tốt, có nhiều khe hở và độ ẩm khá thích hợp cho chuột, rắn... ẩn nấp. Ảnh: greenworks.
Nhiều gia đình trồng tre, trúc cảnh trong sân, vườn. Tuy nhiên, những bụi cây tre, trúc cảnh thường rậm rạp, xanh tốt, có nhiều khe hở và độ ẩm khá thích hợp cho chuột, rắn... ẩn nấp. Ảnh: greenworks.
Các chuyên gia khuyên mọi người nên trồng tre, trúc chỉ vài khóm nhỏ, tránh trồng sát nhà và thường xuyên dọn dẹp lá rụng, cỏ dại, rắc vôi bột quanh gốc cây định kỳ. Ảnh: greenworks.
Các chuyên gia khuyên mọi người nên trồng tre, trúc chỉ vài khóm nhỏ, tránh trồng sát nhà và thường xuyên dọn dẹp lá rụng, cỏ dại, rắc vôi bột quanh gốc cây định kỳ. Ảnh: greenworks.
Mời độc giả xem video: Giải mã hiện tượng “cây biết đi” như con người.
Tâm Anh (TH)
#cây cảnh #cây trầu bà #cây trúc cảnh #cây hoa giấy

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT