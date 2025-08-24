Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cẩn trọng trước bẫy Quishing ẩn sau mã QR

Số hóa

Cẩn trọng trước bẫy Quishing ẩn sau mã QR

Mã QR mang lại sự tiện lợi nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo mang tên Quishing, khiến người dùng có thể mất tiền và lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Thiên Trang (TH)
Mã QR ngày càng phổ biến trong thanh toán và đời sống số nhưng cũng mở đường cho tội phạm mạng.
Mã QR ngày càng phổ biến trong thanh toán và đời sống số nhưng cũng mở đường cho tội phạm mạng.
Quishing, viết tắt của QR code phishing, là chiêu trò lợi dụng mã QR để dẫn người dùng đến website giả mạo.
Quishing, viết tắt của QR code phishing, là chiêu trò lợi dụng mã QR để dẫn người dùng đến website giả mạo.
Điểm nguy hiểm là mã QR che giấu toàn bộ đường dẫn khiến người dân khó phân biệt an toàn hay lừa đảo.
Điểm nguy hiểm là mã QR che giấu toàn bộ đường dẫn khiến người dân khó phân biệt an toàn hay lừa đảo.
Kẻ xấu có thể in mã giả dán đè tại điểm thanh toán, bãi giữ xe hoặc quán cà phê để chiếm đoạt tiền.
Kẻ xấu có thể in mã giả dán đè tại điểm thanh toán, bãi giữ xe hoặc quán cà phê để chiếm đoạt tiền.
Ngoài ra, Quishing còn xuất hiện trong email, tin nhắn trúng thưởng hay phiếu giảm giá để đánh cắp thông tin.
Ngoài ra, Quishing còn xuất hiện trong email, tin nhắn trúng thưởng hay phiếu giảm giá để đánh cắp thông tin.
Một số trường hợp tinh vi hơn, mã QR còn cài ứng dụng chứa mã độc theo dõi và chiếm quyền điều khiển thiết bị.
Một số trường hợp tinh vi hơn, mã QR còn cài ứng dụng chứa mã độc theo dõi và chiếm quyền điều khiển thiết bị.
Để phòng tránh, người dân nên chỉ quét mã từ nguồn chính thống, kiểm tra đường dẫn và không cung cấp OTP tùy tiện.
Để phòng tránh, người dân nên chỉ quét mã từ nguồn chính thống, kiểm tra đường dẫn và không cung cấp OTP tùy tiện.
Trong kỷ nguyên số, sự cảnh giác khi quét mã QR chính là lá chắn bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân.
Trong kỷ nguyên số, sự cảnh giác khi quét mã QR chính là lá chắn bảo vệ tài sản và dữ liệu cá nhân.
Mời quý độc giả xem thêm video: Từ 1/1/2026, sản phẩm số do AI tạo ra bắt buộc phải có dấu hiệu nhận dạng | Báo Nhân Dân
Thiên Trang (TH)
#Quishing #mã QR #phòng tránh lừa đảo #bảo vệ dữ liệu #an toàn số #phishing mã QR

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT